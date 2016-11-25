Патриотизм и современность

После выступления Президента РФ, где он назвал основной идеологией России патриотизм, многие стали задумываться: «Что есть патриотизм в нынешней жизни и прошлой?»
Начиная со школы, с юных лет октябрятская, пионерская и комсомольская – все это были структурированные организации внутри школы, а комсомольские и партийные организации работали во всех учебных заведениях, т.е. в вузах, ПТУ, техникумах и на производстве.
Вся их деятельность была пронизана особым духом уважения и почитания к героям труда и передовикам производства. На этом строилось воспитание молодого поколения, человек труда был уважаем и почитаем своим государством, он был социально защищен страной, которую мы все называли Отчизной.
Все планы и обещания руководства, намеченные пятилетками, выполнялись, даже досрочно. Людям было за что любить и уважать свою страну.
Теперь вернемся в нашу реальность. За 25 лет, прошедших после развала СССР, во что превратилась страна, кто есть сейчас рабочий человек – это бесправная биомасса для обогащения олигархата, 12-часовой рабочий день, никакой соц. защищенности, полный произвол чиновников, кругом, везде один обман, ложные обещания и никакой ответственности, также и в образовании - несоответствие и безграмотность. Самая образованная и самая читаемая страна в мире превратилась в бездуховную массу народа.
Тогда о каком современном патриотизме мы будем говорить? Что дала страна молодому поколению по сравнению с социалистическим периодом? Здесь нет никакого сравнения. Платная учеба, отсутствие рабочих мест, невозможность молодым семьям приобрести жилье, хамское поведение чиновников, зажравшийся олигархат и их приспешники.
И скажите мне, на каких нынешних примерах воспитывать молодежь, на чем воспитывать патриотизм, за что уважать свое государство? Я не говорю о Родине – это святое и нерушимое чувство, которое должно быть у каждого здравомыслящего человека. Поэтому, если государство в лице правительства и чиновников под патронатом гаранта Конституции не повернется лицом к народу, ни о каком патриотизме не может быть и речи.
Павел Тарантин, 2-й секретарь
Красногвардейского РО КПРФ