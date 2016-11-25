Россия — родина Ленина

В ночь с 20 на 21 декабря 1895 года В. И. Ленин вместе с соратниками по петербургскому «Союзу борьбы» был арестован и помещен в одиночную камеру № 193, в которой провел более 14 месяцев. 10 февраля 1897 года было подписано «высочайшее повеление» о высылке Ленина в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции на три года. Окончательное место ссылки — село Шушенское Енисейской губернии, куда В. И. Ленин прибывает 8 мая 1897 года.
Его поселили в избе крестьянина Зырянова. В небольшой комнате, занимаемой Лениным, поставили деревянную кровать, стол и четыре стула. Владимиру Ильичу, как ссыльному, было установлено пособие в размере 8 рублей в месяц, на которые он главным образом и жил в ссылке.
Но, как ни тяжела была ссылка, как ни горько приходилось порой, Ленин был полон неиссякаемого оптимизма. Его характеру вообще не было свойственно уныние, а тем более — отчаяние. Ссылка не повлияла и на его исключительную работоспособность. Он завел обширную переписку с ссыльными социал-демократами, разбросанными по разным углам Севера и Сибири.
В ссылке В. И. Ленин начал глубоко изучать историю философии.
Вся семья Ульяновых помогала Владимиру Ильичу в работе. С помощью родных и находившихся на воле товарищей он получал необходимую литературу. Они посылали ему статистические сборники, каталоги, книги по политической экономии и философии. В ссылке Ленин продолжал изучать произведения Маркса и Энгельса.
В ссылке Ленин продолжал исследование аграрных отношений в России, которым он занимался еще в Поволжье. Теперь он глубоко и всесторонне изучал сибирскую деревню. «Он жаднющими глазами вглядывался в жизнь, страстно любил он жизнь — с крестьянами толковал, дела их вел, наблюдал, деревню изучал»,— отмечала Надежда Константиновна. В этом ему помогало и близкое общение с крестьянами села Шушенского, которые относились к Владимиру Ильичу с большим уважением, обращались к нему за помощью.
Приезд Н. К. Крупской в Шушенское
По делу «Союза борьбы» была приговорена к трем годам высылки и Н.К.Крупская. Ее назначили в Уфимскую губернию. Но Надежда Константиновна стала хлопотать, чтобы ее, как невесту В. И. Ульянова, направили в село Шушенское. Владимир Ильич также обратился к директору департамента полиции с просьбой разрешить его невесте отбывать ссылку в Шушенском. Разрешение было получено.
Надежда Константиновна приехала в Шушенское в начале мая 1898 года вместе с матерью — Елизаветой Васильевной. От Зырянова перешли жить в дом крестьянки П. А. Петровой.
От Н. К. Крупской Ленин узнал о состоявшемся в марте 1898 года в Минске I съезде РСДРП.
Жизнь Ленина и Крупской в ссылке была заполнена упорным трудом. Они вместе переводили на русский язык иностранные книги.
Часто вечерами Надежда Константиновна и Владимир Ильич с наслаждением перечитывали произведения Пушкина, Лермонтова и Некрасова. В альбоме Владимира Ильича, взятом им в ссылку, наряду с фотографиями Маркса и Энгельса были фотографии Чернышевского, Писарева, Герцена, а также Э. Золя, которого Ленин ценил не только как писателя, но и как прогрессивного общественного деятеля.
«Задачи русских социал-демократов»
В сибирской глуши в трудных условиях ссылки Ленин развивает огромную теоретическую деятельность.
Рабочий день Владимира Ильича нередко оканчивался поздно ночью. Долго светилось окно его комнаты, приметное во мраке погруженного в сон села.
Среди работ Владимира Ильича, написанных в ссылке, особое место занимает брошюра «Задачи русских социал-демократов» (1897), один из основных программных документов партии.
В брошюре «Задачи русских социал-демократов» обстоятельно обосновывается передовая роль пролетариата в революционном движении, идея гегемонии, руководящей роли рабочего класса в предстоящей революции в России.
В этой работе Ленин отмечал огромное значение революционной теории в освободительной борьбе пролетариата. В ней выдвинуто известное положение, ставшее руководящим началом для всех марксистов: «...без революционной теории не может быть и революционного движения».
«Развитие капитализма в России»
В ссылке Ленин закончил свой классический труд «Развитие капитализма в России».
Над книгой «Развитие капитализма в России» Ленин работал свыше трех лет. Это выдающееся произведение явилось непосредственным продолжением «Капитала» Маркса.
На основании всесторонне изученных, тщательно проверенных и им самим обработанных огромного количества статистических данных Ленин показал действительную картину экономического развития России, дал марксистский научный анализ процесса расслоения крестьянства. Крестьянин, доказывал он, все более становится подчиненным рынку, зависит от него и в личном потреблении, и в своем хозяйстве.
В. И. Ленин пришел к выводу о возможности двух путей капиталистического аграрного развития России. Первый путь — это медленное превращение старого помещичьего хозяйства, тысячами нитей связанного с крепостным правом, в капиталистическое хозяйство. Второй путь — это революционное разрушение всех остатков крепостничества и прежде всего крупного помещичьего землевладения. Второй путь открывает возможность наиболее быстрого и свободного развития производительных сил на капиталистической основе, создает благоприятные условия для осуществления в дальнейшем рабочим классом его основной задачи — задачи свержения капитализма и социалистического переустройства экономики страны.
План создания марксистской партии
Центральное место в трудах Ленина того времени занимала идея создания единой марксистской партии в России. Он возобновил работу над проектом программы партии, начатую еще в петербургской тюрьме. В ленинском проекте программы партии дан анализ развития капитализма в России, выдвинуты основные цели и задачи классовой борьбы пролетариата. Ленин формулирует конечную цель пролетариата — завоевание политической власти, уничтожение частной собственности на средства производства и создание социалистического общества. Проект программы содержит также и практические требования социал- демократии: общегосударственные, требования рабочего класса и требования крестьянства. В нем определены принципы аграрной программы русских марксистов и ближайшая задача пролетарской классовой борьбы — свержение царского самодержавия.
В ссылке у Ленина зародился организационный план создания марксистской партии, который он осветил в статьях «Наша программа», «Наша ближайшая задача», «Насущный вопрос».
В. И. Ленин выступил как организатор революционной марксистской партии, в создании которой пришлось идти новыми, самостоятельными путями. Он первым из марксистов поставил вопрос о партии рабочего класса как партии нового типа.
Владимир Ильич с нетерпением ожидал окончания ссылки. В начале января 1900 года департамент полиции послал Ленину извещение, что министр внутренних дел воспретил ему после окончания ссылки проживать в столичных и университетских городах и крупных рабочих центрах. Чтобы быть ближе к Петербургу, Ленин решил поселиться в Пскове.
Музей-заповедник «Шушенское»
История создания музея
История музея в Шушенском начинается в 1925 году, когда было решено увековечить память о пребывании в этом селе в конце 19 века политического ссыльного В.И.Ульянова (Ленина), в будущем – основателя советского государства.
Музей В.И. Ленина открылся в доме Петровой (1-я квартира В.И. Ленина) 7 ноября 1930 года. В 1938 году по решению ЦК партии музей был расширен, реорганизован и с 1 января 1939 года передан в ведение Красноярского крайкома ВКП(б) и вошел в систему Центрального музея В.И. Ленина. В 1940 году открылась экспозиция в доме Зырянова (2-я квартира В.И. Ленина).
В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 24 апреля 1968 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 275 «О мерах по развитию и благоустройству п. Шушенского и других памятных мест, связанных с пребыванием В.И.Ленина в сибирской ссылке». Во исполнение этого постановления в Шушенском был создан методом Всесоюзной ударной комсомольской стройки современный поселок городского типа и музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина», разместившийся на территории 6,6 га и состоящий из около 200 построек различного назначения.
Основой создания мемориала явился Дом-музей В.И.Ленина, включающий в себя дома Петровой и Зырянова, а также памятные ленинские места в окрестностях Шушенского.
Музей-заповедник был торжественно открыт 12 апреля 1970 года, 19 апреля открылся филиал музея-заповедника в с. Ермаковском.
В 1988 году музей посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев, после чего с января 1990 года музей-заповедник перешел на баланс Центрального комитета партии.
В связи с произошедшими в стране политическими изменениями с января 1992 года музей-заповедник был передан на бюджет Красноярского краевого управления культуры.
Принципиально новый этап в развитии музея начался в 1993 году с принятием новой Концепции развития и переименованием в «Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское».
Министерством культуры Красноярского края в отношении музея-заповедника были приняты решения, которые расширили его функции и виды деятельности.
В 1995 году на базе лесной части музея-заповедника был создан Национальный парк «Шушенский бор» на территории которого расположенные Песчаная горка, Журавлиная горка и охотничий шалаш у озера Перово. Они также связаны с именем Ленина и считаются любимыми местами его прогулок.
В 1998 году музей принял в свои фонды коллекцию бывшей народной картинной галереи им. И.В. Рехлова, насчитывающую более 1600 живописных и около 19000 графических работ. Коллекция составила третью часть основного фонда музея.
В 2011 году на сопредельной с музеем территории был введен в строй архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня» (6 крестьянских усадеб к. 19 – н. 20 в.в., 34 постройки), с условиями для проживания, что позволило реализовать программы погружения в жизнь и быт крестьянской семьи к. 19 - н. 20 в.в., внедрить новую модель музейной коммуникации, создать дополнительные условия для развития туризма.
В 2011 году принято решение о восстановлении существовавшего до 2005 года филиала музея-заповедника в с. Ермаковском.
В 2011 году после реорганизации ГУК «Музей Ивана Ярыгина» (п. Сизая Шушенского района) стал филиалом музея-заповедника «Шушенское».
С 2012 года на территории новой деревни (5,3 га) продолжается формирование ландшафтного парка семейного отдыха с малыми архитектурными формами, что делает музей более привлекательным для местного населения и посетителей музея.
Краевое Государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» является правопреемником музея-заповедника «Сибирская ссылка В.И. Ленина», в соответствии с его Уставом.
Музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина», дом крестьянина-середняка с усадьбой в с. Ермаковском, в соответствии с Указом Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. «Об утверждении перечня объектов федерального исторического наследия (общероссийского значения), отнесен к памятникам федерального значения.
Музейный комплекс занимает территорию 16,4 га, экспозиционная площадь составляет – 157417 м2. Фонды музея насчитывают на 01.06.2015 г. 106 656 единиц хранения, из них: 64 332 ед. хр. – основной фонд, 42 324 ед. хр. – научно-вспомогательный.
Специализация музея-заповедника – история, этнография, краеведение, крестьянская архитектура, художественное искусство и народное творчество, организация досуга посетителей и туристов.
В 2012 году музей-заповедник «Шушенское» отнесен к особо ценным объектам культурного наследия Красноярского края. С 2011 г. является членом Международного Союза музеев (ИКОМ), с 2014 г. – членом Союза музеев России.
Материал подготовил
Валерий ЛАВРОВ