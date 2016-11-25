Не бывать доске позора!

Жители городе на Неве еще не отошли от шока, вызванного установкой, в обход требований закона, с нарушением всех этических норм, мемориальной доски гитлеровскому пособнику Маннергейму, как на очереди новое надругательство над исторической памятью. Теперь власти хотят увековечить память адмирала Колчака — палача Сибири, лакея держав Антанты, официально перешедшего на службу Великобритании.
Инициаторы установки доски не устают говорить о роли офицера Колчака во время Первой мировой войны, а также ссылаются на мнение «лучших» русских писателей ХХ века Александра Куприна, Ивана Бунина, Ивана Шмелева, Александра Солженицына, которые считали карателя Сибири достойным сыном России. Вся эта слезливая истерия вокруг фигуры Колчака и попытки «сваять» из него героя, включая фильм «Адмирал», не выдерживающий никакой критики, говорит лишь о том, что современная власть готова сделать героем любого, даже озверевшего предателя Родины, лишь бы он внес свой вклад в борьбу с Советской властью.
Инициаторы установки доски Колчаку игнорируют тот факт, что он ради укрепления личной диктатуры, не имея поддержки населения, установил в Сибири режим жесточайшего террора. По его приказу сжигали полностью населенные пункты, тысячами убивали гражданское население, массово применяли пытки, захватывали заложников.
В одной только Екатеринбургской губернии в короткие сроки было убито не менее 25 тысяч человек, а около 200 тысяч (из 2 миллионов населения) подверглись пыткам и телесным наказаниям — причем исключения не делались даже для женщин и детей.
Поклонников Колчака не смущает даже то, что он добровольно официально перешел на службу Великобритании. Вне всякого сомнения Колчак справедливо признан преступником.
С точки зрения российского закона он является нереабилитированным преступником. Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации в 2001 году оставила в силе решение Военного суда Забайкальского военного округа, признавшего ранее Колчака не подлежащим реабилитации.
Коммунисты нашего города, как и многие беспартийные, считают недопустимым увековечение памяти предателя и военного преступника.
Первый секретарь Санкт-Петербургского комитета КПРФ О.А. Ходунова сформулировала позицию коммунистов: «Мы требуем отменить постановление правительства Санкт-Петербурга, оскорбительное для жителей нашего города и для всех граждан страны, об установке доски Колчаку и демонтировать ее. Санкт-Петербургский городской комитет КПРФ начал сбор подписей под этими требованиями».
Ольга ЯКОВЕНКО,
г. Санкт-Петербург