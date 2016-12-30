Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю. Вас с наступающим Новым, 2017, годом и Рождеством Христовым!
Новый год и Рождественские дни — самые любимые наши народные праздники.
Они добрые и, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему теплые праздники.
Они объединяют нас вокруг наших главных ценностей: это любовь к детям, к родителям, к своим близким, к своему дому, к своей стране.
У каждого из нас уходящий год сложился по-разному. Но так или иначе в эти дни все мы вспоминаем о том, что считаем для себя самым главным — подводим символический итог прожитого и думаем о будущем.
Дорогие товарищи! Хочу пожелать всем вам в Новом, 2017, году исполнения желаний, чтобы исполнилось и получилось все, что вы наметили, загадали, задумали.
Пусть осуществляются все ваши добрые начинания, планы и замыслы. Пусть эти светлые праздники наполнят ваши сердца радостью и новой надеждой, принесут в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют.
У нашего народа есть старая добрая традиция — в новогодние праздники дарить друг другу подарки. Давайте в эти дни подарим своим близким самое ценное, самое дорогое — уважение, внимание и любовь. И пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в праздники, но и всю жизнь!
С Новым, 2017, годом!
Олег Соломахин,
первый секретарь
Крымского рескома КПРФ