Уважаемые симферопольцы и гости города!

Приглашаем вас принять участие!
3 декабря, в День неизвестного солдата, состоится возложение цветов к могиле Неизвестного Солдата.
Сбор участников — в Гагаринском парке в 11:45 на мосту к подходу к «Вечному огню».
5 декабря по случаю 80-й годовщины Сталинской конституции СССР состоится возложение цветов к барельефу И. В. Сталина.
Место — г. Симферополь, ул. Долгоруковская (К. Либкнехта), 10а (здание Крымского рескома КПРФ).
Время — 16:45
В этот же день в актовом зале Крымского рескома КПРФ состоится «круглый стол» на тему: «Политическое значение Конституции СССР 1936 года» (ведущий — секретарь Крымского рескома КПРФ В. В. Лавров).
Начало — 17:10