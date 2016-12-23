ГРОЗИЛСЯ наказать коммуниста Желтенко, а попался сам

В здании городской администрации Керчи прошел сход граждан общественных организаций по вопросу парковых зон. Администрацию представляли два заместителя — Роман Кириченко и Богдан Жорняк. На сходе граждан чиновники не представили генплан, и это возмутило присутствующих. На территории Комсомольского парка было выдано разрешение на строительство гостиницы. Присутствующие говорили, что до сих пор нет генерального плана и четких границ всех парков и скверов Керчи. Керчане обвинили городскую власть в бездействии, халатности и наплевательском отношении к экологической ситуации в городе.
Выступил и депутат Керченского городского Совета от КПРФ Иван Желтенко. Он зачитал присутствующим свою переписку с администрацией города по проблеме Комсомольского парка, где, в частности, заместитель главы администрации Олег Шевченко ссылается на разрешение №96 на снос 272 штук только сухостойных деревьев, и при этом не прилагает данное разрешение.
Прокуратура города в своем ответе, ссылаясь на данное разрешение говорит, что председатель комиссии не подписал акт осмотра зеленых насаждений от 24.10.2016 года. Кроме того, в ходе проверки установлено, что члены комиссии по обследованию зеленых насаждений не обладают специальными знаниями в этой области.
Но при этом господин Олег Шевченко обвиняет депутата от КПРФ Ивана Николаевича Желтенко, грозит ему статьей УК РФ («Клевета») и запугивает штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
Общественники настаивали на проведении референдума по отмене незаконного захвата и строительства в парковых зонах города.
Общественное слушание закончилось принятием резолюции, которую зачитал руководитель организации «Экология и мир» Виктор Попов; за нее проголосовали единогласно все присутствующие горожане. Активисты требуют прекратить строительство в парковых зонах и снос деревьев, предусмотреть озеленение города и выделение под это отдельной территории.
Пресс-служба
Керченского городского отделения КПРФ
P.S. Пока верстался номер, стало известно, что в Керчи были задержаны заместитель главы городской администрации Олег Шевченко и руководитель одного из местных МУПов.
Следствие установило, что они потребовали от предприятия-подрядчика за «дальнейшее содействие деятельности предприятия на территории города Керчи» передать им 10% от суммы заключенного контракта. Подрядная организация на 3 миллиона 800 тысяч рублей должна была установить дорожные знаки, светофоры и остановки общественного транспорта.
Чиновника с подчиненным задержали 21 декабря, сразу после того, как они получили деньги. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба Крымского следственного управления СК РФ. Расследование продолжается.