Университет как форма жизни

В Крыму достаточно много высших учебных заведении. Выбор для крымчан большой, начиная от Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского и заканчивая многочисленными филиальными вузами. В нашей республике есть высшее учебное заведение, которое создавалось компетентными патриотами Крыма. Это бывший Крымский университет экономики и управления, а сегодня — автономная некоммерческая организация «Университет экономики и управления». Его создатели и организаторы в самые сложные 90-е годы прошлого столетия думали о Крыме как о территории экономического развития. Именно этим и занят сегодня наш Крымский университет экономики и управления, но уже в новых российских реалиях. Наш корреспондент встретился с ректором этого вуза, доктором экономических наук, профессором Владимиром Николаевичем Узуновым и попросил его ответить на ряд вопросов.
— Университет был создан в 1994 году. За это время мы прошли долгий путь в 22 года. Путь очень сложный, но и плодотворный в плане становления и развития. 20 лет из них мы работали в составе Украины, 2 года – в составе Российской Федерации. Если говорить более конкретно: в составе Украины мы были частным вузом, в России мы – автономная некоммерческая организация. Наши студенты имеют право получать стипендии. Но для того, чтобы начать реализацию этих прав, мы должны выполнить некоторые условия. Одно условие мы уже выполнили. Мы поменяли наши лицензии на российские, сдали документы в Министерство образования. И следующий наш шаг – аккредитация. Нам отдают предпочтение. За период существования вуза мы наработали хорошую, достойную учебную базу. У нас есть солидная электронная библиотека, хорошие связи с республиканской библиотекой имени Ивана Франко, с библиотеками других учебных заведений Крыма и России. Мы сотрудничаем с двумя учебными заведениями Москвы. Все, что необходимо нашему учебному заведению, мы приобретаем, чтобы полностью обеспечить студентов всем необходимым. Университет имеет прекрасные учебные и современные научно-лабораторные корпуса. Аудитории оснащены компьютерами, студенты свободно пользуются интернетом, у нас имеются лаборатории, есть лингафонные кабинеты, все кафедры оснащены необходимой современной техникой. Студенты нашего университета и педагоги живут полноценной образовательной жизнью. Также мы обеспечили наш университет генераторами. Учебная программа не была сокращена ни на один час в это сложное время. Свою экономику и свой быт мы обустроили так, чтобы быть во всем самостоятельными.
Что касается колледжей и дополнительного образования, – это, на мой взгляд, необходимые условия. Выпускники колледжа поступают к нам в университет. Это еще хорошо и тем, что студенты знают нас, педагогов, и мы хорошо знаем наших выпускников. Существует большая разница – учится ребенок в школе или в колледже. В колледже учащийся получает диплом младшего специалиста. Но самое главное – у них внутренняя самооценка и дисциплина выше, чем у обычного школьника. С первого дня учебы они себя чувствуют студентами. Я ни в коем случае не умаляю роль школы. Но обучение в колледже позитивно сказывается на наших студентах, также и школьники стараются тянуться, подражать им.
— Студенческие годы — это еще и годы духовного и физического взросления. Как организуется у вас досуг для студентов?
— Студент без песни, без спорта – это не студент. У нас проводятся экскурсии в Ливадию, на Малахов курган, по местам боевой славы. Все, кто у нас учится, должны пройти по местам боевой славы, чтобы прочувствовать, чтобы знать свою историю. Все праздники мы отмечаем. У нас есть прекрасный конференц-зал, рассчитанный на 750 мест. Все эти мероприятия не только расширяют кругозор студентов, но и помогают самореализоваться и определиться. В непринужденной форме проводится и воспитательная работа. Есть проректор по воспитательной работе, есть план воспитательной работы, которого мы строго придерживаемся. Наши студенты принимают участие в значимых мероприятиях полуострова, они живут общественной жизнью города Симферополя и Крыма.
У нас есть свой спортивный комплекс. 4 команды – профессионалы по бейсболу. Сейчас мы начали формировать женскую команду по бейсболу. Идут активные тренировки, и сейчас мы готовимся к всероссийским соревнованиям. Недавно наша команда заняла второе место по бейсболу в Москве. Каждый день у нас тренируются ребята по борьбе. Есть у нас и футбольная команда. Каждый студент сам выбирает, каким видом спорта он хочет заниматься.
Университет имеет свой стадион и спортивные залы. Я мечтаю о современных спортивных объектах, где могли бы проходить спортивные состязания международного уровня. Мы стремимся к этому и развиваемся в этом направлении. Здесь нужно учитывать и тот факт, что финансирования нам никакого не поступает, денег нам никто не дает. Наш университет находится на хозрасчете, но от дивидендов мы бы не отказались.
— Как у Вас ведется профориентационная работа?
— Основой профориентации является специализация. Есть кафедры, есть базы данных. Процент трудоустройства у нас очень высокий. Во всех районах Крыма работают наши выпускники, как очники, так и заочники. Мы - единственное специализированное заведение в области экономики. Мы гордимся тем, что наши выпускники приносят пользу нашей республике. Хочу еще отметить, что с самого первого дня, как только мы открылись в 1994 году, я установил оплату за обучение в 500 долларов в год, эквивалентно в рублях. Очник платит в год не более 500 долларов, заочник – не более 250. Мы не поднимаем плату за весь период обучения. Раз в год мы имеем право включать индекс инфляции. Больше 50 процентов этого индекса мы не включаем. Мы создаем все условия, чтобы у нас учились одаренные дети, дети из малообеспеченных семей. Это наша принципиальная политика. И эта политика оправданная, она очень умная. У нас нет такой проблемы, что многие не могут платить. У нас подход гуманный, человеческий и индивидуальный. Я, как ректор, особо за этим слежу. Потому что мы учебное заведение. Мы показываем пример доброго и справедливого отношения к молодым людям. В этом отношении, на мой взгляд, мы выделяемся среди других вузов.
— Есть та или иная шкала, по которой определяется рейтинг университета. Сотрудничаете ли вы с иностранными вузами или это только в перспективе?
— Раньше мы сотрудничали с турецкими, польскими, венгерскими вузами. Теперь связь с турецкими вузами временно утеряна. Что касается польских и венгерских вузов – связь сохранилась, но очень слабая, потому что нас не удовлетворяет их позиция в отношении современной Украины. А это политика русофобская. И сейчас мы в основном сотрудничаем с нашими российскими вузами. В частности, это Академия экономики и права, ректор – Буянов Владимир Петрович. У них есть общество вьетнамской дружбы, которое когда-то возглавлял космонавт Герман Титов. Мы создали такой же филиал. Сотрудничаем также с техническим вузом в Иваново. Есть сотрудничество с Московским университетом НАО, ректор Зернов Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич также является председателем ассоциации негосударственных вузов России, а я его заместитель. Через ассоциацию мы имеем хорошие отношения с московскими, санкт-петербургскими вузами. Мы собираемся вместе, обмениваемся опытом работы. И, на мой взгляд, наши связи только набирают обороты. Хорошие отношения у нас с Крымским федеральным университетом, НАПаксом, сельхозуниверситетом, с севастопольскими вузами. Сотрудничество идет как в области обмена научным опытом, обмена методической литературой и так далее. На базе нашего университета проходят ежегодно научно-практические конференции, куда съезжаются видные ученые страны. У нас в гостях часто бывают ведущие ученые в области экономики, управления. С гордостью отмечу, что у нас в гостях побывал Нобелевский лауреат Жорес Алферов.
— У каждого ректора есть нереализованные планы. Какая у вас мечта? Каким Вам видится ваш университет в будущем?
— Я хочу, чтобы наш университет был одним из самых известных крымских вузов в России в области подготовки экономических кадров, серьезных научно-исследовательских работ и туризма. Мы ни для кого не являемся конкурентами, мы дополняем образовательную систему в Крыму. Хочется, чтобы были еще лучшие условия для учебы, чтобы у каждого студента был персональный компьютер, чтобы у наших студентов была возможность ездить за границу по обмену опытом. Хочется развиваться, тянуться вверх, расти. Мы всегда стремимся к высоте, к совершенствованию. Хочется, конечно, чтобы наш университет стал федеральным. Это сложно, учитывая, сколько финансов это требует. Но я хочу, чтобы в качественном отношении наш вуз не уступал, а, может, даже был бы лучше других вузов, как в Республике Крым, так и во всей Российской Федерации. Вот к этому мы стремимся – к качественной подготовке специалистов.
— Владимир Николаевич, какова структура вашего университета?
— Мы ведем подготовку бакалавриата на базе среднего общего образования по следующим направлениям: экономика, куда входят финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, коммерция, экономика предприятий и организаций; бизнес-информатика; управление персоналом; менеджмент; филология (английский язык и литература); туризм и гостиничное дело. Также мы ведем подготовку магистратуры на базе высшего образования, то есть на базе бакалавриата и специалитета. Здесь мы имеем следующие направления: экономика, финансы и кредит, торговое дело, бизнес-информатика, менеджмент, государственный аудит, управление персоналом и филология. Срок обучения бакалавриата длится 4 года для очного отделения и 4 года и 6 месяцев — для заочного отделения. Что касается магистратуры, то срок обучения составляет 2 года для очного отделения и 2,5 года для заочного отделения.
Также хочу отметить, что в структуре университета действует образовательный комплекс «Колледж-университет», который предоставляет образовательные услуги очной формы обучения по программе подготовки АНО «ПОО» «Открытый Таврический колледж». Ведется базовая подготовка на основе основного общего образования по направлениям: финансы, коммерция, гостиничный сервис, экономика и бухгалтерский учет, туризм. Углубленная подготовка ведется на основе основного общего образования по двум направлениям: товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, а также земельное-имущественные отношения. Есть также и дополнительное образование для детей и взрослых.
В структуре университета действует и АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж», где ведется базовая и углубленная подготовка. Срок обучения составляет от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев. Основные направления здесь следующие: социальная работа, банковское дело, право и судебное администрирование, страховое дело, финансы, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения, прикладная информатика информационные системы, правоохранительная деятельность, реклама, дизайн.
— И еще один вопрос: какова материально-техническая база вашего университета?
—Материально-техническое обеспечение нашего университета — это более 11.000 м2 площадей, 12-этажный учебный корпус, два трехэтажных учебных здания, учебно-лабораторные и спортивные комплексы, оснащенные современной компьютерной техникой. Имеются специализированная библиотека, читальные залы для самостоятельной работы студентов. Обучающиеся имеют возможность пользоваться электронной библиотекой, интернетом, электронной почтой.
— Где и как вас могут найти ваши будущие студенты?
— Наш главный корпус расположен по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Крымской правды, 4. По этому адресу можно проехать троллейбусами №№ 5, 10, 11, 12, маршрутными такси по улице Севастопольской до остановки «Телезавод». Наши представительства находятся в городе Керчи, на улице Курсантов, 15 б, и в городе Севастополе, улица Правды 10/1. Также с нами можно связаться по номерам телефона +7 (978) 790-71-40, +7 (978) 054-17-46 и получить всю дополнительную информацию.
— Спасибо Вам, Владимир Николаевич. Мы хотим пожелать от всей души профессорско-преподавательскому составу университета больших успехов и побед. А студентам желаем, чтобы они понимали, в каком университете они учатся, чтобы гордились своим университетом и чтобы о вашем университете знали не только в Крыму, но во всей Российской Федерации.
Беседовал
Сергей Белов