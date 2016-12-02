Полководческий почерк Г. К. Жукова в ходе битвы за Москву

В этом году исполняется 75 лет героической битве за Москву и 120 лет со Дня рождения выдающегося советского полководца, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. В данной публикации мы хотели объединить эти две даты. Да их и объединять не надо, ибо они уже давно кровно связаны.
«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечал: битва за Москву» - Жуков.
Роль Г. К. Жукова в организации победы под Москвой поистине уникальна, его вклад в победу над серьезнейшим противником несоизмерим с вкладом ни одного из советских военачальников, сражавшихся у стен столицы.
7 октября генерал Жуков, вызванный Верховным Главнокомандующим с Ленинградского фронта в Москву, получил задачу разобраться с обстановкой в полосе Западного и Резервного фронтов. Побывав на пунктах управления и в войсках, он убедился, что почти все пути на Москву открыты. Обстановка была критической. В результате разгрома войск Западного, Резервного и Брянского фронтов на московском направлении образовалась оперативная «дыра» в несколько сот километров. На пути мощных группировок противника, рвавшихся к Москве, практически не было наших войск. Немецкие генералы были уверены, что судьба Москвы предрешена. Возможно, они оказались бы правы, если бы не Жуков. 10 октября директивой Ставки ВГК войска Западного и Резервного фронтов были объединены в один – Западный, командование этим фронтом было поручено Г.К. Жукову.
Исключительные самообладание и уверенность позволяли ему находить силы и наиболее рациональные решения для выполнения поставленной задачи, вселяли в войска уверенность в победе. Вспоминая о своей встрече с Георгием Константиновичем в те дни, К.К. Рокоссовский писал: «Он был спокоен и суров. Во всем его облике угадывалась сильная воля. Он принял на себя бремя огромной ответственности. Ведь к тому времени, когда мы вышли под Можайск, в руках командующего Западным фронтом было очень мало войск. И с этими силами надо было задержать наступление противника на Москву» .
Первоочередной задачей нового командующего фронтом было восстановить полностью нарушенный фронт обороны, остановить наступательный порыв группы армий «Центр» противника, выиграть время, дать возможность руководству страны подтянуть к столице резервы. Но как это сделать при отсутствии необходимых сил и средств? С чего начать?
Первоочередной задачей нового командующего фронтом было восстановить полностью нарушенный фронт обороны, остановить наступательный порыв группы армий «Центр» противника, выиграть время, дать возможность руководству страны подтянуть к столице резервы. Но как это сделать при отсутствии необходимых сил и средств? С чего начать?
Свою работу новый командующий начал с восстановления управления войсками. Без непрерывного и твердого управления войсками не могло быть и речи об организованном отпоре врагу. Он самое серьезное внимание уделял выбору района расположения штаба фронта и эшелонированию его подразделений в глубину.
Другой первоочередной задачей он справедливо считал организацию и активизацию деятельности всех видов разведки с целью выявления направления действий главных группировок противника и выдвижения его вторых эшелонов и резервов. Он лично ставил задачи разведывательной авиации, на важнейшие направления высылал разведывательные группы, требовал своевременного представления ему агентурных данных и данных, представляемых партизанами. Требовал, чтобы данные разведки были максимально полными и обязательно объективные, без домыслов и предположений.
Другой первоочередной задачей он справедливо считал организацию и активизацию деятельности всех видов разведки с целью выявления направления действий главных группировок противника и выдвижения его вторых эшелонов и резервов. Он лично ставил задачи разведывательной авиации, на важнейшие направления высылал разведывательные группы, требовал своевременного представления ему агентурных данных и данных, представляемых партизанами. Требовал, чтобы данные разведки были максимально полными и обязательно объективные, без домыслов и предположений.
Но первоочередной задачей было остановить передовые части противника, выиграть время, дать возможность подготовить этот тыловой рубеж обороны.
Учитывая, что главный расчет противника был на максимальное использование подвижных, моторизованных войск, продвигавшихся преимущественно по дорогам, основные усилия Жуков сосредоточил именно здесь, организуя узлы противотанковой обороны; кроме того, по его указанию были созданы маневренные отряды для ведения борьбы с танками противника, важная роль в которых принадлежала артиллерии. Кроме того, командующий фронтом потребовал создать во всех соединениях и частях мобильные противотанковые отряды в составе нескольких пехотных подразделений с противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью, подразделений с противотанковыми ружьями и саперное подразделение с противотанковыми минами.
Учитывая, что главный расчет противника был на максимальное использование подвижных, моторизованных войск, продвигавшихся преимущественно по дорогам, основные усилия Жуков сосредоточил именно здесь, организуя узлы противотанковой обороны; кроме того, по его указанию были созданы маневренные отряды для ведения борьбы с танками противника, важная роль в которых принадлежала артиллерии. Кроме того, командующий фронтом потребовал создать во всех соединениях и частях мобильные противотанковые отряды в составе нескольких пехотных подразделений с противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью, подразделений с противотанковыми ружьями и саперное подразделение с противотанковыми минами.
Германское командование, стремясь любой ценой овладеть Москвой до наступления зимы, перебросило на московское направление дополнительные резервы. Оно пыталось прорваться к нашей столице массированными ударами с северо-запада и юго-запада на волоколамском и тульском направлениях, для чего с калининского на волоколамское направление была переброшена 3-я танковая группа, а 2-я танковая группа, пополненная танками и личным составом и усиленная артиллерией, была нацелена на тульское направление.
Однако, Г. К. Жуков своевременно разгадал замысел противника, точно определил направления его главных ударов и своевременно принял соответствующие контрмеры.
Однако, Г. К. Жуков своевременно разгадал замысел противника, точно определил направления его главных ударов и своевременно принял соответствующие контрмеры.
В битве под Москвой (а ранее под Ленинградом) Жуков первым из наших полководцев сумел организовать такую систему обороны, которую не смогли преодолеть фашистские армии. Противник, превосходивший войска Западного фронта в 7-9 раз, был остановлен.
Советские войска отстояли столицу нашей Родины, нанесли серьезное поражение главным группировкам немецко-фашистских войск и остановили их наступление.
В ходе операции были разгромлены 9 дивизий и 2 бригады противника. Только за месяц вермахт потерял под Москвой 155 тыс. человек убитыми и ранеными, 777 танков, сотни орудий и минометов, до 1500 самолетов. Моральный дух немецко-фашистских армий был надломлен. Были подготовлены условия для перехода советских войск в контрнаступление и разгрома врага под Москвой.
Советские войска отстояли столицу нашей Родины, нанесли серьезное поражение главным группировкам немецко-фашистских войск и остановили их наступление.
В ходе операции были разгромлены 9 дивизий и 2 бригады противника. Только за месяц вермахт потерял под Москвой 155 тыс. человек убитыми и ранеными, 777 танков, сотни орудий и минометов, до 1500 самолетов. Моральный дух немецко-фашистских армий был надломлен. Были подготовлены условия для перехода советских войск в контрнаступление и разгрома врага под Москвой.
Г. К. Жуков хорошо чувствовал динамику сражения, своевременно реагировал на довольно быстрые изменения в обстановке на фронте, на действия противника.
Оценивая сложившуюся обстановку, Георгий Константинович очень точно определил тот момент, когда противник стал выдыхаться, израсходовал свои средства и не мог уже наступать. Использование этого момента позволило перевести борьбу в новое измерение, совершить крутой поворот от обороны к наступлению и сделать это без какой-либо паузы.
Оценивая сложившуюся обстановку, Георгий Константинович очень точно определил тот момент, когда противник стал выдыхаться, израсходовал свои средства и не мог уже наступать. Использование этого момента позволило перевести борьбу в новое измерение, совершить крутой поворот от обороны к наступлению и сделать это без какой-либо паузы.
Главный удар был нанесен по наиболее сильной и глубоко продвинувшейся вражеской группировке (по 3-й и 4-й танковым группам противника).
Наиболее характерными чертами ведения контрнаступления были настойчивость командования и войск в достижении поставленной цели, самоотверженные действия войск в боях за опорные пункты и узлы сопротивления противника, неотступное преследование отходящих вражеских войск, смелые обходные маневры против группировок противника, пытавшихся закрепиться на промежуточных рубежах, удары по их флангам и глубокие прорывы в тыл немецко-фашистских войск. Г.К. Жуков запретил фронтальные удары, требовал оставлять небольшие заслоны и обходить укрепленные позиции врага, он приказал сформировать несколько ударных групп и гнать противника днем и ночью.
Наиболее характерными чертами ведения контрнаступления были настойчивость командования и войск в достижении поставленной цели, самоотверженные действия войск в боях за опорные пункты и узлы сопротивления противника, неотступное преследование отходящих вражеских войск, смелые обходные маневры против группировок противника, пытавшихся закрепиться на промежуточных рубежах, удары по их флангам и глубокие прорывы в тыл немецко-фашистских войск. Г.К. Жуков запретил фронтальные удары, требовал оставлять небольшие заслоны и обходить укрепленные позиции врага, он приказал сформировать несколько ударных групп и гнать противника днем и ночью.
В ходе операции были разгромлены ударные группировки армий «Центр», пытавшиеся обойти Москву с севера и юга, и снята угроза Москве и московскому промышленному району. Противник был отброшен на 100 - 250 км от Москвы. За месяц боев были разбиты 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные дивизии противника. Потери только сухопутных войск вермахта составили 168 тыс. человек.
Полученный под Москвой опыт Г. К. Жуковым был использован и позже, в том числе и при подготовке заключительной – Берлинской операции. «Размышляя о предстоящей операции, - отмечал он в своих воспоминаниях, - я не раз возвращался к величайшей битве под Москвой, когда мощные полчища, сосредоточившись на подступах к столице, наносили сильные удары по обороняющимся советским войскам. Еще и еще раз перебирал в памяти отдельные эпизоды, анализировал промахи сражавшихся сторон. Хотелось до деталей учесть опыт этого сложного сражения, чтобы все лучшее использовать для проведения предстоящей операции и постараться не допустить ошибок».
Битва за Москву стала одой из вершин полководческой деятельности Г. К. Жукова. В условиях острой нехватки сил и средств, в сложной, динамичной борьбе с сильным и опытным противником ярко проявились его незаурядные способности, умение решать самые сложные оперативно-стратегические задачи, его выдающийся полководческий талант.
Владимир АФАНАСЬЕВ