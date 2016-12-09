Отстоим советскую историю

В ноябре 2017 года все прогрессивное человечество будет отмечать 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Во всем мире растет интерес к этому эпохальному событию, к лидеру Октября, основателю первого в мире государства рабочих и крестьян Владимиру Ильичу Ленину.
Все это происходит на фоне, когда у граждан современной России проявляется большой интерес к советскому опыту, советской истории. Чего только стоит музыкальная акция украинских городов, где на вокзалах звучат песни советского времени. На эту акцию откликнулись тысячи россиян и белорусов. Это есть народный вердикт всем антисоветчикам и русофобам. Прав был наш русский философ Александр Зиновьев, когда назвал советскую эпоху «звездным полетом» в ее многовековой истории.
К сожалению, антисоветчики и русофобы орудуют и в Крыму. Сегодня явно наблюдается на полуострове перекос в сторону возвеличивания царской эпохи. На это работают учреждения культуры, образования, экскурсоводы. Смотришь на их деятельность и диву даешься: у нас, оказывается, и не было другой эпохи, кроме царской. Такой перехлест в познании истории приводит к разрушениям памятников советской истории, перемещению памятников В. И. Ленину, переименованию улиц, связанных с советской историей, и так далее. Вырисовывается целая система нигилизма в работе исполнительных и законодательных органов власти в Крыму.
Мы, коммунисты, обязаны противостоять этому историческому беспамятству. Бюро Крымского рескома КПРФ приняло специальное постановление «О проведении в местных отделениях КПРФ акций протестов против фальсификации советской истории, неуважительного отношения к памятникам В. И. Ленину и другим памятникам советской эпохи».
Бюро Крымского рескома КПРФ обратилось с призывом ко всем патриотам Крыма противостоять дерзким замыслам антисоветчиков и русофобов по уничтожению советских памятников и памяти о великой советской эпохе. В канун 100-летнего Великого Октября все партийные отделения КПРФ в Республике Крым своим конкретным делом будут считать заботу по сохранению памятников В. И. Ленину и других памятников советской эпохи. Этим постановлением Бюро Крымского рескома обязало партийные отделения на местах оперативно реагировать на все проявления актов вандализма, давать своевременный партийный отпор антисоветчикам и клеветникам советской истории. КПРФ будет отслеживать и реагировать на все попытки действующей власти по переименовыванию улиц и поселков, связанных с советской историей.
Бюро Крымского рескома КПРФ имеет конкретный план действий по достойной встрече 100-летия Великого Октября, самого большого и значимого историко-политического события в предстоящем 2017 году.
Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ