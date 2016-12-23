СССР как мечта человечества

25 лет назад случилось великое земное горе — был уничтожен Советский Союз, который замышлялся как мечта человечества.
И эта мечта не состоялась. Советский Союз закололи предательски — в спину. Это напоминало ночное убийство. Когда умер Советский Союз, началась тьма — кромешная, тянувшаяся не один год.
1993 год. На площадях и улицах Москвы гремели танковые выстрелы, поднимался пожар до небес. 1993 год был кровавым результатом убийства Советского Союза. Гражданская война в Таджикистане, которая унесла половину населения, — это результат распада СССР. Страшная бойня и резня в Киргизии поставили это государство на грань исчезновения — и это был результат крушения Советского Союза. Войны в Приднестровье, Абхазии, две кавказские войны, которые вела Россия, — это все результат крушения Советского Союза, который начисто перечеркивает миф о том, что распад СССР был мирным и благоговейным «семейным разводом».
Почему распался Советский Союз? На этот вопрос до сих пор нет внятного ответа. В Китае создан огромный институт со множеством сотрудников: философов, историков, специалистов по социальной психологии, специалистов по религии, по теории образов, по теории информационной войны, которые занимаются единственной проблемой — ищут ответ на вопрос, почему распался великий Советский Союз. Я не берусь ответить на этот таинственный вопрос однозначно, потому что в лице Советского Союза погибала не машина, погибало не какое-то живое существо — погибала галактика, погибала человеческая мечта об иной, божественной жизни человечества, которое устало от насилия, пошлости, несправедливости, бессмысленного расходования исторического времени. Всему этому Советский Союз обещал положить конец.
Советский Союз совершил три мощнейших деяния, которые сами по себе оправдывают его существование.
При Советском Союзе случилась долгожданная и великая модернизация страны, и Россия была переведена на новый цивилизационный уровень, куда она не могла подняться в период Романовской империи. Советский Союз одержал величайшую в мире Победу 1945 года. Победу не просто военную, идеологическую и геополитическую, а победу райских смыслов над смыслами адскими, победу абсолютного света над абсолютной тьмой. Во многом эту победу сравнивают с явлением Христа, одолевшего вселенский грех. И еще: Советский Союз поднял человека в космос, он вынес его в пространство звезд, оторвал не просто от гравитации земли, а от гравитации тягот, уныния, безнадежности. Человек — улыбающийся и прекрасный русский человек Юрий Гагарин — вырвался в сияющую космическую лазурь.
При Советском Союзе случилась долгожданная и великая модернизация страны, и Россия была переведена на новый цивилизационный уровень, куда она не могла подняться в период Романовской империи. Советский Союз одержал величайшую в мире Победу 1945 года. Победу не просто военную, идеологическую и геополитическую, а победу райских смыслов над смыслами адскими, победу абсолютного света над абсолютной тьмой. Во многом эту победу сравнивают с явлением Христа, одолевшего вселенский грех. И еще: Советский Союз поднял человека в космос, он вынес его в пространство звезд, оторвал не просто от гравитации земли, а от гравитации тягот, уныния, безнадежности. Человек — улыбающийся и прекрасный русский человек Юрий Гагарин — вырвался в сияющую космическую лазурь.
Пять лет перестройки, когда ежедневно, ежечасно, тысячами разных способов истреблялись все символы, все идеологические постулаты, на которых держался Советский Союз, — это была пора истребления основ СССР.
Тогда средствами господствовавшей яковлевско-горбачевской пропаганды убивались представления о Советской Армии, о советском оборонно-промышленном комплексе, об институтах советского государства — таких, как партия, госбезопасность, управление. Подвергались осквернению все достижения, все святыни Советского Союза, шельмовались герои: сначала гражданской войны, потом Великой Отечественной. Не было святых побед, не было святых жертв, святых мучеников — все подвергалось осмеянию и осквернению. Советская культура стала объектом страшнейших нападок, и великий Шолохов обвинялся Солженицыным в воровстве — в плагиате «Тихого Дона».
И через пять лет, когда вся идеология, на которой держится любое государство, в том числе Советский Союз, были испепелены, вместо государства уже была попросту огромная расплывшаяся медуза, не имевшая ни идеологического наполнения, ни партийного, потому что партийная структура была разрушена, и партия выведена за пределы государственного управления.
Когда с Кремлевского дворца стягивали алый советский флаг, я видел, как противится это алое полотнище тому, что его срывают с флагштока. И убийство флага показалось мне убийством красного коня, того самого, который на картине Петрова-Водкина — алый, сверкающий, — несет своего сияющего золотом всадника в дивную лазурь будущего.
Когда с Кремлевского дворца стягивали алый советский флаг, я видел, как противится это алое полотнище тому, что его срывают с флагштока. И убийство флага показалось мне убийством красного коня, того самого, который на картине Петрова-Водкина — алый, сверкающий, — несет своего сияющего золотом всадника в дивную лазурь будущего.
Можно ли было предотвратить кончину Советского Союза? Либералы утверждают, что его конец был предопределен, что это — фатальное явление. Все это — ложь.
Советский Союз был наполнен гигантским потенциалом развития. Его экономика, наука, огромное количество технологий и изобретений ждали того, чтобы устремиться в развитие. Но Советский Союз не решился на развитие. Среди советских политиков, советских социальных инженеров не нашлось того, кто предложил бы вариант нового советского развития, не разрушая его великих цивилизационных основ. В Советском Союзе не нашлось человека, подобного Дэн Сяопину, который сберег великий Китай, сберег великие китайские смыслы и превратил Китай в величайшее государство мира.
Советский Союз был замыслен его отцами-основателями как самолет, который летит в небе, создавая для себя это небо и постоянно совершенствуясь в полете, выбраковывая из себя отжившие и устаревшие узлы и элементы и заменяя их все новыми и новыми. Это было постоянное социальное творчество. После смерти Сталина это творчество прекратилось. Самолет остановился. Не нашлось конструктора, который смог бы придумать для него новые современные узлы. А остановившийся в небе самолет падает.
И Советский Союз упал.
Когда упал Советский Союз, образовалась черная дыра русской истории. Русское время остановилось. Народ, потерявший государство, перестал быть народом.
У России девяностых годов не было государства, Россией управляли из-за рубежа. Внешнее управление остатками изуродованной, изувеченной страны велось по всем фронтам. У России не было национальных интересов — ее встраивали в интересы Америки. У России не было самостоятельной внутренней политики — эту политику диктовали ей люди из госдепа. У России не было собственной экономической модели — эту модель привезли из-за рубежа, насильно, жестоким образом утвердили в России. И эта модель привела к победе олигархического управления, к победе жестокого бездуховного капитализма. Казалось, что здесь, на территории бывшего Советского Союза, больше никогда не возникнет осмысленной жизни. Здесь, в России, в этой черной дыре, на этом пепелище невозможно никакое движение, никакое строительство.
Но это было не так.
И как не раз было в истории, таинственными силами этой великой истории на пепелище начался рост. Из черной дыры вышел новый побег, новый стебель сегодняшнего государства Российского. И оно, государство Российское, преодолевая чудовищное сопротивление, тратя на это гигантское количество сил, создает новую элиту, вынашивает и вскармливает нового лидера, возвращает оскорбленному, униженному и заснувшему в печалях народу достоинство, возвращает ему чувство мечты и надежды.
Новое государство Российское восстало из праха и сегодня демонстрирует развитие. У этого государства, как и у Советского Союза, возникли представления о своем будущем. Это государство обладает личностным, субъектным представлением о себе самом среди других мировых цивилизаций. Государство Российское запустило сбереженные великими трудами советские заводы, которые сегодня выпускают лучшие в мире танки, самолеты и подводные лодки. Россия предотвратила распад и сберегла в себе симфонию народов, культур, языков и вероисповеданий. Россия, возвратив себе Крым, вернула русским надежду на победу. Она соединила отторгнутые от коренной России русские территории. Спасла Донбасс от погромов и погибели, выполнила свой долг перед русским Донбассом.
Сегодня Россия, оглядываясь на чудовищную катастрофу 1991 года, извлекает урок. Россия больше не доверяет лукавым либералам и демократам. Больше не верит в посулы и басни, которые говорят, что демократическая свобода дороже национального достоинства, а отдельно взятый человек — выше, чем государство. Отдельно взятый человек в лице Абрамовича или Чубайса оказался выше государства Российского и попрал его. Второй раз русский народ, сберегший и восстановивший свое государство, не польстится на эти посулы.
День роспуска Советского Союза является черным днем русской истории, черным днем истории человеческой.
Александр Проханов
Великое шествие Страны Советов
1917 год
7 ноября свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция под руководством Владимира Ильича Ленина.
9 ноября было создано рабоче-крестьянское правительство во главе с Владимиром Ильичем Лениным.
1918 год
23 февраля была создана Красная Армия, которая защитила молодую Советскую республику и обеспечила ее мирное существование.
1921 год
14 марта на Х съезде РКП(б) была принята новая экономическая программа (НЭП).
1922 год
23 марта на VIII съезде партии была принята Программа РКП(б), которая определяла социалистический путь развития нашей страны.
3 апреля Иосиф Виссарионович Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК РКП(б).
30 декабря был образован Союз Советских Социалистических Республик. В него вошли Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР.
1924 год
27 октября в Союз СССР вошли Узбекская Советская Социалистическая Республика (УзССР), Туркменская Советская Социалистическая Республика.
1925 год
Правительством СССР был взят курс на индустриализацию страны.
За годы первой и второй пятилеток в СССР была осуществлена культурная революция.
1927 год
В СССР началась коллективизация сельского хозяйства страны.
1929 год
5 декабря в Союз ССР вошла Таджикская Советская Социалистическая Республика.
1934
16 апреля Постановлением ЦИК СССР было учреждено звание Героя Советского Союза — высшая степень отличия СССР.
1936 год
5 декабря VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов была принята новая конституция - «Сталинская конституция».
В Союз ССР вошли: Казахстанская Советская Социалистическая Республика (КазССР), Грузинская Советская Социалистическая Республика (ГрузССР), Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (АзССР), Киргизская Советская Социалистическая Республика, Армянская Советская Социалистическая Республика.
1938 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря было учреждено звание Героя Социалистического Труда — высшая степень отличия СССР за труд.
1940 год
31 марта в Союз ССР вошла Карело-Финская Советская Социалистическая Республика (КФССР).
2 августа в Союз ССР вошла Молдавская Советская Социалистическая Республика.
3 августа в Союз ССР вошла Литовская Советская Социалистическая Республика.
5 августа в Союз ССР вошла Латвийская Советская Социалистическая Республика.
6 августа в Союз ССР вошла Эстонская Советская Социалистическая Республика.
1941-1945 годы
Советский народ участвовал в Великой Отечественной войне против германского фашизма и японского милитаризма.
1945 год
С 4 по 11 февраля в Ялте в Ливадийском дворце проходила Ялтинская (Крымская) конференция руководителей трех держав — союзников по антигитлеровской коалиции: от СССР — И. В. Сталин, США — Ф. Д. Рузвельт, Великобритании — У. Черчилль. Конференция была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.
9 мая Советский Союз под руководством Коммунистической партии одержал Победу в Великой Отечественной войне.
1946 год
В марте Верховный Совет СССР утвердил план восстановления и развития народного хозяйства на 1946 — 1950 г.г.. В нем были определены пути возрождения и дальнейшего развития экономики страны.
К концу первой послевоенной пятилетки (1948 — 1949 г.г.) работы по восстановлению промышленности были в основном завершены.
1949 год
СССР становится ядерной державой. Первое испытание советской ядерной бомбы было произведено на полигоне в Семипалатинске.
1961 год
12 апреля Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил первый космический полет. Советский Союз становится космической державой.
1964 — 1980 годы
Первым секретарем ЦК КПСС избирается Леонид Ильич Брежнев (с 1966 года — Генеральный секретарь ЦК КПСС).
Под руководством Л. И. Брежнева СССР почти втрое увеличил объем промышленного производства, на треть увеличился объем производства в сельском хозяйстве. Были созданы новые отрасли промышленности, среди которых — электронная, микробиологическая, атомное машиностроение. А уже в 1980 году СССР занимал первое место в Европе и второе место в мире по объемам производства в промышленности и сельском хозяйстве.
С 1965 по 1980 годы мощность электростанций Советского Союза выросла в 2,3 раза, выплавка стали увеличилась в 1,8 раза, добыча нефти — в 2,4 раза, а природного газа — в 3,3 раза. За 18 «брежневских лет» в эксплуатацию было введено 1,6 миллиарда м2 жилой площади. Массовыми темпами строились детские сады, школы, клубы, библиотеки и больницы. Значительно вырос уровень жизни советского человека.