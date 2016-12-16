Он был призван еще Сталиным

19 декабря исполняется 110 лет со Дня рождения выдающегося партийного и советского деятеля Леонида Ильича Брежнева. Горбачевская перестройка назвала эпоху правления Л. И. Брежнева «эпохой застоя». Эту горбачесвскую «жвачку» подхватили отечественные либералы всех мастей. И продолжают ее жевать до сих пор, тем самым нагло искажая образ лидера коммунистов и руководителей Советского государства 70‒80-х годов прошлого столетия.
В 1954 году Л. И. Брежнев избирается вторым, а через год — первым секретарем ЦК КП Казахстана, активно участвует в освоении целины. В 1956 году он вновь избирается секретарем ЦК КПСС, в 1957 году — член Президиума Верховного Совета СССР. Именно он вручал Золотую Звезду Героя Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину.
На октябрьском (1964 год) Пленуме ЦК партии Леонид Ильич Брежнев избирается первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 года — Генеральный секретарь). С 1977 года одновременно является председателем Президиума Верховного Совета СССР. Эти должности он занимал до 10 ноября 1982 года.
Брежневское время — это вовсе не «эпоха застоя», а эпоха грандиозного строительства первого в мире социалистического государства, начатая Лениным и Сталиным. Под его руководством СССР почти втрое увеличил объем промышленного производства. Были созданы новые отрасли промышленности, среди которых — электронная, микробиологическая, атомное машиностроение. На треть увеличился объем производства в сельском хозяйстве Л.И. Брежнев стоял у истоков создания агропромышленных комплексов в нашей стране. При нем массово вводились орошаемые земли, в том числе и в Крыму в связи со строительством третьей очереди Северо-Крымского канала. В эпоху Брежнева построены десятки тысяч километров железных дорог, новые города и поселки, электростанции и заводы. Продолжено на новом научно-технологическом уровне освоение космоса и океанских просторов. Расходы на науку выросли с 7 миллиардов рублей в 1965 году до 22 миллиардов в 1980 году, что в настоящее время составляет 1 триллион рублей.
С 1965 по 1980 годы мощность электростанций страны выросла в 2,3 раза, выплавка стали увеличилась в 1,8 раза, добыча нефти — в 2,4 раза, а природного газа — в 3,3 раза. Шло формирование крупных территориально-производственных комплексов, включая труднодоступные районы Сибири, Дальнего Востока и Севера.
В 1980 году СССР занимал первое место в Европе и второе место в мире по объемам производства в промышленности и сельском хозяйстве.
При Л. И. Брежневе значительно вырос уровень жизни советского человека. Развернулось беспрецедентное жилищное строительство. За 18 «брежневских лет» в эксплуатацию введено 1,6 миллиарда м2 жилой площади, что больше, чем за 50 предыдущих лет. Массовыми темпами строились детские сады, школы, клубы, библиотеки и больницы.
В эпоху Брежнева население Советского Союза росло в здоровой морально-нравственной атмосфере, в обществе без эксплуатации и насилия, безработицы и нищеты, с высоким уровнем личной безопасности.
В целом при Брежневе политический и социально-экономический курс Советского государства отличался высокой эффективностью. В стране были созданы социально-экономическая, научно-техническая и духовно-нравственная основы, позволяющие наращивать преимущества социализма в конкретной борьбе с капитализмом.
Искаженный образ Л. И. Брежнева и мифы на тему «эпохи застоя» нужны либералам, антисоветчикам и русофобам. С этой целью шельмуются руководители Коммунистической партии и Советского государства, начиная с В. И. Ленина и И.В. Сталина. Леонид Ильич Брежнев тоже в этом ряду. А это значит, что когда «плохие» у либералов, зато у народа все хорошо. 110-я годовщина со Дня рождения Л. И. Брежнева — лучший повод еще раз осознать историческую роль социализма в XХ веке и роль Коммунистической партии по руководству строительства нового и справедливого государства.
Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ