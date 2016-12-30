Хроника нашей борьбы в уходящем году

Заканчивается 2016 год, который для крымских коммунистов был очень ответственным. Он вместил в себя как решение государственных задач, так и решения общекрымских и региональных проблем. Газета «Коммунист Крыма» постоянно информировала своих читателей о различных акциях, мероприятиях, проводимых как Крымским республиканским, так и местными отделениями КПРФ, непосредственно выезжая в эпицентры. Сегодня мы хотели бы напомнить о наиболее ярких и масштабных мероприятиях, проведенных в 2016 году.
21 января, в 92-ю годовщину со дня смерти Владимира Ильича Ленина, крымчане повсеместно провели митинги в память о вожде мирового пролетариата.
С 3 по 6 февраля в Республике Крым прошли протестные митинги в рамках Всероссийской акции протеста против роста цен на товары первой необходимости, тарифов в системе ЖКХ и растущей безработицы. Все эти проблемы не понаслышке знакомы каждому простому жителю полуострова и, объединившись с коммунистами, крымчане выходили на площади городов и районов с лозунгами: «Бедность народа — позор власти», «НЕТ росту тарифов ЖКХ!», «Человеку труда — достойную жизнь!», «Даешь правительство народного доверия!», «Выход из кризиса социализм!», «Программу КПРФ — в жизнь!» и другие.
С 11 по 13 апреля в разных уголках Крымского полуострова прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятиях приняли участие крымские коммунисты, ветераны, члены Союза советских офицеров, комсомольцы, жители и гости полуострова.
12 апреля во всех городах и районах Республики Крым прошли многочисленные митинги, посвященные 55-летию полета первого человека в Космос. Самые грандиозные митинги прошли в поселке Школьное Симферопольского района и в городе Симферополе.
22 апреля стал истинно Ленинским днем в Крыму. В этот день, 146 лет назад, родился великий человек, вождь мирового пролетариата, основатель первого в мире Советского государства, гений всего человечества — Владимир Ильич Ленин. В этот день во всех городах и поселках Республики Крым прошли массовые торжественные мероприятия, организованные местными отделениями КПРФ.
1 мая по всей Республике Крым гордо и торжественно прошагал Первомай. В Международный день солидарности трудящихся, в день борьбы простого трудового народа за свои права крымчане повсеместно выходили на центральные улицы городов и поселков, чтобы вместе с коммунистами провести праздничные демонстрации и митинги и напомнить действующей власти о своих правах.
9 мая — День Великой Победы. К сожалению, власти Республики Крым и города Симферополя отказали Крымскому региональному отделению КПРФ пройти праздничной колонной по городам и районам Республики Крым. В этих условиях в канун Дня Великой Победы, 8 мая, коммунисты городов и районов Крыма провели массовые шествия-митинги. В этот день к коммунистам присоединялись все горожане и селяне Крыма.
19 мая во всех городах и районах Республики Крым прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню пионерии. В этот день ряды юных ленинцев Крыма пополнили новые ребята. После торжественных линеек для пионеров были организованы экскурсии по местам боевой славы в городах Севастополе, Новороссийске, Феодосии.
4 июня комсомол Крыма отметил свой 95-летний юбилей. В этот день во всех городах и районах полуострова были проведены тожественные митинги и концерты в исполнении юных талантов Республики Крым.
6 июня крымчане отмечали День рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Во всех городах и селах полуострова прошли торжественные мероприятия. А в Симферополе на торжественном митинге были оглашены результаты поэтического конкурса, который был организован по инициативе руководителя Крымского регионального отделения ВСД «Русский лад», второго секретаря Крымского рескома КПРФ Михаила Михайловича Голубева. Первый секретарь Крымского рескома КПРФ Олег Андреевич Соломахин вручил участникам конкурса сертификаты и подарки. В этот же день в Симферополе была открыта мемориальная доска выдающемуся ученому-пушкинисту, члену-корреспонденту Российской Академии наук, профессору Таврического университета Евгению Вячеславовичу Петухову. Мемориальная доска была установлена на доме № 6 по улице Пушкина, где с 1922 по 1948 годы проживал ученый.
21 июня в городе воинской славы Феодосии состоялся митинг, посвященный 10-й годовщине изгнания НАТОвских войск с Крымской земли. Тогда, 10 лет назад, каждый неравнодушный житель полуострова встал на защиту своей Родины. Феодосия тогда стала своеобразным прологом к русской весне 2014 года. В антинатовском митинге приняли участие представители всех городских и районных отделений КПРФ.
22 июня во всех городах и районах Республики Крым прошли памятные митинги, приуроченные к 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Для крымчан это был день памяти и скорби.
18 октября на главных площадях городов и районов Республики Крым прошли праздничные митинги-концерты, посвященные 95-летию со дня подписания Владимиром Ильичем Лениным Декрета «О создании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики».
29 октября Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполнилось 98 лет. В этот день во всех городах и районах Республики Крым прошли многочисленные мероприятия.
7 ноября во всех городах и районах Республики Крым состоялись праздничные мероприятия по случаю 99-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день каждый крымчанин продемонстрировал свою верность идеалам Октября, преданность идеям справедливости, братства и социализма.
3 декабря, в День Неизвестного солдата, в городах и поселках Крыма прошли митинги. Крымчане массово выходили к могилам Неизвестных солдат, к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, чтобы почтить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боях за Родину, чьи имена остались неизвестными.
5 декабря Сталинская Конституция вновь прошагала по Крыму. Во всех городах и районах Крыма прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня принятия Сталинской Конституции 1936 года.
21 декабря Крымчане отметили 137-ю годовщину со Дня рождения Генералиссимуса, Верховного Главнокомандующего, Генерального секретаря ЦК ВКП(б), Председателя СНК Иосифа Виссарионовича Сталина.
По материалам газеты «Коммунист Крыма»
Дорогие друзья!
Уважаемые товарищи по борьбе!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом, который имеет для всех нас особое значение. Столетие Великого Октября, ознаменовавшего новую эру в жизни человечества, станет, я уверен, новым стимулом, объединяющим коммунистов всех поколений и стороников нашей партии в борьбе за лучшее будущее трудового народа.
Добра и счастья всем нам!
Михаил Голубев,
руководитель Крымского
республиканского отделения ВСД
«Русский Лад»
Уважаемые крымчане!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы осуществилось все, что вы задумали. Пусть рядом с вами всегда будут искренние, надежные друзья, любящие и преданные люди. Нашим дорогим женщинам, самым красивым, милым, очаровательным на всей земле, желаю всегда хорошего настроения, женского счастья, любить и быть любимыми.
Марина Перестенко,
председатель Крымского регионального отделения
ВЖС «Надежда России»
Союз советских офицеров Крыма шлет праздничные поздравления защитникам нашей родины — воинам Советской и Российской Армий. Примите наилучшие пожелания. Здоровья вам, благополучия, успехов вам, вашим детям и внукам.
С Новым годом, дорогие товарищи!
Олег ПОНОМАРЕВ,
председатель Союза советских
офицеров Крыма
Крымский реском ЛКСМ РФ поздравляет всех крымчан с наступающим Новым годом. Мы желаем каждой семье, каждому крымчанину здоровья, благополучия, мирного неба над головой, счастья, успехов во всех делах, исполнения заветных желаний и надежд. Пусть уходящий год уносит все невзгоды и печали, а наступающий дарит только приятные, радостные моменты.
С наступающим, 2017, годом!
Александр Чернышев,
первый секретарь
Крымского рескома ЛКСМ РФ
Дорогие единодумцы!
Сердечно и искренне поздравляю с наступающим юбилейным Новым годом. Уверен, что вся наша предшествующая борьба была правильной и праведной. Она была направлена на сохранение душ и сердец крымчан в рамках развития советских традиций, советского образа жизни, социалистического миропонимания. Мы уверенно подходим к 100-летию Великого Октября — празднику праздников, юбилею юбилеев, — и уверен, что мы все вместе достойно его отметим — своими конкретными делами, новыми идеями и чистыми помыслами.
С уважением,
Валерий Лавров,
председатель Крымского
Шолоховского научного общества
Совет Союза трудящихся города Симферополя поздравляет всех крымчан с наступающим Новым, 2017, годом!
Мы желаем всем здоровья, успехов во всех делах, удачи, мира и добра. Желаем каждой крымской семье взаимопонимания и побольше радостных моментов.
Александр Костенко,
председатель Совета Союза
трудящихся