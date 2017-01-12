Мы чувствуем...

Весной, еще до ухода в отпуск, администрация школы нас озадачила — писать планы: рабочие, тематические, календарно-тематические и т. д. В случае невыполнения — 1 сентября к занятиям нас не допустят!
Оказалось, при проверке все не так. Безжалостно перечеркнуты все «мои» планы в сопровождении потока упреков, унижающих меня.
Да не мои это планы, а скачанные из компьютера. Этот адрес мне был указан — все так делают. «Одна ты не способна — и в школе тебе делать нечего».
Не досмотрела, плагиатством занимаюсь, остались в тексте слова «лицей», «гимназия», «чужая фамилия». Последовало требование – «убрать!»
Опять скитаюсь по интернет-клубам, опять печатаю, опять «бросаю деньги на ветер» – и немалые.
Оказалось, опять программы не прошли: авторы не те, очень длинные пояснения – опять их в угол.
Показали письмо министра образования Крыма Н.А. Гончаровой. Требовалось убрать все лишнее из программ, выдаваемых компьютером: очень подробные объяснения кого учить, как учить, чему учить, как воспитывать… Сажусь опять за планы – требования надо выполнять. Ощущаю себя рыцарем, одетым в железные латы и которого бьют по шлему – «слышу звон – не знаю, где он». В таких нахожусь рамках: ни голову высунуть, ни ноги протянуть. В душе – раздражение. Нет времени работать с детьми, нет возможности продумать план, как заставить учащихся самим работать на уроке, как заставить их расстаться на уроке со смартфоном.
Например, по ФГОС(у):
Преподаватель: Сообщает учащемуся, чему они сегодня должны научиться («Хотят ли русские войны»).
Учащиеся: сами определяют границы знаний и незнаний, сами планируют, как достичь им намеченной цели; сами осуществляют учебные действия по намеченному плану, используя игровые технологии, и так далее.
Преподаватель помнит, как мало отводится времени на изучение определенной темы, что к уроку надо готовиться долго, что надо «наступать, и ни шагу назад».
Где взять время… Технологическими возможностями я себя обеспечить не могу. Финансы не позволяют. Дважды в 2016 году прошла курсы в КРИППО (МХК, история). Хоть бы один урок показали по ФГОС(у). Лекции, лекции… или некачественные изображения. Надо полурока, чтобы настроить компьютер на показ. Скучно. А как хорошо дышится, запоминается, когда лектор, обладая большими знаниями, владея правильной речью (не читает свою презентацию с компьютера), переходит от одного факта к другому с доказательствами, заставляет нас, абитуриентов, думать, переживать, делать выводы.
Хвала такому учителю — цветы ему!
Ко всему этому хочу добавить: почему нет свободы творчества, почему нет доверия учителю? Почему номер урока календарно-тематического планирования обязательно должен совпасть с номером поурочного плана, с записью в журнале? Что, от этого повышаются знания учащихся, или мы, учителя, стали заниматься надувательством, или ничего не делаем, гоняясь за зарплатой? И за нами слежка, как за экзаменуемыми во время ЕГЭ, которых сопровождают в туалет: нет ли у него смартфона, мобильного или шпаргалки. Работают камеры видеонаблюдения. Все должно быть с документальной точностью. Работаем над отчетами. Неисполнение этого строго наказуемо.
Меня уже посадили на скамью подсудимых — на скамью СЗД (соответствует занимаемой должности).
55 моих лет педагогической работы уже не соответствуют высшей квалификации, и, нарушая правила аттестации, без суда и следствия администрация безжалостно объявила мне приговор.
Но жизнь есть жизнь. Она, как и река, меняет свое русло. И чтобы учащиеся не погрязли в тине бытия, учитель ведет своих воспитанников по светлому ее течению.
Мы, учителя, знаем, соблюдая принципы педагогики С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, советской педагогики, что наши сердца принадлежат детям. Мы чувствуем, что народное образование спланированно уничтожается.
Я призываю педагогов, родителей задуматься, каких людей мы воспитываем, каково будет будущее поколение, воспитанное без живого слова, без участия наших сердец, — гениев или паразитов.
Галина Первушина,
с. Наташино,
Сакский район