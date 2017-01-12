Герои не умирают

В День героев отечества пионеры 7-А класса петровской школы №1 Красногвардейского района посетили музей 51-й Армии в с. Клепинино. Встречал юных ленинцев основатель и бессменный директор музея Виктор Исаакович Пономаренко. Внимание ребят в первом зале музея сразу привлек пионерский галстук Жени Рязанова, который в 15 лет первым из числа пионеров Крыма был награжден орденом «Красной Звезды» за выполнение важного разведзадания. Очень интересно было слушать рассказы о крымских учителях, которые в годы Великой Отечественной войны стали в ряды защитников родины. Это яркий пример для подрастающего поколения. Виктор Исаакович уделил большое внимание боевому содружеству воинов армии с моряками Черноморского флота и 8-й воздушной армии. Он подробно рассказал о старшем лейтенанте Леониде Беде, который был вынужден совершить посадку в поле, на территории, которая была занята противником у деревни Линда (ныне с. Н-Эстония). Узнав об этом, его подчиненные летчики Анатолий Брандис, ставший впоследствии Героем Советского Союза, и Анатолий Береснев не оставили в беде своего командира. Поразив фашистов пулеметным огнем, младший лейтенант Береснев приземлился рядом с подбитой машиной командира, взял его на борт самолета и благополучно взлетел, а Брандис все это время охранял товарищей с воздуха. В музее находится костюм летчика, который подарил сам летчик-герой Леонид Беда. Ребята с удовольствием рассматривали личные вещи героев Советского Союза, воинов 51-й Армии, освобождавших Крым.
Ю.А. Нормакина,
классный руководитель 7-А класса