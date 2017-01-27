Геннадий Зюганов: «Гениальность Ленина»

21 января, в День памяти В.И. Ленина, перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Предлагаем вашему вниманию выступление лидера КПРФ.
Под документами о создании Российской Федерации стоит подпись Ленина. И это решение поддержало все трудовое население Советской России. Под соглашениями о создании Совета Безопасности ООН стоит подпись Сталина. И не случайно эти два великих деятеля были инициаторами создания Советского государства и партии нового типа.
В чем гениальность Ленина? Она, прежде всего, заключалась в том, что уже в молодые годы, когда ему было всего 25 лет, Ленин взялся за работу о развитии капитализма в России. Он исследовал сотни источников и пришел к гениальному выводу, что Россия неконкурентоспособна, ее обязательно втянут в мировую войну за интересы банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Российский капитал и производство почти на 90% принадлежали иностранным компаниям. И когда хищники в Европе схватились за передел мира, Россия неизбежно попала в этот водоворот. Ленин еще тогда сделал вывод, что Россия сгорит в горниле войны. Поэтому, прежде всего, необходимо было создать новую идеологию и партию нового типа, способную вытащить страну из этой капиталистической круговерти.
Ленину удалось создать идеологию, в основе которой лежали не имперские амбиции, не национализм, не исключительность одних или других народов и наций, а идея сплочения людей труда. Слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» гордо прозвучали над всем миром.
Ленин впервые смог не только создать партию, но и партийную газету, которая стала коллективным организатором и позволила трудящимся взять власть в 1917 году. В нынешнем году мы будем отмечать 100-летие Февраля и Октября, в следующем году – 100-летие начала гражданской войны. Это была война пролетарского Октября против либерального Февраля. Но хочу вам напомнить (об этом сегодня не пишут даже в учебниках для студентов исторических факультетов), что либеральный Февраль означал не только свержение и отстранение монархии. Тогда власть, по сути дела, захватили масоны. Лишь министр железнодорожного транспорта во Временном правительстве не был масоном. Они полностью выполнили установки своих западных хозяев, продолжили империалистическую войну, окончательно разрушили Российскую империю и спалили страну.
В Первой мировой войне погибли четыре империи: Российская, Германская, Оттоманская и Австро-Венгерская. Но только наша страна под руководством большевиков, когда в основу объединения были положены труд, справедливость, коллективизм и дружба народов, сумела мирно на съезде собраться в новой форме – великого Советского государства.
СССР продолжил лучшие государственно-патриотические традиции Российской империи. Он продолжил их на основе уважения к человеку труда и новых технологий. Ленин предложил планы НЭП и ГОЭЛРО, когда еще полыхал пожар гражданской войны. Но сегодня, в день памяти Владимира Ильича, следует напомнить, что он сотни раз писал и говорил: надо принять любые условия, чтобы избавить страну от войны. Все, что можно было сделать для мира, он делал.
Но пожар гражданской войны подожгли, прежде всего, белочехи. Их включили в состав французской армии и решили переправить на Западный фронт через Дальний Восток. Они в Сибири подняли мятеж, и одновременно 14 государств Антанты высадили свои войска во всех портах нашей страны: от Мурманска и Архангельска до Дальнего Востока.
Надо опять отдать должное таланту и гению Ленина, который, не имея армии, обратился, прежде всего, к царским офицерам. И многие из них его услышали. 80 с лишним тысяч офицеров царской армии пришли в Красную армию, возглавив воинские части и соединения. Сражались они именно за единую и неделимую страну, под Красным знаменем Октября и под руководством Ленина. Они сумели выдавить Антанту, победить и восстановить полный суверенитет нашей державы.
Я хотел бы сегодня, в День памяти, особо подчеркнуть: гениальность ленинско-сталинской модернизации заключается в том, что удалось собрать единое Советское государство, где правили труд, уважение к человеку труда, что удалось подготовить план ГОЭЛРО и НЭП, и полумертвая страна, находящаяся в африканском состоянии, превратилась в супердержаву. Всего за 10 лет было построено около 6 тысяч самых современных на ту пору заводов. Полуграмотная ранее страна в 1941 году уже была самой грамотной в Европе. Была создана великолепная наука. Одних только педвузов за два года открыли почти сотню, всеобщее образование было гарантировано.
Царская империя накануне 1917 года продула подряд три войны: Крымскую, Русско-японскую, с потерей территории и редким унижением, и Первую мировую. И когда вам сегодня желтая пресса и всякие глупые люди орут о том, что была могучая империя, это неправда. Род Романовых к тому времени выродился, власть, по сути дела, не справилась с вызовами времени. Это они загубили страну. А сегодня их без конца поднимают на щит, позабыв о том, что подряд были проиграны три войны. Когда проиграли Русско-японскую войну, пришли к выводу, что каждый второй солдат на фронте плохо или вовсе не умел читать и писать. Кстати, Столыпин еще в 1906 году внес предложение: ввести в Российской империи всеобщее начальное образование. Но царскому двору грамотное население было не нужно. Всеобщее начальное образование ввели только в 1916, когда уже продули и Первую мировую.
Я хочу сегодня, в День памяти Ленина, напомнить о словах Сталина, которые он произнес после того, как были построены первые заводы – в феврале 1931 года. Тогда, выступая перед передовиками производства и талантливыми людьми – инженерами, руководителями предприятий, он сказал: «История старой России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били за отсталость. Били турецкие беки. Били за отсталость. Били польско-литовские феодалы. Били за отсталость. Били японские бароны. Били за отсталость. Били буржуи Франции и Англии. Били за отсталость… Или мы за ближайшие 10 лет пробежим тот путь, который Европа прошла за 50 – 100 лет, или нас сомнут».
Фашизм тогда охватил всю Европу, не только Италию и Германию. Практически в 9 из 10 государств были фашистские или полуфашистские правители. И только Советская страна под руководством Сталина стеной стала на пути нашествия на планету самых жутких и страшных сил – гитлеризма и коричневой чумы.
Во время модернизации за 20 лет средние темпы роста у нас составляли 16%. Китайцы в современных условиях повторили подобный опыт. Они сделали это под знаменем Октября и построения социализма с китайской спецификой. Но у них темпы роста были 10-12%. Хотя китайская экономика сегодня вытаскивает весь мир из того кризиса, в который в 2008-2009 годах обвалили планету американцы.
Короче говоря, мы должны понимать, что лишь новый курс на возрождение обновленного социализма позволит нам выбраться из того тупика, куда нас загнали предательство Ельцина и Горбачева, предательство идеалов Октября, идеалов социализма и ленинизма.
Я вчера внимательно прослушал речь Трампа. Тут некоторые шумят и кричат, выражая восторг по поводу его избрания. Особенно Жириновский этим отличается. Но мы должны помнить, что Трамп – это порождение американского капитализма, хотя он и возглавляет национально-ориентированный промышленно-производственный капитал. Его вчерашнее выступление, по мнению некоторых, было «с марксистским душком». Он заявил, что вашингтонская элита оторвалась от народа. Между тем, у нас в послании Президента, по-моему, один раз вспомнили о народе. Трамп заявил, что надо все сделать для того, чтобы развивать свое производство. Надо все сделать, чтобы те, кто чувствует себя униженными и брошенными, почувствовали уверенность. Он сказал, что будет заниматься страной, что хватит навязывать свои порядки другим и лезть во все конфликты.
Но российские власти должны помнить, что Америка имеет четкую стратегию. Я в свое время писал работу «200 лет американской мечты». Так вот, исследуя их политику за 200 лет, я был поражен: менялись эпохи, производство и даже климат, но стратегия оставалась одна и та же – экспансия, захват рынков и провокации. Если вы посмотрите на всю их историю, то надо начать с того, что они уничтожили 2 миллиона индейцев. После Первой мировой войны американцы захватили 50% золотовалютных резервов мира, после Второй мировой – 60%. Поэтому надо понимать, что с нами они будут считаться при одном условии – если мы будем сильные, успешные, образованные и освоим самые современные технологии.
Задачи, которые поставил Путин в своем послании – выйти на мировые темпы развития, – предполагают рост ВВП минимум в 3%. Тогда есть возможность возрождаться. Но этим пока и не пахнет. Тот бюджет, который Медведев вместе со своим правительством принес в Думу, ничего общего с такой задачей не имеет и не в состоянии обеспечить нужные темпы развития. Бюджет в 13 с небольшим триллионов рублей не может ответить ни на один вызов и не обеспечивает модернизацию. Еще никто в мире ее ни провел, тратя меньше 7% расходной части на науку, примерно столько же на образование и здравоохранение. То, что предусмотрено в нынешнем бюджете на ближайшие три года, это в два раза ниже потребности.
Мы предложили программу, позволяющую сформировать бюджет в 22 – 25 трлн. рублей. Это и будет бюджет развития. Но для его реализации надо национализировать всю минерально-сырьевую базу. Только у нас ее захватила кучка олигархов из 15 человек, которые даже не хотят платить нормальные налоги. Только у нас спиртоводочная промышленность находится в руках олигархии, которая каждый год травит паленой водкой по 30 – 40 тысяч человек. Только у нас такая ситуация с налогами, что с бедных дерут последние деньги, а богачи укрывают свои капиталы в офшорах. Там же, за кордоном, они прячут своих деток, там же у них замки, яхты и все остальное.
Вчера наши депутаты в Государственной Думе в очередной раз вносили предложения по поддержке детей войны. Прекрасно выступил Владимир Иванович Кашин. Мне казалось, что на этот раз за наши предложения проголосуют. Я даже беседовал на эту тему с Президентом. У нас в стране 12 млн. человек, у которых Гитлер отнял детство, а нынче они живут на 10–13 тысяч рублей в месяц. Это нищее существование!
Мы надеялись, что наше предложение поддержат, но «единороссы» категорически отказались за него голосовать. Вот их подлинное лицо! Вот их реальные обещания, которые они давали избирателям! Вот их истинное поведение! Поэтому надеяться на нынешнее правительство, его курс и политику абсолютно бессмысленно. И мы должны помнить заповедь Владимира Ильича, что рабочий человек лишь тогда в состоянии защитить себя, когда у него есть сильная, умная, хорошо организованная партия.
Компартия Российской Федерации является таковой. К нам пришло много достойных, молодых людей. Посмотрите, сколько их здесь сегодня! Энергично растут наши комсомольские организации, пионерские отряды. Сегодня трудящиеся поняли, что ленинско-сталинская политика была подлинно народной, подлинно социальной и истинно-справедливой политикой. Поэтому давайте здесь, в этом святом месте, еще раз поклонимся великой Советской эпохе.
Здесь, на Красной площади, похоронено около 400 человек – самых талантливых, храбрых и мужественных представителей Советского Союза. Недавно Юрий Богданов, способный, симпатичный журналист, наверное по заданию редакции, снова задал мне провокационный вопрос: «Когда вы собираетесь перезахоранивать Ленина?». Я ему ответил, что не следует задавать провокационные вопросы, тем более на государственном телевидении и накануне Дня памяти Ленина. В свое время была встреча у Президента, и правые снова заорали насчет перезахоронения. Я тогда встал и сказал, что хочу дать историческую справку. Давайте определимся, с чего вы начнете раскопки в Кремле и на Красной площади. Со стороны Москвы-реки самые древние захоронения тех, кто создавал Кремль, кто защищал нашу державу. В самом Кремле в двух соборах, начиная со времен Ивана Калиты и на протяжении 300 лет, похоронены державные государи и члены их семей. На Красной площади похоронены вожди Советского государства. Ленина хоронили по решению высшего законодательного органа страны. Ваши деды и прадеды голосовали за это решение. Его единогласно поддержала вся страна, все республики, края и области. Тысячи людей пришли на Красную площадь, чтобы поклониться Владимиру Ильичу и проводить его в последний путь.
Здесь, мимо Мавзолея, проходили великие красные полки, чтобы защитить Москву, когда фашисты стояли у ее ворот. С трибуны Мавзолея Сталин напутствовал войска, он говорил, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами. Перед Мавзолеем проходил Парад Победы, а к его подножию были брошены гитлеровские штандарты. Здесь приветствовали первого космонавта планеты Юрия Гагарина, и здесь же рядом он похоронен вместе со своими товарищами. Здесь похоронены 32 маршала и генерала во главе с Жуковым, которые командовали войсками и обеспечили нашу Великую Победу. Здесь похоронены три гения – Королев, Курчатов и Келдыш, позволившие нам прорваться в космос и создать ракетно-ядерный паритет. Рядом – могила Неизвестного солдата, священная земля всех городов-героев, героической Брестской крепости и городов воинской славы.
Тогда Президент поднялся и сказал: «Вопрос исчерпан, пока я здесь сижу, никаких провокаций не будет». Накануне 100-летия Великого Октября и в Послании Президента, и в обращении депутатов Государственной Думы, и в выступлении Святейшего Патриарха Кирилла прозвучали слова о том, что надо соединить все лучшее из нашей тысячелетней истории: Святую Русь, мощь Российской державы и величие Советской эпохи, прежде всего Советскую справедливость. Без этого нам из кризиса не выбраться. И мы обязаны все сделать, чтобы в год 100-летия Великого Октября, взяв все лучшее из нашей истории, уверенно двигаться вперед.
Еще раз вернусь к вчерашнему выступлению Президента Трампа. Он всерьез занялся Америкой и уже подписал первые указы. США выходят из Транстихоокеанского партнерства. Эти клещи глобалисты готовили, чтобы душить нашу страну. В Европе – с помощью провокации на Украине и расширения НАТО, а в Тихоокеанском регионе – путем недопуска России на азиатские рынки. У меня есть ощущение, что у нас будет небольшое окно-перерыв, когда американцы станут больше заниматься своими проблемами и меньше лезть к другим, указывая им, как жить и работать. Но если этот небольшой отрезок не будет использован властью в Кремле, в Думе и в Правительстве во имя возрождения страны, ее науки, промышленности, производства, если власть не возьмет в наследство величие ленинско-сталинской модернизации и Советской эпохи, то дела наши будут идти только хуже.
Мы, умные, сильные, образованные, на этом свете в качестве конкурентов никому не нужны. Поэтому надо вкладывать, прежде всего, в новые поколения. Надо изменить социальную, промышленную, научную, образовательную политику. И без возрождения обновленного социализма нашей стране не обойтись.
Нам Ленин оставил великую страну. Сталин ее сделал супердержавой-победительницей. Брежнев и Косыгин все сделали, чтобы создать ракетно-ядерный паритет, прорваться в космос и обеспечить нам достойное будущее. И, опираясь на это наследие, мы должны уверенно двигаться вперед.
Пресс-служба ЦК КПРФ