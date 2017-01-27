Это наш Сталинград боевой!

В июле 1942 года мощная ударная группировка врага, преодолев сопротивление наших войск, вышла в район Сталинграда. Группировка насчитывала 1 миллион 11 тысяч человек, 10290 орудий, 675 танков и 1216 самолетов. Нависла угроза захвата города. Началась яростна борьба за Сталинград, за каждую улицу, за каждый дом.
Разгромив прикрывавшие фланги группировки, 3-ю, 4-ю румынские и 8-ю итальянскую армии, советские войска, наступая по сходящимся направлениям на Калач и Советский, 23 ноября соединились, окружив 22 дивизии и более 160 отдельных частей немецкой армии и частично 4-ю танковую армию, общей численностью 330 тысяч человек.
В плен попали 91 тысяча человек, в том числе, свыше 2500 офицеров и 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. По окончании битвы были подобрано и похоронено 147200 убитых солдат и офицеров врага и 46700 убитых советских воинов. В Сталинграде погибло 43 тысячи мирных жителей, было разрушено более 90 процентов жилого фонда.
Поражение фашистского блока под Сталинградом потрясло всю Германию, подорвало доверие к ней со стороны сателлитов, способствовало активизации движения сопротивления в странах, оккупированных фашистской Германией. Погребальный звон церковных колоколов, раздававшийся по всей Германии в дни траура в феврале 1943 года, отрезвил миллионы немцев, заставил их взглянуть правде в глаза. Грозный призрак неизбежного поражения впервые возник в сознании населения Германии, одурманенного гебельсовской пропагандой. Япония и Турция отказались от свои намерений выступить войной против СССР. В огне великой Сталинградской битвы человечество увидело занимающуюся зарю победы над фашизмом.
Советская Родина высоко оценил заслуги защитников Сталинград. 124 воина удостоены звания Героя Советского Союза, более 745 тысяч награждены Орденами и медалями Советского Союза.
За успешное руководство войском в Сталинградской битве орденом Суворова I степени награждены полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, Н. И. Воронов, Н. Ф. Ватутин, А. Е. Еременко, К. К. Рокоссовский, И. В. Сталин.
За выдающиеся заслуги перед Родиной Сталинград 1 мая 1945 года был удостоен звания города-героя. 8 мая 1945 года городу вручен Орден Ленина и медаль "Золотая звезда". Есть у Сталинграда и прошлые заслуги 14 мая 1919 года за героическую защиту города от белогвардейцев ВЦИК наградил Царицын Боевым революционным Красным Знаменем, 14 апреля 1924 года - орденом Красного Знамени. 10 апреля 1925 года г. Царицын был переименован в Сталинград.
В Советское время часто звучала песня про героический Сталинград:
Держит город ключи золотые
От заветных путей и дорог,
Это город-солдат,
Это город-герой,
Это наш Сталинград боевой!
Слава городу - дважды герою,
Слава матери всех русский рек,
Слава всем храбрецам -
Сталинградским бойцам,
Слава Сталину, слава вовек!
Именем Сталинграда названы многие проспекты и улицы в нашей стране и за рубежом. В 1967 году в Сталинграде на главной высоте этой войны, на Мамаевом Кургане был открыт величественный мемориальный ансамбль, увенчанный скульптурной фигурой "Родина-мать". У подножья кургана высажены сотни именных деревьев в память о советских воинах, павших в боях за Родину.
Но 10 ноября 1961 года без всенародного опроса , вопреки мнению живых защитников Сталинграда, город-дважды герой по инициативе Хрущева под предлогом борьбы с культом личности Сталина, был переименован в Волгоград. Это переименование не борьба с культом личности Сталина, а попытка убить дух Сталинграда, посягательств на отечественную историю, а значит, преступление перед будущими поколениями.
На вопрос Президенту Путину в 2002 году "Когда будет возвращено Волгограду название Сталинград?" ответ был таков: "Возвращение имени Сталинграда, уверен, породило бы какие-то подозрения, что мы возвращаемся к временам Сталинизма. Это не пошло бы на пользу всем нам". С этим утверждением В. В. Путина согласиться никак нельзя. Гордое имя Сталинград - это память о величайшем историческом событии, это символ выдержки, героизма и стойкости защитников города. Оно не должно быть предано забвению. Его надо обязательно сохранить на карте нашей Родины. Понятия «Сталин» и «Сталинград» давно утратили свою тождественность. Они стали существовать самостоятельно: Сталин — как руководитель Великой державы — Советского Союза, Сталинград — как город, давший название Сталинградской битве, одной из самых выдающихся битв Второй мировой войны. Сталинград и Волгоград! Что же общего в этих названиях? Разобраться пытаюсь порой. Волгоград — это города на Волге. Сталинград — это город-Герой.
Виктор Павлович Баженов,
ветеран Вооруженных Сил СССР и партии.