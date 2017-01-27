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пятница, 27 января 2017 г.

Зов Октября


ХХ век — век России. России красной. А все начиналось в октябре 1917 года. О России вдруг заговорили все. Простые труженики — рабочие и крестьяне — тепло приветствовали красную Россию. Буржуазия люто ее возненавидела. Молодому советскому государству пришлось с оружием в руках защищаться от кровожадных империалистов всех мастей — внутренних и внешних. Октябрь в России утвердился и дал свои ростки другим народам и государствам.
Октябрь был необходим России. О нем мечтало несколько поколений лучших умов России. И только Ленину и его соратникам удалось свершить Великую революцию, отвечавшую чаяниям всего трудового народа. Защитив Октябрь в муках гражданской войны, Советское правительство приступило к строительству социализма. Загудели по всей стране заводы, задымились фабрики. Строились гидроэлектростанции, прокладывались новые железнодорожные пути. Октябрь 1917 года решительно наступал по всем направлениям одновременно: в городах и селах, в столицах и в провинциях. Россия с огромной скоростью выходила из царства мглы в царство мировой державы. Ее поступательное движение пыталась нарушить все та же Германия, которая уже развязывала в 1914 году войну против России. Но это уже была другая Россия. Россия социалистическая и могучая. Да и народ был уже другим, нежели в годы Первой мировой войны. Это был советский народ — народ-созидатель и строитель, народ-хозяин и творец. Для него слово Родина и социализм стали единым понятием. Все эти новые качества и помогли советскому народу отстоять свою любимую Родину и одолеть давнего врага.
Вторая половина ХХ века для Родины Октября оказалась космической по темпам социально-экономического развития. СССР прочно занимает первое место в Европе и второе в мире. Построив добротную базу социализма на земле, советский народ устремился ввысь. Юрий Гагарин стал для всего мира олицетворением советского народа и нашей социалистической Родины.
Родина Октября стала примером для других стран по построению справедливого и счастливого общества. Не только страны Европы положительно воспринимали советский опыт, но и страны Латинской Америки и Африки все активнее изучали опыт СССР.
К сожалению, в 90-е годы прошлого века наш октябрьский корабль под названием СССР был сбит на самом взлете. Большая страна разделилась по суверенитетам. Некогда сплоченный и дружный советский народ стал с подозрением, а то и ненавистью относиться друг к другу. Неожиданно 10 процентов населения стали владеть всем, чем когда-то владел весь советский народ. Ими были захвачены важнейшие газонефтяные ресурсы, крупные промышленные предприятия, практически вся перерабатывающая промышленность.
Дикий капитализм вернулся на нашу Родину. Труд перестал быть в почете, появились богатые и бедные. Социальная справедливость, да и все, что было установлено Октябрем, перестали быть нормой и правилом жизни. Неужели навсегда исчез и сам дух Октября?
Нет, дух Октября исчезнуть не может. Пока живо человечество, оно всегда будет думать о высоком: о братстве и дружбе, о социальной справедливости и любви, о честном труде и отдыхе, об уважении стариков и детей. Все эти вековые мечты были выстраданы нашим народом и реализованы после Октября 1917 года. Мы слышим октябрьский гул и всем сердцем воспринимаем его дух, ибо зов Октября — вечен.

Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ