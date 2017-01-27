Зов Октября

ХХ век — век России. России красной. А все начиналось в октябре 1917 года. О России вдруг заговорили все. Простые труженики — рабочие и крестьяне — тепло приветствовали красную Россию. Буржуазия люто ее возненавидела. Молодому советскому государству пришлось с оружием в руках защищаться от кровожадных империалистов всех мастей — внутренних и внешних. Октябрь в России утвердился и дал свои ростки другим народам и государствам.
Вторая половина ХХ века для Родины Октября оказалась космической по темпам социально-экономического развития. СССР прочно занимает первое место в Европе и второе в мире. Построив добротную базу социализма на земле, советский народ устремился ввысь. Юрий Гагарин стал для всего мира олицетворением советского народа и нашей социалистической Родины.
Родина Октября стала примером для других стран по построению справедливого и счастливого общества. Не только страны Европы положительно воспринимали советский опыт, но и страны Латинской Америки и Африки все активнее изучали опыт СССР.
К сожалению, в 90-е годы прошлого века наш октябрьский корабль под названием СССР был сбит на самом взлете. Большая страна разделилась по суверенитетам. Некогда сплоченный и дружный советский народ стал с подозрением, а то и ненавистью относиться друг к другу. Неожиданно 10 процентов населения стали владеть всем, чем когда-то владел весь советский народ. Ими были захвачены важнейшие газонефтяные ресурсы, крупные промышленные предприятия, практически вся перерабатывающая промышленность.
Дикий капитализм вернулся на нашу Родину. Труд перестал быть в почете, появились богатые и бедные. Социальная справедливость, да и все, что было установлено Октябрем, перестали быть нормой и правилом жизни. Неужели навсегда исчез и сам дух Октября?
Нет, дух Октября исчезнуть не может. Пока живо человечество, оно всегда будет думать о высоком: о братстве и дружбе, о социальной справедливости и любви, о честном труде и отдыхе, об уважении стариков и детей. Все эти вековые мечты были выстраданы нашим народом и реализованы после Октября 1917 года. Мы слышим октябрьский гул и всем сердцем воспринимаем его дух, ибо зов Октября — вечен.
Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ