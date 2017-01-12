Мы в дороге, мы в пути

Газета «Коммунист Крыма» – одна из старейших на постсоветском крымском пространстве. 6 ноября мы будем отмечать свое двадцатипятилетие. Она меняла название, в ней в разное время трудились известные и опытные наши товарищи. Но она никогда не изменяла своим принципам – служить идеалам социализма, быть верным и надежным пропагандистом идеи нашей Коммунистической партии, постоянно отстаивать интересы человека труда, бороться за установление подлинного народовластия.
Во-первых, она не провластная, и поэтому газета смело заявляет о явных провальных действиях власти.
Во-вторых, в ней постоянно публикуются материалы о социально-экономическом развитии нашей республики. И если выявляются факты грубых нарушений прав трудящихся, то они доводятся одновременно как до исполнительной власти, так и до депутатов Государственной Думы Российской Федерации от КПРФ. Все полученные ответы из Москвы мы, как правило, публикуем в нашей газете для того, чтобы каждый крымчанин, обиженный местной властью, знал своих истинных народных защитников.
В-третьих, мы находимся в переходном периоде. Каждый житель Республики Крым уже почувствовал все прелести капиталистической России. Они, естественно, отличаются от украинских реалий. Прямо скажем, там, кроме дерибана нашей крымской собственности, нашей крымской земли, особенно южного берега Крыма, украинских олигархов больше ничего и не интересовало.
Находясь в новых политических и социально-экономических условиях, наша газета «Коммунист Крыма» помогает людям труда смягчить удары, которые выпадают на их долю. Наша партия как оппозиционная сила через газету «Коммунист Крыма» пытается заставить исполнять свои обязанности тех чиновников от «Единой России», которые много обещали, а по сути, оставляют человека один на один решать возникающие перед ним проблемы.
Мы еще раз заявляем о нашей принципиальной позиции. Через нашу газету мы расскажем о важных проблемах крымчан, которые зачастую не решает местная власть. Таким образом, газета «Коммунист Крыма» не просто передает важную и необходимую информацию, но и является соучастником живой истории каждого конкретного человека.
В-четвертых, газета «Коммунист Крыма» выступает и как творец современной партийной истории. Она продолжает в это трудное время осуществлять неразрывную связь с судьбой народа великой страны и ее Коммунистической партии. Газета «Коммунист Крыма» является главной трибуной Крымского республиканского отделения КПРФ, ее региональных отделений, постоянно публикуя основные документы партии и разъясняя ее позицию по отдельным вопросам современности. Наша газета постоянно рассказывает о партийной жизни того или иного партийного отделения, где не последнее место занимают и жизнь первичного партийного отделения, и судьба отдельного коммуниста. Словом, мы всегда были и будем летописцем нашей крымской партийной жизни.
Редакция газеты «Коммунист Крыма» сердечно благодарит всех своих читателей и особенно тех, кто тесно сотрудничал с нами в прошедшем году, помогая газете словом и делом: Виктор Баженов (Симферополь), Галина Первушина (с. Наташино Сакского района), Нелли Волошина (пос. Кировское), Владимир Узунов (Симферополь), Виктор Исаенко (пос. Красногвардейское), Иван Робак (Симферополь), Сергей Кононович (с. Марфовка Ленинского района), Анатолий Самыкин (Евпатория), Сергей Благой (Керчь), Елена Шварчук (Белогорск), Галина Турчина (Саки), Руслан Семяшкин (Симферополь), Алла Шавель (Алушта), Георгий Капшук (Симферополь), Людмила Шевченко (с. Ивановка Нижнегорского района), Николай Бетин (с. Завет-Ленинский Джанкойского района), Павел Синяков (Красноперекопск) и многие другие наши товарищи.
Мы уверены, что в этом юбилейном году корпус наших авторов увеличится, ибо наша газета постоянно в дороге, в пути.
С уважением,
редакция газеты
«Коммунист Крыма»