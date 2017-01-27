Работать по совести

Леонтия Ивановича Шекету не нужно подробно представлять нашей аудитории. Это человек-легенда не только Бахчисарайского района, но и всей нашей республики. Наш корреспондент поинтересовался, чем же живет сегодня Л. И. Шекета и как нам возродить село в Крыму.
— Советский Союз — это действительно было народовластие, это действительно было мощнейшее социально защищенное государство. Каждый человек был уверен в завтрашнем дне, ему была предоставлена возможность государством творить, расти, делать. Каждый человек был свободен. И не было такой лжеконкуренции, как это мы видим сегодня. Иногда слышу, что партия заставляла сеять, убирать урожай. Все это не так. Безусловно, было требование, чтобы посев был произведен в технологические сроки. Но разве это не правильно? Нужно было сеять там, где культура будет расти. Разве это не правильно? Было требование, чтобы соблюдался севооборот, чего сегодня не делают. Мне никто никогда не мешал работать. Я понимал, что мне нужно делать, и я делал. Если где-то не доработал, где-то сделал плохо, мне указывали на мои ошибки, предъявляли претензии. Еще существует наглая ложь, что в советское время в институтах учились только дети руководителей. Я, обычный сельский мальчишка из глубинки, учился в институте. Потом служил в армии. И это была настоящая армия.
Вряд ли Советский Союз когда-то вернется в таком варианте, как он был. Но то, что человечество будет стремиться к социализму, — это однозначно. По-другому быть не может.
— С 2012 года Вы являетесь заместителем директора по стратегическому развитию АО «Агрофирма «Черноморец». Расскажите о Вашем предприятии.
— В 2001 году я стал председателем «Агрофирмы «Черноморец». Было сложно. После тяжелых лет и долги по зарплате были. Это было так на каждом предприятии. Но в 2002 году мы уже получили хороший урожай. И когда у нас виноматериал лежал на складе, я понял, что продать его не так и легко. Многие готовы были взять продукт, но деньги — потом. Я осознал: без партнера, который работает на рынке реализации готовой продукции, работать достаточно сложно. И вот мы объединились: «Черноморец», «Качинский», завод «Инкерман» и торговый дом «Логос». Предприятие вот так и существует и на сегодняшний день. Сейчас у нас 1800 гектаров земли. Из них — около 1000 гектаров виноградников. В этом году мы должны получить около 60 миллионов чистой прибыли. Инвестиции, которые заходят, — это, в основном ,за счет торгового дома. Главное правило нашей работы — хозяйственность. Конечно, нельзя сказать, что все и всегда было хорошо. Были проблемы, сложности… Но всегда мы старались найти достойный выход. Заходили инвесторы, росла прибыль. Но хочу отметить, что всегда мы старались все просчитать наперед. Виноград еще не созрел, а мы уже знаем, как и где мы будем его сбывать. И хочу еще сказать, есть у нас еще одно правило. Никогда не было такого, чтобы мы скрывали от государства свои доходы и не платили налоги. Как бы там ни было, но это — «железное» правило. В «Черноморце» работают 350 человек. Мы сохранили все льготы нашим работникам — все так, как было при советской власти. Предприятие оплачивает обучение детей наших работников, оплачивает частично или полностью лечение. Уходя на пенсию, наши работники получают единоразовую выплату за свой стаж с учетом и советского стажа работы. Мы просто работаем так, как при Советском Союзе. И должен сказать, что без специалистов, настоящих грамотных специалистов, которые работают и работали на предприятии, — ничего бы этого не было.
— Что Вы сегодня можете сказать о кадровой политике в Крыму?
— Сегодня, к сожалению, кадровая политика сведена практически к нулю. Нет тех ступеней, которые человек должен пройти, чтобы знать от и до свою работу. Все наши беды от того, что в различные руководящие органы приходят люди, которые профессионально абсолютно не подготовлены. Руководитель, настоящий руководитель, всегда должен быть с народом. Если человек, приступая к своей руководящей должности, сразу надевает корону на голову, то продуктивной работы уже не будет. Нужно понимать, что каждый человек индивидуален и к каждому человеку нужно уметь находить особый подход. Тогда и в коллективе все будет хорошо, и работать всем будет только в радость.
— Чего сегодня не хватает Крыму, в том числе и Бахчисараю, чтобы возродилась былая слава?
— В этих сложных экономических условиях дать однозначный ответ очень трудно. Но, безусловно, для того, чтобы воссоздать экономику или по крайней мере поступательно ее создавать, нужно предоставить людям, которые умеют это делать, все необходимые условия. Чтобы что-то создавать, у человека, в первую очередь, должно быть желание. Также человек должен быть профессионально подготовленным, и третье — это должен быть творческий человек. Нужно понимать, что экономические условия, в которых мы сегодня находимся, достаточно не простые. И хотим мы того или нет, мы должны считаться с рыночными условиями. И я это тоже прошел. Ну, например, хочу я что-то создать, вкладываю деньги, создаю, а потом это предприятие или производство просто рушится, потому что нет рынка сбыта. Создавая любую экономическую структуру, нужно понимать и изучить рынок, и быть уверенным, что ваш товар, продукт будет востребованным. В качестве примера хочу привести наше предприятие. Мы создали полный цикл от производства до сбыта. То есть, мы произвели виноград, он еще на кусте, но мы уже знаем, что как виноматериал он будет продан. И по какой цене.
— Леонтий Иванович, спасибо Вам за интервью, и надеемся, что наши встречи будут постоянными.
Беседовала Анна Колядина,
фото Александра Жуковского