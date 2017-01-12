ВЕРНУТЬ ЮБИЛЯРА ДЕТЯМ

Есть литературные произведения, с которыми читатель, познакомившись однажды, не расстается всю жизнь. Одним из таких творений является повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». В этом году этой книге-юбиляру «Тимур... » исполнилось 75 лет. Не одно поколение советских ребят воспитывалось на примерах героев этой замечательной повести. Считаю, что ее незаслуженно изъяли из школьной программы.
Задача тимуровских отрядов – помогать всем нуждающимся, особенно семьям, у кого погибли на фронте сыновья и мужья. Все по-настоящему, как и в книге Аркадия Гайдара.
Но прежде чем прокомментировать просмотренный мною фильм и знаменитую книгу, хочу немного сказать об ее авторе, имя которого несправедливо забыто современными школьниками.
Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия Голиков) жил для детей и писал для детей. Он, сам не имея счастливого детства, стремился создать его в своих произведениях. Его герои –дети. Всегда действуют честно и открыто, смело противостоят злу, восстанавливая порядок и справедливость. Гайдар создавал их такими, каким он был сам. А сам он был смелым и честным, верным сыном своей Родины. Всю свою жизнь стремился быть образцовым военным. И уже в 17 лет командовал полком. Но после контузии пришлось карьеру военного оставить, и тогда он полностью посвятил себя творчеству, работая именно в жанре детской литературы. Но когда Родина позвала, он снова стал в строй и в 1941 году отдал свою жизнь за нее.
Его личность полностью соответствовала тем идеалам, которые он утверждал в своих произведениях. Особенно эти идеалы ярко представлены в повести «Тимур и его команда».
Хочу поделиться впечатлениями после прочтения повести.
Тимур и его команда действительно заслуживают похвалы. Ребята так слаженно работали в городке, что некоторым взрослым не мешало бы поучиться этой дисциплинированности и ответственности. А суть их работы заключалась в том, что они помогали семьям красноармейцев. Это в первую очередь. А также и всем нуждающимся в помощи. Их бескорыстная и искренняя помощь людям побуждала остальных ребят следовать их примеру.
Примечательно, что тимуровцы делали добро, никак не афишируя это. Всем было интересно: кто же эти неведомые благодетели? Ведь мало кто из ребят в реальности способен удержаться от соблазна не похвастаться чем-либо. Тимуровцы же полностью лишены этого недостатка. Надо кому-то дров наколоть - наколют. Воды из колодца вытащить - вытащат. Будь то чья-то потерявшаяся овца или плачущий одинокий ребенок - ребята всегда найдут выход из трудного положения. Показательна в этом смысле история с Женей.
Женя, дочь полковника, приехала в поселок на дачу отдохнуть, где ее уже ждала старшая сестра Ольга. Девочка должна была отправить отцу телеграмму. Но почту она не нашла и зашла в чужой дом. Зайти - зашла, а назад выйти нельзя: собака не выпускает. И ей ничего не оставалось, как ждать хозяев. Женя, уставшая, уснула. Каково же ее было удивление, когда она, проснувшись, увидела записку со следующим содержанием: «Девочка, ничего не бойся. Когда будешь уходить, покрепче запри дверь. Тимур»!
Настоящее рыцарство! Сразу задаешься вопросом: «Кто этот Тимур? »
Но мысли девочки прервал лай собаки. И она, испугавшись, поспешно оставила дом. А ключи от своего дома и текст письма отцу остались внутри за запертой дверью. Жене предстояло выслушать горькие упреки от Ольги. Но вот неожиданный поворот событий - ей приносят забытые ключи, да еще и квитанцию об отправленной телеграмме. Этот эпизод еще раз явился для Жени самым ярким подтверждением рыцарского благородства таинственного Тимура.
Сюжет повести насыщен острыми моментами, и поэтому книга читается легко, а фильм смотрится с большим интересом. Особенно захватывающий момент, когда Женя попадает в штаб тимуровцев, распложенный на чердаке дома. Чего только нет здесь для любопытных глаз девочки! И она с восторгом дергает за неведомые ей сигнальные приспособления. Вмиг сбежались все мальчишки – Женя нарушила их конспирацию, и поэтому предстояло неприятное разбирательство. Напряженную ситуацию разрядил снова-таки Тимур. Он предложил девочку взять в свою команду.
Оптимизмом и желанием стать благороднее проникается юный зритель или читатель, встретившись с героями Гайдара. Читается «Тимур... » легко и захватывающе, поскольку написано произведение простым и понятным языком.
А не вернуть ли его снова в школьную программу? Хотя бы вместо какого - либо произведения из зарубежной литературы, которая не всегда понятна нам, школьникам. Ведь Гайдар и его книги учат любить Родину и делать только добро!
Салие МУСТАФАЕВА,
11-Б класс,
учитель литературы
Екатерина Смолина