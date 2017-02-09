ЗНАМЕНОСЕЦ

Наш герой - офицер Военно-Воздушных Сил, майор запаса, коммунист, член Комитета ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил города-героя Керчь, человек с неиссякаемой энергией и силой воли Георгий Федорович Пырков.
В 1947 году он поступает в Казанское военное авиационно-техническое училище дальней авиации. Окончив училище в 1950 году, был направлен на прохождение воинской службы в г. Бобруйск, в авиационный полк дальней авиации. В 1954 году при формировании первых авиационных полков-атомщиков, был направлен в г. Староконстантинов. С 1966 года - служба в Группе Советских Войск в Германии.
В 1962 году он вступил в ряды Коммунистической партии. Он внес весомый вклад в становление партийных рядов, подготовку молодых кадров, его уважали за его открытость, душевность и доброту. В 1973 году по возрасту и выслуге лет Георгий Федорович был уволен в запас в звании майора. Семья переехала на постоянное место жительства в город-герой Керчь, где до этого очень часто отдыхала. Георгий Федорович работал на судостроительном заводе «Залив», принимал активное участие в общественной работе. Был членом партийного и профсоюзного комитетов.
Георгий Федорович награжден медалями «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», тремя медалями «За безупречную службу в Вооруженных Силах» I, II и III степеней, «Ветеран Вооруженных Сил СССР», и еще 15-ю юбилейными медалями.
Сегодня Георгий Федорович ведет большую общественную и патриотическую работу. Он частый гость в школах, в профессионально-технических училищах и техникумах города. Общаясь с молодежью, он рассказывает юным керчанам о своей молодости, службе в армии, тех ценностях, которые дала каждому молодому человеку тогда Советская власть. Он активен в партийной и агитационной работе, умеет заинтересовать жителей своего района, поговорить по душам, обсудить острые вопросы.
В Комитете ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Георгий Федорович всегда в строю. Он знаменосец, всегда в первом ряду с развивающимся знаменем Военно-Воздушных сил СССР, символ рода войск, которому Георгий Федорович посвятил большую часть своей жизни, тому, чему был верен в молодые годы, он остался верен навсегда. Спасибо солдату Армии и солдату Партии за верность, за честь и за доблесть.
Коммунисты поздравляют Георгия Федоровича Пыркова с Днем рождения. Мы гордимся, что в наших рядах такой достойный человек, имя которому - коммунист.
Пресс-служба Керченского городского отделения КПРФ