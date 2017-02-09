Победа трудового коллектива

На Феодосийском заводе «Море» произведена торжественная закладка первого пограничного сторожевого катера на воздушной подушке.
Многолетняя борьба трудового коллектива завода «Море» увенчалась успехом. 7 февраля состоялась торжественная закладка головного амфибийного судна на воздушной подушке.
Как пояснил его директор Олег Зачиняев, завод «Море» всегда специализировался на выпуске судов с динамическими принципами держания. И основная линейка была всегда на воздушной подушке. Возрождая данную историческую специализацию, закладывается головное судно на воздушной подушке для Пограничной службы ФСБ России. «Эти корабли будут нести службу на Черном море. До 2020 года будет осуществлен выпуск целой серии данных кораблей из 20 единиц. В этом году планируется также закладка второго малого ракетного корабля (первый был заложен в мае 2016 года), так что в плановом порядке мы движемся вперед», – сказал директор завода.
По его словам, первое судно из указанной серии будет спущено на воду этой весной. «Это судно мы будем спускать на воду уже в мае текущего года. Для нас эта продукция новая, но благодаря нашим партнерам («Аэроход», Нижний Новгород) надеемся, что мы ее освоим, тем более, завод способен выпускать и более сложную продукцию», – констатировал Олег Зачиняев. Он также добавил, что предприятие проводит масштабную модернизацию мощностей, в частности, восстановлен основной корпусный цех, где создана современная производственно-технологическая линия для изготовления корпусных конструкций и формирования корпусов.
Мы хотели бы напомнить, что Центральный Комитет КПРФ совместно с Крымским рескомом, а также депутатским корпусом от КПРФ в Государственной Думе на протяжении всего этого времени вели работу по возобновлению данного предприятия. Совместная борьба увенчалась успехом. Искренне поздравляем трудовой коллектив феодосийского завода «Море» и желаем 7 футов под килем!
Редакция газеты
«Коммунист Крыма»