Любить и защищать свою Родину

Корреспонденты газеты «Коммунист Крыма» побывали в гостях у Николая Антоновича Чернова, жителя города Бахчисарая. Николай Антонович — человек легендарный, известный и в городе, и в районе. Николай Антонович — кавалер ордена «За заслуги перед Родиной» III степени, имеет медаль «За боевые заслуги» и другие награды и медали. Н. А. Чернов — летчик-полковник в отставке, но и сегодня он остается в строю.
- Еще мальчишкой мне приходилось постоянно наблюдать, как над моей родной землей летают немецкие самолеты и сбрасывают бомбы. Тогда я решил, что, когда вырасту, буду защищать свою Родину от фашистов и обязательно стану летчиком. После войны летчиков набирали только с образованием. Несмотря на все трудности, я закончил 7 классов, а потом поступил в спецшколу ВВС № 15 Ворошиловграда, где учился с 1 сентября 1946 года по июль 1949 года. Нам преподавали военную, строевую, тактическую подготовку, и было несколько часов ознакомления с авиационной техникой. Эта была обычная школа, но военизированная. Мы когда шли на парады, нам всегда рукоплескали. А когда закончил школу, приехали вербовщики из военного училища набирать наших выпускников. И я согласился пойти в Оренбургское (тогда оно называлось Чкаловское) училище, где я проходил обучение с 1949 по 1952 годы. Из 120 человек нас 30 человек оставили летчиками-инструкторами. Нас не сразу посадили с курсантами, а отправили сначала на 4 месяца в город Грозный. Там нам преподавали психологию, педагогику, методику и несколько часов налета из задней кабины. Затем мы снова вернулись в Оренбургское училище, где я проработал до 1955 года. Затем меня направили в Астраханскую область. Оттуда — вернулся в Приволжский военный округ. Там был учебно-тренировочный учебный полк, где я продолжал обучать курсантов. В 1960 году наш полк расформировали, и мне предложили пойти в Балашовское высшее военно-авиационное училище. В 1961 году я был туда направлен и проработал там до конца службы — 19 лет. Закончил службу я в должности начальника летно-методического отдела училища в звании летчика-полковника.
- Николай Антонович, в советское время не было разделения на русских и украинских. Все мы были один народ — советский. А в 1945 году мы заявили о себе как о народе-победителе. Но сегодня фашистский сапог вновь ступает на нашу землю. Ярким примером являются события в Крыму 2014 года, сегодняшние события в ДНР и ЛНР. Что сделано не так? Кто виноват в этом? И что должны сделать мы, младшее поколение и старшее поколение, чтобы никогда больше фашисты не смели ступать на нашу родную землю?
- Я считаю, в том, что сегодня происходит на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, виноват только один человек. Это делают люди, которые не любят и не уважают свой народ, а подчиняются только своим и чужим миллиардам, люди, которые преклоняются перед Европой и Америкой. Я вспоминаю историю и философию, и там прямо говорится: «Капитализм —это вечный спутник войн». Им война нужна. Такое мое мнение.
- Чего бы Вы сегодня пожелали молодым ребятам, которые идут служить и защищать нашу Родину?
- В первую очередь хочу сказать, что работать нужно по совести, честно нести свою «ношу». Человек должен быть готовым ко всему, всегда стойко переносить тяготы и лишения. А их на пути встречается очень много. Это касается и службы, и жизни. А также вспоминаются слова Николая Островского «Жить надо даже тогда, когда жизнь становится невыносимой! Жизнь дается один раз, и пройти ее надо так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
P.S. Крымский реском, Бахчисарайский районный комитет КПРФ, редакция газеты «Коммунист Крыма» поздравляют Николая Антоновича Чернова, а также всех защитников нашей великой Родины с Днем Советской армии и Военно-Морского Флота и желают им крепкого здоровья, долгих лет жизни, боевого духа и дальнейшей работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Беседовала
Анна Колядина,
фото
Александра Жуковского