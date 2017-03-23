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четверг, 23 марта 2017 г.

Не врите, «профессор»!

В год 100-летия Великого Октября, к сожалению, появляются публикации, которые искажают суть Октября и его идеи.
В газете «Вечерняя Москва» (2-9 марта 2017 года, №8) было опубликовано интервью с доктором исторических наук, профессором, руководителем Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории РАН, одним из авторов школьного учебника истории России ХХ века Александром Шубиным с броским заголовком «Великая трагедия масс». Отвечая на вопросы корреспондента названной газеты Олега Фечкина, «профессор» утверждает, что «большевистский режим, бросив вызов капитализму, довольно быстро отказался от многих своих первоначальных заявок. Он в итоге не дал фабрики рабочим, стал угнетать крестьян, подавлять самоорганизацию трудящихся и диктовать им свою волю совсем недемократическими средствами». Мне сдается, что где-то подобное я уже когда-то читал. Да, вспомнил, — у Александра Исаевича Солженицына в «Красном колесе». Это ведь главная идея у Солженицына — обвинить большевиков в отказе самих идей, рожденных Октябрем. Таких солженицынских посылов мы найдем много в большом интервью «профессора» Шубина.
В этом интервью есть и еще несколько откровенных признаний. В частности, его историческую любовь к таким политическим персонажам, как Каменев, Рыков, Зиновьев и Бухарин. По словам академического «профессора», именно они являлись альтернативой ленинскому курсу революции и строительства социализма в нашей стране. Мы не будем вдаваться в политический и исторический экскурсы в части поведения этих персонажей накануне Октябрьской революции и после ее свершения, отметим, что названные «профессором» фамилии действительно предлагали другой курс развития событий, в том числе ленинско-сталинскому курсу перед революцией, в ходе ее утверждения и мирного строительства фундамента социализма.
Это они не поддерживали Ленина и Сталина во время июльских событий 1917 года, именно Каменев, Зиновьев, Бухарин и Рыков будут требовать «остановить революционный шаг» в первые годы советских пятилеток. К чему это могло привести — ответила бы война, развязанная фашистской Германией. У нашего «профессора» наверняка хранятся где-нибудь портреты ему дорогих политических деятелей. Вот он и рассовал их повсюду в своем обширном интервью. Нет, «профессор», оставьте их при себе, а нам и школьникам — не врите!

Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ