Не врите, «профессор»!

В год 100-летия Великого Октября, к сожалению, появляются публикации, которые искажают суть Октября и его идеи.
В этом интервью есть и еще несколько откровенных признаний. В частности, его историческую любовь к таким политическим персонажам, как Каменев, Рыков, Зиновьев и Бухарин. По словам академического «профессора», именно они являлись альтернативой ленинскому курсу революции и строительства социализма в нашей стране. Мы не будем вдаваться в политический и исторический экскурсы в части поведения этих персонажей накануне Октябрьской революции и после ее свершения, отметим, что названные «профессором» фамилии действительно предлагали другой курс развития событий, в том числе ленинско-сталинскому курсу перед революцией, в ходе ее утверждения и мирного строительства фундамента социализма.
Это они не поддерживали Ленина и Сталина во время июльских событий 1917 года, именно Каменев, Зиновьев, Бухарин и Рыков будут требовать «остановить революционный шаг» в первые годы советских пятилеток. К чему это могло привести — ответила бы война, развязанная фашистской Германией. У нашего «профессора» наверняка хранятся где-нибудь портреты ему дорогих политических деятелей. Вот он и рассовал их повсюду в своем обширном интервью. Нет, «профессор», оставьте их при себе, а нам и школьникам — не врите!
Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ