Г. А. Зюганов: «Мы не допустим никакого варварства на Красной площади»

Чем ближе мы подходим к 100-летию Великого Октября, тем активнее ведут себя антисоветчики и русофобы, вбрасывая в общество антинациональные, антигосударственные и антинародные идеи. Некоторые из них замахнулись на нашу национальную святыню — Красную площадь. Достаточно жесткую оценку провокаторам всех мастей дал Геннадий Андреевич Зюганов.
Они сумели выбить из всех портов Антанту, когда 14 буржуазных государств, по сути дела, оккупировали бывшую Российскую империю и пытались навязать свою волю. Эта воля заключалась в плане американского президента Вудро Вильсона, который решил разделить нашу страну на 20 кусков. Интервенты были готовы приватизировать Россию по частям.
Владимир Ленин вместе с большевиками обратился к стране: «Социалистическое Отечество в опасности!» Он сумел с ноля создать пятимиллионную Красную Армию. В нее влились почти все высшие офицеры бывшей Российской империи, более 80 тысяч человек. Были созданы мощные, боеспособные подразделения. Они сумели разгромить и колчаковщину, и деникинщину, и всех остальных, вместе взятых. Всю ту свору, которая защищала интересы банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка.
Удалось не только с этим справиться, но и создать условия, позволившие провести съезд депутатов всех уровней. А депутаты приняли историческое решение: впервые мирно, демократично был создан Союз Советских Социалистических Республик. Впервые мирно и демократично было принято решение положить в основу этого нового государства не национализм, не вражду, не войну и не насилие, а справедливость, труд, дружбу народов и равноправие. Под этой идеологией стоит подпись Ленина. Никаких других подписей, которые сегодня бы подтверждали легитимность нынешней Российской Федерации, кроме подписи Владимира Ульянова (Ленина), нет. И если провокаторы предлагают раскапывать Красную площадь, заниматься гробокопательством, то это значит, что в год 100-летия Великого Октября они решили насолить всем нам, независимо от идеологической ориентации и наших убеждений.
Я полагаю, что Президент это прекрасно понимает. Такие предложения уже звучали несколько лет назад в его кабинете, когда собирались лидеры всех парламентских фракций. И один из них, последователь Жириновского и ему подобных, встал и предложил заняться раскопками на Красной площади. Я тогда поднялся и сказал, что хочу дать историческую справку. Первое. Давайте определимся, с чего начнем копать. Самые древние захоронения – от Москвы-реки у стен Кремля. Дальше за 300 лет, начиная с Ивана Калиты, в двух соборах Кремля похоронены державные государи и члены их семей. На Красной площади захоронено более 400 человек. Там лежат 32 маршала и генерала, все командующие фронтов, которые обеспечили нашу Победу в мае 45-го. Они лежат там во главе с Жуковым, самым талантливым полководцем всех времен и народов. Его операции и под Москвой, и под Сталинградом, и на Орловско-Курской дуге изучают во всех военных академиях мира. Там похоронены три русских гения – Королев, Келдыш и Курчатов, которые обеспечили нам ракетно-ядерный паритет. Там же похоронены многие наши талантливые люди, в том числе космонавты, во главе с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. С чего вы будете начинать? Дальше давайте переместимся в Александровский сад. Там находится Могила Неизвестного солдата и священная земля всех городов-героев, а теперь и городов воинской славы и Брестской крепости-героя.
Наступила мертвая тишина. После этого Президент заявил: «Пока я сижу в этом кабинете, никакими раскопками на Красной площади заниматься не будем».
Теперь даю ответ тем, кто призывает к примирению. Это кощунственное предложение и примирение абсолютно несовместимы. Каким образом вы призываете к примирению, если даже не знаете элементарных законов Российской Федерации? Если вы откроете нынешний закон о захоронениях, то там написано, что захоронения выполняются в двух формах: в могилу и в склеп. Захоронение в склепах – это традиция российской державности. Хотите в этом убедиться – поезжайте в Киево-Печерскую лавру, вы там увидите мощи Ильи Муромца. Если поедете в Псково-Печерскую лавру, вы там увидите родственников Пушкина и Кутузова. Можете посмотреть на склеп Пирогова и прочитать заключение Священного синода. Там сказано, что он захоронен в склепе по просьбе родственников, близких, а также крупных ученых.
Ленин захоронен в соответствии с законами нынешней Российской Федерации. Более того, если вы решили кого-то перезахоронить, то обязаны обратиться к ближайшим родственникам покойного. И они должны вам дать письменное согласие. Я собирал и в этом зале, и в других всех родственников тех, кто захоронен на Красной площади. Они категорически высказались против перезахоронений. Все до единого! Соответствующее письмо с их подписями лежит у Президента, и можно с ним ознакомиться.
Таким образом, подводя общий итог, я рассматриваю эти выпады как еще одну крупную провокацию против российской государственности. Именно против российской государственности! Если хотите развалить и раскачать страну, вносите такого рода предложения. Потому что уже две трети граждан высоко оценивают заслуги Советского государства. Никаких других подписей под нашим членством в ООН и в Совете Безопасности, где мы имеем право вето, кроме подписи Сталина, нет. Поэтому те, кто покушается на светлые имена основателей нашего государства, по сути дела, покушаются на стабильность и устои нынешней Российской Федерации.
Если вы действительно ведете речь о серьезном примирении, то мы примирились на фронтах Великой Отечественной войны. Да, гражданская война кровоточила в сердцах многих граждан. Но Ленин делал все, чтобы ее избежать. И Советская власть утвердилась в нашей стране довольно мирно. А гражданскую войну начали провокаторы, оравшие «За единую и неделимую!», которых привезли на американских кораблях за деньги англичан и французов. Это они развязали войну, начиная с белочехов, поднявших бунт на Транссибе. Тогда их включили во французскую армию и решили перебросить на линию фронта через Дальний Восток. Они и начали гражданскую войну. Антанта высаживалась во всех портах. Первые концлагеря англичане нам организовали в Архангельской губернии. И мы должны это знать.
Но Советская власть оказалась великодушной. И, начиная с 30-х годов, были предприняты очень многие шаги, которые действительно примирили общество. Тогда восстановили в правах кулачество. В 1935 году восстановили казачьи части. И когда фашисты напали на нашу державу, казаки сотнями уходили добровольцами на ее защиту. Перед самой войной восстановили в правах имущие классы. А после войны, в 1945 году, было принято специальное решение, позволявшее любому, кто покинул Родину, спокойно возвращаться в страну-победительницу. Мы все тогда примирились. И если сегодня объединяется антироссийская олигархия, которая не хочет вкладывать деньги в свое производство, антисоветская жириновщина, от которой скоро будет тошнить всю страну, и либеральная полуфашистская свора, готовая разломать Россию по Кавказскому хребту и ненавидящая все русское, народное и советское, то мы должны прекрасно понимать – это большая угроза не просто стабильности государства, но и всем нам без исключения. Потому что с Советской страной не справились ни фашисты, ни ядерные силы Америки. Ее порушили национализмом, антисоветизмом и русофобией. Эта трехфазная идеологическая бомба разорвала границы, угробила братскую Украину и продолжает калечить души многих молодых людей.
Мы с вами обязаны сделать абсолютно ясный вывод из этих двух – трех последних трагических десятилетий. Прежде всего, мы должны эффективно бороться с антисоветчиной, с русофобами, с теми, кто навязывает стране либеральный курс, смертельный для России, который несет несчастье в каждую семью. Те, кто вносит такие предложения, должны помнить, что у нас сегодня Дети войны получают пенсию 13 тысяч рублей. Я сейчас их принимал – они не в состоянии нормально выживать. Те, кто вносит такие предложения, должны прекрасно знать, что 72 человека из 100 живут на 15 тысяч рублей и менее в месяц. Они должны знать, что эта Дума за последние три года отдала банкирам 2 триллиона 817 миллиардов рублей. В инвестиции вложено всего 4%. Остальное или рассовали по карманам, или разогнали эти денежки по своим дачам, яхтам, самолетам. Вот реальная картина!
Поэтому, если хотите мира и спокойствия, опирайтесь на все лучшее в нашей тысячелетней истории. И у нас на Красной площади это лучшее есть. Там стоит храм Василия Блаженного, который построен во времена Ивана Грозного. Там Кремль, основанный Иваном III, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там красные звезды и двуглавые орлы. Там Исторический музей и Мавзолей, к которому бросали фашистские знамена и с которого принимали Парад Победы.
Те, кто сегодня лезет своим мурлом, своим невежеством, грязью на святую для нас Красную площадь, разжигают не просто спор и скандал. Они, по сути дела, парализуют страну в условиях кризиса, когда ее обложили со всех сторон. Уже НАТОвцы и фашисты маршируют в Прибалтике. Уже бандеровцы захватили власть в Киеве и унижают Донбасс, который строила вся страна. Уже террористы распоясались на Ближнем Востоке. Неужели вам этого мало? Поэтому наша задача – действительно сплачивать общество.
А чтобы его сплачивать, надо внимательно изучить и 100-летие буржуазной революции, и 100-летие Великого Октября. Ведь это Великий Октябрь спас страну. Ленин собрал тогда державу в новой форме – в форме Союза ССР. Ленинско-Сталинская модернизация показала пример, как можно полуграмотную, распавшуюся страну сделать великой за 20 лет. К 1940 году мы увеличили свой потенциал в 70 раз! Вся сволочь мира не может простить Ленину и Сталину, что они сохранили Великую Державу, собрали ее в новой форме, обеспечили Великую Победу, прорвались в космос и создали лучшую социальную систему. Вот и сегодня они пытаются свести счеты. Но, уверяю вас, у них ничего не выйдет! Общество уже во многом прозрело, понимает, что происходит, и не допустит никакого варварства на Красной площади.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ