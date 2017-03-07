Поиск по газете

вторник, 7 марта 2017 г.

Кто наведет порядок в Ялте?


- Алло, это Голубой Залив, психбольница?! Скажи- те, когда этот бардак в Ялте закончится? - А чего вы к нам, вы наверх звоните, в администрацию города… - Звонили, там смеются и к вам посылают! - Мы заочно не консультируем. Вот когда ОНИ к нам поступят, тогда будет более-менее ясно!
К вечным российским проблемам «дураки и дороги» в Ялте добавилась еще одна — канализация. Впрочем, проблема одна — дураки во власти, две другие производны от нее. Ялтинцы — кто с советских времен, кто с конца XX века — платят водоканалу за канализацию, которой, оказывается, не существует. Чиновники же десятилетиями выстраивали свои карьеры на обещаниях канализовать Васильевку, некоторые и сейчас сидят в высоких кабинетах. Много странного в Ялте. Сельскохозяйственные ярмарки перенесли с привычного места у горисполкома на необустроенную площадку ниже автовокзала, где торговля идет в грязи, а продавцы рискуют упасть спиной в овраг, торгуя на откосе, где нет никаких заграждений. В общественные туалеты пенсионеров из уважаемой социальной группы «дети войны» пускают бесплатно, а туалетную бумагу не предлагают, мол, не положено, носите с собой. На троллейбусных остановках и набережной прохожих глушит музыка и реклама. В социальной сети Facebook ялтинский журналист Татьяна Мошкина написала: «Из динамиков на набережной по-прежнему страшным голосом орут о том, что «алкоголизм и наркомания убивают наших детей»! Мне хочется этот вопрос поставить ребром. Чьих детей? Детей Ростенко? Детей Аксенова? Детей депутатов? Или детей директора фирмы Дан трейд? ... Ребята, если у вас такие проблемы с детьми, зачем орать об этом на весь город? Кто-нибудь может остановить эту чушь? Какой монстр считает, что это — хорошая и нужная социальная реклама?» А вот про публичные слушания по застройке центра Ялты никаких объявлений ни по репродуктору, ни в СМИ. Хорошо, что хоть удалось перенести их на 25 марта, есть время оповестить людей. Ялтинские музыканты из прославленного симфонического оркестра репетируют в «пивной палатке» на сцене открытого концертного зала «Юбилейный». «Тепловые пушки» у многих оркестрантов вызывают аллергию, а инструменты после репетиции остаются на холоде и рассыхаются, портятся... А в двух шагах отапливаемый театр им. А.П. Чехова... Доколе??? Новыми промтоварными выставками «радует» горожан и отдыхающих Выставочный зал Союза художников СССР. Разве это российский Крым? Сколько еще шубы будут побеждать картины? В самом центре города нет хозяйского глаза: на набережной — граффити, скамейки не на месте, люк без крышки, во дворе поликлиники не убран мусор, на улицах Чехова и Пальмира Тольятти объявления прибиты гвоздями к кипарисам... Конечно, МЫ напишем в Москву и ОНИ будут вынуждены навести порядок, но почему Ростенко, Блажнов, Баландин, Голуб не могут сделать это без официальной переписки? Благодаря правозащитнику Александру Талипову стала известна стоимость проживания главы администрации Ялты в отдельном корпусе государственного санатория «Жемчужина». Согласно ответу прокуратуры Ялты Ростенко платит за возможность проживания в отдельном корпусе оздоровительного санатория, посреди чудесного парка, с собственным пляжем, на закрытой территории, около 29 тысяч рублей в месяц! Интересно, каким образом и за какие заслуги можно получить такую скидку на проживание? Ростенко чудит на аппаратных совещаниях: то жалуется, что входная дверь на первом этаже сильно бухает и мешает ему работать, то сообщает, как в 5 утра выходит — в маскировке — обрывать объявления со столбов. Неизвестно зачем посылает телеграммы Трампу с приглашением приехать в Ялту. На сессиях горсовета устраивает фотографирование на память с депутатами-именинниками, словно воспитательница со старшей группой детсада. В его речи постоянно звучит: «будет» и «лучший». А вот слова «контроль» и «сроки» сити-менеджер, к сожалению, забывает. Стратегия развития Ялты принималась горсоветом и им же через неделю отменялась. Теперь про эту стратегию вообще не слышно… А в это время Ялта заняла последнее место в рейтинге устойчивого развития городов, составленного в Аналитическом центре при правительстве РФ. 179 российских городов с населением более 100 тысяч человек сравнили по экономическому развитию, демографии, социальной инфраструктуре и состоянию окружающей среды. Для Ялты, по мнению экспертов, характерны низкая экономическая активность, высокая зависимость бюджета от федеральных дотаций и низкий по сравнению с другими городами уровень доходов и занятости населения.

Сергей Сардыко,
г. Ялта