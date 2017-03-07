Кто наведет порядок в Ялте?

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Алло,
это Голубой Залив, психбольница?! Скажи-
те, когда этот бардак в Ялте закончится?
- А чего вы к нам, вы наверх звоните, в
администрацию города… - Звонили, там
смеются и к вам посылают! - Мы заочно не
консультируем. Вот когда ОНИ к нам
поступят, тогда будет более-менее ясно!
К
вечным российским проблемам «дураки и
дороги» в Ялте добавилась еще одна —
канализация. Впрочем, проблема одна —
дураки во власти, две другие производны
от нее. Ялтинцы — кто с советских времен,
кто с конца XX века — платят водоканалу
за канализацию, которой, оказывается,
не существует. Чиновники же десятилетиями
выстраивали свои карьеры на обещаниях
канализовать Васильевку, некоторые и
сейчас сидят в высоких кабинетах. Много
странного в Ялте. Сельскохозяйственные
ярмарки перенесли с привычного места
у горисполкома на необустроенную
площадку ниже автовокзала, где торговля
идет в грязи, а продавцы рискуют упасть
спиной в овраг, торгуя на откосе, где
нет никаких заграждений. В общественные
туалеты пенсионеров из уважаемой
социальной группы «дети войны» пускают
бесплатно, а туалетную бумагу не
предлагают, мол, не положено, носите с
собой. На троллейбусных остановках и
набережной прохожих глушит музыка и
реклама. В социальной сети Facebook ялтинский
журналист Татьяна Мошкина написала:
«Из динамиков на набережной по-прежнему
страшным голосом орут о том, что
«алкоголизм и наркомания убивают наших
детей»! Мне хочется этот вопрос поставить
ребром. Чьих детей? Детей Ростенко? Детей
Аксенова? Детей депутатов? Или детей
директора фирмы Дан трейд? ... Ребята,
если у вас такие проблемы с детьми, зачем
орать об этом на весь город? Кто-нибудь
может остановить эту чушь? Какой монстр
считает, что это — хорошая и нужная
социальная реклама?» А вот про публичные
слушания по застройке центра Ялты
никаких объявлений ни по репродуктору,
ни в СМИ. Хорошо, что хоть удалось
перенести их на 25 марта, есть время
оповестить людей. Ялтинские музыканты
из прославленного симфонического
оркестра репетируют в «пивной палатке»
на сцене открытого концертного зала
«Юбилейный». «Тепловые пушки» у многих
оркестрантов вызывают аллергию, а
инструменты после репетиции остаются
на холоде и рассыхаются, портятся... А в
двух шагах отапливаемый театр им. А.П.
Чехова... Доколе??? Новыми промтоварными
выставками «радует» горожан и отдыхающих
Выставочный зал Союза художников СССР.
Разве это российский Крым? Сколько еще
шубы будут побеждать картины? В самом
центре города нет хозяйского глаза: на
набережной — граффити, скамейки не на
месте, люк без крышки, во дворе поликлиники
не убран мусор, на улицах Чехова и
Пальмира Тольятти объявления прибиты
гвоздями к кипарисам... Конечно, МЫ
напишем в Москву и ОНИ будут вынуждены
навести порядок, но почему Ростенко,
Блажнов, Баландин, Голуб не могут сделать
это без официальной переписки? Благодаря
правозащитнику Александру Талипову
стала известна стоимость проживания
главы администрации Ялты в отдельном
корпусе государственного санатория
«Жемчужина». Согласно ответу прокуратуры
Ялты Ростенко платит за возможность
проживания в отдельном корпусе
оздоровительного санатория, посреди
чудесного парка, с собственным пляжем,
на закрытой территории, около 29 тысяч
рублей в месяц! Интересно, каким образом
и за какие заслуги можно получить такую
скидку на проживание? Ростенко чудит
на аппаратных совещаниях: то жалуется,
что входная дверь на первом этаже сильно
бухает и мешает ему работать, то сообщает,
как в 5 утра выходит — в маскировке —
обрывать объявления со столбов. Неизвестно
зачем посылает телеграммы Трампу с
приглашением приехать в Ялту. На сессиях
горсовета устраивает фотографирование
на память с депутатами-именинниками,
словно воспитательница со старшей
группой детсада. В его речи постоянно
звучит: «будет» и «лучший». А вот слова
«контроль» и «сроки» сити-менеджер, к
сожалению, забывает. Стратегия развития
Ялты принималась горсоветом и им же
через неделю отменялась. Теперь про эту
стратегию вообще не слышно… А в это
время Ялта заняла последнее место в
рейтинге устойчивого развития городов,
составленного в Аналитическом центре
при правительстве РФ. 179 российских
городов с населением более 100 тысяч
человек сравнили по экономическому
развитию, демографии, социальной
инфраструктуре и состоянию окружающей
среды. Для Ялты, по мнению экспертов,
характерны низкая экономическая
активность, высокая зависимость бюджета
от федеральных дотаций и низкий по
сравнению с другими городами уровень
доходов и занятости населения.
Сергей
Сардыко,
г.
Ялта