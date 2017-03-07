Шесть уроков товарища Сталина

5 марта руководители Крымского рескома, Симферопольского городского отделения КПРФ, ветераны партии и Вооруженных Сил, представители Союза советских офицеров и комсомола, жители города возложили цветы к барельефу И. В. Сталина в Симферополе. Почему мы идем к Сталину, четко и ясно сформулировал ветеран нашей партии Виктор Павлович Баженов: «В обществе заметно растет положительное отношение к Сталину.
Я считаю своим нравственным долгом и делом чести защищать его, ныне безответного от любого очернительства, злобных наветов, клеветнических измышлений, всегда и всюду в меру своих скромных сил».
Еще в юности, прочно усвоив теорию марксизма, Сталин встал на путь борьбы за идеалы социализма и справедливого мироустройства, за социальную борьбу трудового народа. Один раз, выбрав для себя этот путь, он с него никогда не свернул. Всю свою жизнь он посвятил себя этому благородному делу, не шарахаясь ни в левый, ни в правый уклон. Он самоотверженно защищал идеи и ценности социализма и в царские годы, и на полях гражданской войны, и в годы индустриализации и коллективизации, и в суровые годы Великой Отечественной войны. Социализм для него стал заданием на всю жизнь. Все это говорит о том, что перед нами цельная натура, подчинявшаяся одному — верному служению трудовому народу. И этот огонь веры он пронес через всю свою жизнь.
Урок второй
Крепкая вера постоянно подкреплялась у него конкретно-практическими делами. Были ли это подпольная работа или штабная работа по руководству революционным восстанием, разработка оперативно-стратегических планов в годы гражданской войны или организация и мобилизация партийных органов на местах в ходе триумфального шествия Советской власти в первые годы ее существования, грандиозные реформы в промышленности и сельском хозяйстве в ходе первых советских пятилеток, руководство по культурному и военному строительству Страны Советов - везде чувствовалась волевая фигура Сталина. Поставленная конкретная цель и ее успешная реализация отличали Сталина от всех остальных его товарищей по совместной борьбе. Сталин стал олицетворением преданности идее и ее воплощением на практике. Сталин был от начала до конца сильной и самобытной личностью.
Урок третий
Любому государству хотелось бы иметь власть идейную и сильную, трезво и верно учитывающую реальную обстановку, не боящуюся ответственности. Жизненный опыт доказывает, что целевая или тактическая ошибка честного и сильного руководителя гораздо менее опасна, чем позорное болото безволия.
Молодому советскому государству повезло, что у руля находилась идейная и волевая фигура, способная принять на себя ответственность за новый и новаторский курс — построение первого в мире социалистического государства. Уверен, что многие современные государства Европы были бы счастливы ныне иметь у себя во главе государства фигуру, равную Сталину, но едва ли им это будет дано. Счастье Советской России, что он у нас был.
Урок четвертый
Мы можем смело утверждать, что Сталин был одним из самых прозорливых руководителей на нашей планете. Посмотрите на сегодняшних правителей Европы, и вы увидите и поймете их политическое убожество в сравнении с личностью Сталина как руководителя государства. После смерти Ленина Сталину пришлось не только продолжить его дело, но и в короткие сроки вывести страну в лидеры мировых держав. Именно этим продиктовано введение в стране стратегического планирования, как в области экономического реформирования, так и в социальной сфере. Он прекрасно осознавал, что в доставшейся ему в наследство крестьянской стране необходим не беспринципный компромисс, к чему его призывала внутренняя оппозиция («сбавить шаг») в лице Троцкого, Зиновьева, Каменева, а позже Рыкова и Бухарина, а рывок, причем рывок одновременно по всем направлениям. И этот сталинский рывок был оправдан, о чем он с гордостью доложил всей стране по окончании первой пятилетки. Сталин, как никто другой, искренне хотел побед великой России. И это у него получилось. Прав был Черчилль, который сказал, что Сталин принял Россию с сохой и оставил ее оснащенной атомным оружием.
Урок пятый
Сегодняшняя кадровая политика современной России носит бессистемный и хаотичный характер, в том числе и у нас в Крыму. Много случайных и воровитых людей. Совсем иначе подходил к этому вопросу Сталин. Он прекрасно осознавал, что кадры решают все. Не было бы у нас никаких успехов, если бы страна ни занималась кадровыми вопросами. В политике Сталина все было учтено: и учеба, и подготовка, и расстановка кадров. Не вдаваясь в исторические экскурсы, отметим, что подготовленные Сталиным кадры, позволили, несмотря на хрущевские выкрутасы, Советскому Союзу успешно решить глобальные экономические, социальные, международные и военные вопросы вплоть до прихода к власти Горбачева, окончательно убившего сталинскую кадровую систему. Алексей Николаевич Косыгин, Андрей Андреевич Громыко, Дмитрий Федорович Устинов, Николай Константинович Байбаков и многие другие являлись сталинскими выдвиженцами, им воспитанные и проверенные.
Урок шестой
Сталин - практик, Сталин - организатор, Сталин - вдохновитель, Сталин - стратег, Сталин - созидатель. Этого никто сегодня не оспаривает. Верно отмеченные штрихи были бы не полны, не завершены, если бы не сказали еще об одной важной черте Сталина - Сталина как теоретика. Вглядываясь в сегодняшнюю жизнь, особенно присматриваясь к руководителям разных рангов, замечаешь характерное - отсутствие тяги современных чиновников, в том числе и многих партийных функционеров, к учебе, пополнению ими теоретических знаний. Природа одарила Сталина обратным - вечная жажда докопаться до истины, постоянное саморазвитие, непрерывная теоретическая работа, вечный научный поиск. Сталин осознавал, что члены партии, решившие в качестве теоретической основы своей деятельности опираться на марксистское учение, должны глубоко понимать его сущность, непрерывно находиться на гребне творческой мысли. Еще в 1924 году, на XIII съезде партии, он говорил: «Один из опасных недостатков нашей партии состоит в понижении теоретического уровня членов. Причина — адская практическая работа, отбивающая охоту к теоретическим знаниям и культивирующая некую беззаботность. Беззаботность — чтобы не сказать больше — к вопросам теории». И дело здесь вовсе не просто в просветительской заботе о самообразовании членов партии. Дело глубже. Уже Ленин подчеркивал это глубину: «Экономических сил в руках пролетарского государства России совершенно достаточно, чтобы обеспечить переход к коммунизму. Чего же не хватает? Ясное дело, чего не хватает: не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет». При этом культурность в ленинском понимании охватывает науку, технику, образование. «Без теории нам смерть», - чуть позже утверждал Сталин. И он каждый раз при крутых поворотах строительства социализма пытался научно обосновывать то или иное решение партии и правительства.
Сталина возмущала распространенная в партийном чиновничестве болезнь интеллектуального паразитизма. Однажды он прочитал в журнале «Коммунист» статью на экономические темы. Что-то вызвало его несогласие, и он попросил связаться по телефону с автором. В ответ на критические замечания автор статьи забормотал, что он статью не писал и лишь дал свою подпись под готовым материалом. Тогда раздался звонок главному редактору журнала В.С.Кружкову. Сталин сказал: «Оказывается, в вашем журнале публикуются статьи за подписью авторов, которые на самом деле этих статей не писали, это недопустимо». Сегодня сплошь и рядом мы наблюдаем отсутствие у некоторых наших партийцев прилежности к вопросам теории. Догматизм и узкий прагматизм - их оружие. А Сталин настойчиво подчеркивал: «Главное в жизни - идея».
Это размышление Сталина перекликается с мыслями великого ученого академика В. И. Вернадского: «Сила идеи — бесконечна. И это мы должны помнить теперь, когда очень часто это забывают в хаосе русских событий».
Хаосу, стихии всегда противостоят разум, научное познание, теория. Принципиально важно, что академик В. И. Вернадский заложил основы учения о новом этапе эволюции нашей планеты, о формировании на Земле сферы разума — ноосферы. Он подчеркивал, что марксизм подошел к тому же выводу, вскрыв роль науки как основы социального переустройства общества. «В этом отношении, - отмечал Вернадский, - то понятие ноосферы, которое вытекает из биохимических представлений, находится в полном созвучии с основной идеей, проникающей в научный социализм».
Но в таком случае предостережение Сталина « Без теории нам смерть» относится уже не только к нашей стране. Эта сталинская формула несет характер всемирный. «Болваны и слуги» до сих пор не только не понимают преходящего характера капитализма, о чем в свое время писал К. Маркс, но и всей многотысячелетней эпохи классовых антагонизмов. Что им какие-то Маркс и Энгельс? Они глухи к призыву построить общество на социалистических началах, с чем обращались к миру и Альберт Эйнштейн, и творец кибернетики Н. Винер, и создатель учения о ноосфере В.Вернадский. Значит, грозное сталинское предостережение может сбыться не только у нас. Нельзя без ясной теории, без научного обоснования летать космическому кораблю человечества в просторах Вселенной. В противном случае он обречен затеряться вместе со своим экипажем.
Изучая жизнь и деятельность Иосифа Виссарионовича Сталина, я все больше и глубже убеждаюсь, что государственное служение Сталина не умерло, что оно живо и что ему предстоит возродиться в России и возродить Россию. Главное — чтобы мы усвоили его уроки.
Валерий Лавров,
кандидат филологических наук, доцент