Скорбим и помним

На 96-м году ушла из жизни Ия Николаевна Тарбинская — ветеран Коммунистической партии с военным стажем, участник Сталинградской битвы, кандидат исторических наук, замечательный товарищ.
Ратный труд ИИ Николаевны отмечен боевыми наградами: орденом Отечественной войны I степени, орденом Богдана Хмельницкого, боевыми медалями.
Ветеран партии, ветеран войны Ия Николаевна стала для членов военно-научного общества примером в общественной работе, в коммунистической принципиальности и даже в готовности всегда проявить материальную помощь нуждающимся.
Будучи больным человеком, Ия Николаевна продолжала вникать в дело партийной организации, по мере сил участвовать в ее работе.
И вот ушел из жизни наш замечательный товарищ Ия Николаевна. Ушла с чувством до конца исполненного долга перед Родиной, перед Коммунистической партией, перед своей семьей, перед своими товарищами и друзьями.
Члены КПРФ
партийного отделения
№ 5 г. Симферополя
Крымский реском, Симферопольское городское отделение КПРФ, редакция газеты «Коммунист Крыма» выражают свои соболезнования, родным и близким, товарищам по партии в связи с кончиной Ии Николаевны Тарбинской.