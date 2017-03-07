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вторник, 7 марта 2017 г.

Скорбим и помним


На 96-м году ушла из жизни Ия Николаевна Тарбинская — ветеран Коммунистической партии с военным стажем, участник Сталинградской битвы, кандидат исторических наук, замечательный товарищ.
Великая Отечественная война застала ее на третьем курсе Московского института истории, философии и литературы. С группой студентов Ия пошла в военкомат проситься на фронт. Ребят взяли, а девушек отправили домой. Ие удалось поступить на курсы подготовки военных переводчиков, по окончании которых получила направление на фронт. Скоро комсомолка Ия оказалась в сражающемся Сталинграде в качестве военного переводчика при штабе дивизии. В 1944 году она, будучи на фронте, получила контузию и обморожение. Вернулась в институт для завершения образования. Далее коммунист Тарбинская работает преподавателем в Крымском педагогическом институте и в Академии природоохранного строительства. В 1992 году Ия Николаевна, выйдя на пенсию, вступила в Симферопольское военно-научное общество, где вскоре была избрана секретарем первичной организации КПУ.
Ратный труд ИИ Николаевны отмечен боевыми наградами: орденом Отечественной войны I степени, орденом Богдана Хмельницкого, боевыми медалями.
Ветеран партии, ветеран войны Ия Николаевна стала для членов военно-научного общества примером в общественной работе, в коммунистической принципиальности и даже в готовности всегда проявить материальную помощь нуждающимся.
Будучи больным человеком, Ия Николаевна продолжала вникать в дело партийной организации, по мере сил участвовать в ее работе.
И вот ушел из жизни наш замечательный товарищ Ия Николаевна. Ушла с чувством до конца исполненного долга перед Родиной, перед Коммунистической партией, перед своей семьей, перед своими товарищами и друзьями.

Члены КПРФ
партийного отделения
5 г. Симферополя

Крымский реском, Симферопольское городское отделение КПРФ, редакция газеты «Коммунист Крыма» выражают свои соболезнования, родным и близким, товарищам по партии в связи с кончиной Ии Николаевны Тарбинской.