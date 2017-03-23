В Пензе обсуждали тему труда

С 10 по 12 марта в Пензе прошли масштабные мероприятия, организованные Центральным Комитетом и Пензенским областным комитетом КПРФ. В мероприятиях приняли участие гости из Москвы, Республики Крым, Мордовии, Саратовской и Липецкой областей. От Крыма приняли участие секретарь Крымского рескома КПРФ, главный редактор газеты «Коммунист Крыма» Валерий Васильевич Лавров и председатель КРК КРО Руслан Владимирович Семяшкин.
Эстафета поколений
11 марта в городе Пензе стартовала Всероссийская акция «Эстафета поколений», которая прошла у стелы Героев Советского Союза и Социалистического Труда, где написаны фамилии пензенских героев войны и труда. В ней приняли участие ветераны войны, труда, Коммунистической партии и Ленинского комсомола, члены ЦК КПРФ во главе с заместителем Председателя ЦК КПРФ, депутатом Государственной Думы Дмитрием Георгиевичем Новиковым, региональное отделение «Дети войны», коммунисты и комсомольцы Пензенской области, школьники и студенты учебных заведений города Пензы, а также жители и гости города.
Духовой оркестр исполняет Гимн СССР. Первый секретарь Пензенского городского отделения КПРФ Дмитрий Филяев объявляет Всероссийскую акцию «Эстафета поколений», посвященную 100-летию Великого Октября, открытой. На акции выступили почетный гражданин города Пензы, член областного комитета партии Нинель Александровна Новосельцева, участник Сталинградской битвы, председатель Пензенского городского Совета ветеранов, почетный гражданин города Пензы Владимир Михайлович Керханаджев, кавалер орденов Октябрьской революции, «Знак почета», бывший слесарь-инструментальщик завода ВЭМ, наставник молодежи Вячеслав Евгеньевич Лызлов. Ветераны войны, труда и партии рассказали молодежи о ратных подвигах, о счастливой советской эпохе и призвали молодежь быть достойными наследниками Великой Октябрьской социалистической революции.
С приветственным словом к участникам акции обратился заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Дмитрий Георгиевич Новиков: «25 октября 1917 года – 7 ноября по новому стилю – стало, может быть, самым ярким днём в истории нашей страны. В этот день история России сделала принципиально новый виток. К власти пришло советское правительство – правительство большевиков, которое с первого дня стало честно, пунктуально, уверенно, настойчиво выполнять взятые обязательства перед трудовым народом. Это советское правительство вырвало нашу страну из горнила империалистической войны, дало землю крестьянам, ввело рабочий контроль на предприятиях, обеспечило равенство прав мужчин и женщин, дало политические, гражданские и социальные права», - сказал заместитель председателя ЦК КПРФ.
Он подчеркнул, что Коммунистическая партия продолжает борьбу за народовластие.
Наказ ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Коммунистической партии молодежи Пензенской области зачитал актер Пензенского драматического театра, заслуженный артист России Василий Конопатин. В ответ комсомольцы, школьники и студенты трижды поклялись выполнить наказ старшего поколения быть достойными наследниками Великого Октября.
Дмитрий Новиков и первый секретарь Пензенского областного комитета КПРФ Георгий Камнев вручили партийные и комсомольские билеты вновь вступившим в партию и комсомол.
В завершении участники акции возложили цветы к стеле Героев, памятникам В.И. Ленину, Карлу Марксу, борцам Революции.
Труд — Социализм — Народовластие
11 марта в зале заседаний Законодательного Собрания Пензенской области прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Труд — основа развития общества: история, теория, практика». Дмитрий Георгиевич Новиков зачитал приветствие в адрес участников конференции от лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова.
С докладами выступили ученые, партийные работники, представители общественных организаций, гости конференции, в том числе и гости из Крыма. Валерий Васильевич Лавров выступил с докладом «Ученые на службе возрождения народного хозяйства страны: 1917-1945 г.г.», а Руслан Владимирович Семяшкин выступил с сообщением «Советские профсоюзы — истинные защитники советских трудящихся». В ходе конференции выступающие раскрыли самые разные стороны трудовой деятельности человека.
Участники конференции приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится: «Мы заявляем, что в этих сложных условиях, складывающихся в России и вокруг России, только КПРФ предлагает конкретные предложения по выходу страны из затянувшегося социально-экономического кризиса. Фракция КПРФ в Государственной Думе не раз вносила вполне реальные предложения по выходу из кризиса. Партийная программа «Десять шагов к достойной жизни» полностью сохраняет свою актуальность.
В преддверии 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции мы должны сделать все, чтобы идеи, рожденные Октябрем, советский опыт хозяйствования вновь стали основой жизни людей. Мы, участники научно-практической конференции, уверены, что будущее человечества за социализмом, за человеком труда».
Также были приняты рекомендации для депутатов-коммунистов и партийных отделений КПРФ.
«А я — из Пензы...»
12 марта участники мероприятий побывали в Мокшане, на родине известного советского писателя, классика социалистического реализма, автора романов «Севастополь», «Падение Даира», «Люди из Захолустья». Гости осмотрели Дом-музей А. Г. Малышкина, где прошло детство писателя, ознакомились с экспозициями музея.
Затем в конференц-зале музея состоялась читательская конференция, посвященная 125-летию со Дня рождения Александра Георгиевича Малышкина. На конференции выпустили В. В. Лавров, рассказавший о крымском периоде творчества писателя, Р. В. Семяшкин, который проанализировал творчество классиков советской литературы, посвятивших свои произведения теме труда.
Накануне читательской конференции по инициативе Пензенского областного комитета КПРФ на здании Пензенской гимназии №1, где учился будущий писатель, была открыта мемориальная доска А. Г. Малышкину.
Александр Георгиевич Малышкин любил свою малую родину, гордился, что он родом из Пензы. Практически все его литературные герои имеют прототипов из Пензенского края.
Валерий Васильевич Лавров передал в фонд музея А.Г. Малышкина в Мокшане копию «Очерка боевых действий 6-й армии по овладению Крымом», подготовленную А. Г. Малышкиным в ноябре 1920 года, сборник его произведений, изданный в Крыму, книгу «Падение Даира» советского издания.
Руслан Семяшкин,
участник мероприятий в городе Пензе