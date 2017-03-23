Проблемы Николаевского поселкового Совета

Николаевский поселковый Совет — один из самых больших поселений в Симферопольском районе. В его состав входят 7 сельских поселений. Проблемным остается сам поселок Николаевка с его неразвитой инфраструктурой, а также многочисленные проблемы существуют и в сельских поселениях. Об этом говорят жители поселковых поселений.
Алла Леонидовна (пос. Николаевка):
- В нашем районе, в частности в моем родном поселке Николаевка, есть много проблем, которые требуют незамедлительного решения. Не хватает детских садов. Родители вынуждены ставить в очередь детей сразу после их рождения. Что касается тарифов, я являюсь директор муниципального унитарного предприятия «Южный ресурс», которое занимается водоснабжением. Мы добились того, что у нас один из самых низких тарифов на ЖКХ. Пока повышения не планируется. Но если тарифы и будут повышаться, то в пределах разумного. Много жалоб от населения поступает по тарифам на электроэнергию, на вывоз мусора, по оплате капитального ремонта. Не предоставляют льготных скидок для пенсионеров. Хотелось бы видеть больницу в поселке Николаевка, пусть это будет небольшая больница, но стационарное лечение необходимо. Ближайшая больница — это Луговская. И бывает проблематично туда добраться. Нужны врачи. Все мы прекрасно понимаем — для того, чтобы привлечь молодых специалистов, нужно выделять жилье. Не хватает в нашем поселке и сотрудников полиции. Особенно остро эта проблема стоит в курортный период, когда часто требуется оперативное реагирование этих сотрудников. В нашем поселке очень мало возможностей для молодых специалистов расти профессионально. Но я думаю, если будут детские сады, школы, рабочие места — молодежь будет оставаться в Николаевке.
Алексей (с. Винницкое):
- Проблем очень много. Не проводятся никакие мероприятия в целях физического, культурного воспитания. В последнее время открыли танцевальный кружок. Но спортивное направление абсолютно не развивается. Была спортивная секция по баскетболу, там же занимались футболом. Секция действовала при Доме культуры на базе общеобразовательной школы. Учитель по физкультуре был и тренером. Но секцию закрыли. И вот уже два года у молодежи нет возможности физически развиваться. Мы собрали активную группу, ходили в администрацию, родители многих детей также писали заявления с просьбой создать спортивные кружки, но так пока ничего и нет. Дом культуры в ужасном состоянии. В запущении также детские и спортивные площадки. Молодежи заняться нечем, грубо говоря, шатается просто по улицам.
Что касается трудоустройства — эта сфера тоже проблематичная.
Есть одно предприятие «Велес», специализирующееся на сельскохозяйственной продукции. Но, конечно, одной фирмы на всех не хватит. Тем более, что сейчас более популярны такие профессии, как юристы, нотариусы, бухгалтеры, менеджеры, управляющие. А с такими специальностями найти работу в Симферопольском районе и, тем более, в моем селе практически невозможно.
Я думаю, что молодежь нужно заинтересовать, чтобы молодые парни и девушки не уезжали из сельской местности. Почему бы не организовать спортивный фестиваль, где молодые ребята из разных сел могли бы состязаться в том или ином виде спорта? Ведь это не только разнообразит досуг, но и поможет всем нам сплотиться, стать одной большой семьей. Так, совсем недавно, 18 марта, по инициативе Симферопольского районного отделения ЛКСМ РФ состоялся товарищеский футбольный матч между командами сел Винницкое и Николаевка. Матч был проведен на высоком организационном уровне. Все участники остались очень довольны. И мы планируем такие спортивные мероприятия проводить постоянно.
Также необходимо создавать рабочие места. Большинство молодежи остается в городах после окончания вуза, потому что в селе работы нет. И мы прекрасно понимаем, что остаться жить в селе — обречь себя на безработицу.
Поэтому нужно, конечно, создавать рабочие места в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и так далее.
Должна быть государственная поддержка молодым семьям. Чтобы молодые ребята и девушки не боялись создавать семьи, чтобы знали, что государство им поможет и поддержит. Здесь также хочу отметить, что у нас один детский сад на семь сел. Находится он в селе Раздолье. Туда становятся на очередь сразу же после рождения ребенка. И вполне понятно, что не все дети туда могут попасть.
Эдуард Шевкетович (с. Ключевое):
- У населения нашего района, в том числе и моего села Ключевое, достаточно много претензий к местной власти. Дороги все разбитые, в селе нет детского сада. А для сел Александровка, Петровка, Ключевое очень актуальной является проблема транспортного сообщения. Нет практически рабочих мест. А ведь мы являемся курортным поселком. В советское время большинство жителей города Симферополя и района предпочитали отдых у моря именно в Николаевке. Поселок славился своими пляжами и недорогим отдыхом. А что сейчас? Несчастных 5 метров гальки, примыкающие к осыпающемуся обрыву, который каждую минуту может свалиться на голову. Нет также никакого патриотического воспитания для молодежи. Так быть не должно. Молодежь должна помнить подвиги своих предков. В 2015 году в результате многочисленных обращений граждан Николаевского поселкового Совета в поселке Николаевка был создан Музей боевой славы. Одним из инициаторов открытия музея стал Симферопольский районный комитет КПРФ. Почему бы подобные музеи, кружки не создать и в других поселениях? Но вместо этого Дома культуры во многих селах находятся в полном запущении. Вот и получается, что молодежь шатается по улицам, так как им нечем заняться. Да и пожилым людям негде собраться, побеседовать и просто интересно провести время.
Беседовала
Анна Колядина