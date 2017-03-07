Джанкой теперь - не ворота Крыма, а обыкновенная дыра

В советское время Джанкой считался престижным городом, он был столицей всего Северного Крыма. Здесь работали крупные промышленные заводы и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. К сожалению, современный Джанкой все больше становится депрессивным городом. Об этом говорят и сами жители Джанкоя. Им слово.
«На данный момент проблем в нашем городе очень много. Большие очереди в детские сады. Школы и поликлиники также перезагружены. Город у нас военный - в течение года прибывают военные с семьями. Людям нужно где-то лечиться, детей нужно учить, а мест не хватает. Вторая проблема — это ценообразование. Простому крестьянину продать свою продукцию практически невозможно, так как везде стоят перекупщки. Что касается тарифов, то это тоже очень больная тема. На последнем заседании сессии поднимался этот вопрос. У нас поменялся глава администрации, сменился и руководитель горводоканала. Цены, конечно, завышены по всему Северному Крыму. Нет никакого обоснованного объяснения, почему повышаются тарифы. Очень много проблем по региональным компаниям. Люди не знают, кому платят за капремонт. А деньги поступают большие. Как и когда будут выполняться ремонтные работы — никто не знает. Цены очень высокие. А с размещением военнообязанных цены начали подниматься в разы. К тому же, у нас бюджетообразующих предприятий нет. Железная дорога стоит. Заводы уничтожены.
Дороги, медицинское обслуживание, школьные и дошкольные учреждения плюс рабочие места — вот самые злободневные вопросы города. Очень пугает равнодушие наших врачей. Приходишь на прием, стоишь часами в очереди, а тебя могут и не осмотреть даже. С другой стороны, смотрим в каких условиях работают врачи. Может, у нас и лечение такое, потому что для врачей не созданы те условия, которые способствовали бы качественному выполнению ими своих обязанностей.
Проблемы есть и в других сферах. Конечно, все сразу не решится. Я считаю, что от замены руководителя в городе ничего не поменяется. Если Госсовет Крыма не повернется лицом к нашему региону, Северному Крыму, ничего не изменится. От замены местных руководителей качественной работы не будет. В паевую очередь на наши проблемы должна обратить республиканская власть».
Вачик Алиханович:
«В первую очередь, надо поставить жирную двойку работе местной власти. Если люди у власти просто отсиживают свои часы и держатся за свои места, но не занимаются вопросами города, то, вполне естественно, результата никогда не будет. Каждый руководитель должен работать и полностью выполнять свои функциональные обязанности. Я уверен, что если бы наши депутаты работали, то таких кричащих проблем не было бы. Мы уже почти 3 года находимся в составе России. За эти 3 года какие изменения произошли? Я знаю, что работает строительная, сельскохозяйственная, дорожная программы. Просто нужно заниматься этим, ставить ответственных людей и добиваться результатов. Так, как это делается в других регионах России. Не так давно я был на материке. Там все по-другому. Там работа местных властей видна, а у нас нет. Но мы же одна страна. Я считаю, если бы у власти были подготовленные профессиональные кадры, то проблем можно было бы избежать.
Кричащая проблема города — отсутствие рабочих мест и очень высокий уровень безработицы. Если и есть какие-то рабочие места, то очень низкая оплата труда. Я считаю, чтобы создавать новые рабочие места в нашем регионе, нужно начать с сельского хозяйства. В Джанкое и районе есть все условия для развития сельского хозяйства. Но должна работать местная власть. Местные власти должны поддерживать фермеров, взаимодействовать с сельхозпредпринимателями, надо снижать налоги, чтобы простой фермер, крестьянин могли свободно трудиться на земле. Тогда эта отрасль будет развиваться, и будут созданы новые рабочие места. А пока Джанкой — большая дыра».
Беседовала
Анна Колядина,
фото
Александра Жуковского