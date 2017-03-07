Поиск по газете

вторник, 7 марта 2017 г.

«Не дадим властям города обойти интересы самих жителей!»

Под таким девизом коммунисты Красноперекопска начали сбор подписей для внесения своих требований на общественные слушания по вопросу утверждения схемы теплоснабжения города.
К сожалению, в проекте совершенно проигнорированы требования жителей города, которые уже не первый год они ставят перед властями города (о чем ни один раз сообщала газета «Коммунист Крыма»). Вот и на этот раз администрация города Красноперекопска пожелала «между собой» провести якобы общественные слушания без участия жителей города. В этих условиях городской комитет КПРФ решил организовать сбор подписей граждан с тем, чтобы показать в очередной раз власти где люди и где слуги.
Первую подпись поставил руководитель фракции КПРФ Красноперекопского городского совета Павел Синяков. Подписи планируется передать в управление ЖКХ города, а копии — «отцам города». Не дадим властям города обойти интересы самих жителей!

Павел Синяков,
первый секретарь
Красноперекопского
городского отделения КПРФ,
депутат городского Совета