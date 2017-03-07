Под таким девизом коммунисты Красноперекопска начали сбор подписей для внесения своих требований на общественные слушания по вопросу утверждения схемы теплоснабжения города.
Первую подпись поставил руководитель фракции КПРФ Красноперекопского городского совета Павел Синяков. Подписи планируется передать в управление ЖКХ города, а копии — «отцам города». Не дадим властям города обойти интересы самих жителей!
Павел Синяков,
первый секретарь
Красноперекопского
городского отделения КПРФ,
депутат городского Совета