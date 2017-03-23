Академик Н. С. Курнаков и Крым

Город Красноперекопск — детище первых советских пятилеток. Рождение города связано с началом строительства бромного завода у озера Старого в 1932 году. Большую научно-исследовательскую работу провел академик Николай Семенович Курнаков. По его указанию и началось строительство завода, а вместе с ним и нового города, получившего в дальнейшем название Красноперекопск. 30 марта 1967 года, в год пятидесятилетия Великого Октября и тридцатипятилетия со дня начала строительства бромного завода, в Красноперекопске у заводских ворот в торжественной обстановке был открыт памятник Николаю Семеновичу Курнакову (по проекту скульпторов Н. М.Дерегука, Л. Д.Сабанеевой, архитектора Б. И. Бередика). Таким образом жители города хотели увековечить память выдающегося ученого, практически одного из основателей города Красноперекопска. Мы предлагаем познакомиться с крымским периодом академика Н. С. Курнакова в изложении его крымского ученика, участника всех курнаковских экспедиций, в том числе и по изучению перекопской группы соляных озер Алексея Ивановича Дзен-Литовского, написанного в 1961 году.
Н. С. Курнаков создал и блестяще разработал физико-химический анализ — один из разделов общей и неорганической химии. Николай Семенович принадлежал к плеяде тех выдающихся ученых, которыми по праву гордится наша страна. Он является младшим современником и продолжателем работ великого химика Д. И. Менделеева.
Много лет Н. С. Курнаков был главой отечественной химии. В свое время он занимался изучением природных бальнеологических ресурсов — рассолов (рап) и лечебных грязей соляных озер. Более 50 лет он вместе со своими многочисленными учениками разрабатывал план освоения соляных и грязевых озер и сивашей Крыма для нужд соляной и химической промышленности и бальнеологии.
В 1890 году Н. С. Курнаков совместно с профессором В. М. Мушкетовым начал работы на Сакском озере.
«Такое удачное выполнение дела — разведки озера Саки, — писал Мушкетов в 1894 году в «Горном журнале», — следует приписать, главным образом, необыкновенному интересу и заботам профессора Н. С. Курнакова, который безотлучно находился при бурении скважин на озере Саки и с примерной аккуратностью собрал редкую и весьма ценную коллекцию всех солей, лечебных илов, встреченных при бурении...».
С тех пор ученый продолжал неустанно изучать сложный гидрохимический режим Сакского, Мойнакского и других соляных озер Крыма. Результаты его исследований были положены в основу бальнеологического и промышленного использования рассолов и грязей.
У Курнакова немало заслуг в создании новых отраслей нашей химической промышленности. Его исследования открыли богатое содержание хлористого магния в рассолах перекопских озер Крыма. Он первым выдвинул проблему технического использования солей Перекопа, сернонатриевых солей Кара-Богаз-Гола и другие.
Как известно, соединения магния широко применяются в медицине, в красильном деле, при изготовлении цементов и огнеупорных изделий, для получения металлического магния и его сплавов, применяемых в технике. Неменьшее значение имеют в промышленности и сернонатриевые соли, особенно выгодно можно использовать крымские озера и сиваши благодаря их удобному расположению и климатическим условиям.
В 30-х годах Курнаков со своими учениками В. И. Николаевым и М. Г. Валяшко на Сакском озере изучал природные равновесия солей в процессе испарения морской воды, которые привели к созданию так называемой «солнечной диаграммы». На материалах работ в Крыму ученый создал классификацию соляных озер, получившую широкое признание не только у нас, но и за границей.
Н. С. Курнаков интересовался и бальнеологией. В Евпатории мы вместе пешком исходили Мойнакскую, Сасык-Сивашскую и Сакскую пересыпи, интересуясь составом песков и гальки пляжа, их происхождением, формированием кос, возможным использованием природных пляжей для расширения приморского курортного строительства.
Вместе с Николаем Семеновичем в 30-х годах мы составили докладную записку Народному комиссару здравоохранения о строительстве грязевого курорта «Новые Саки» на Сакской пересыпи. В ней указано на исключительные богатства грязевых озер и бархатных пляжей Мойнакского полуострова для расширения строительства детского курорта.
«Летом, когда Николай Семенович жил в Евпатории, - вспоминает профессор М. П. Равич, - он часто посещал лабораторию Мойнакской грязелечебницы, в которой производились химические исследования лечебной грязи и рапы. Н. С. Курнаков живо интересовался даже теми вопросами, которые, казалось бы, были недостаточно для него близкими».
Во время наших изысканий на соляных озерах Крыма в 1930-1933 годах Н. С. Курнаков, несмотря на свой преклонный возраст, побывал везде. «Ходок он был замечательный, даже под 80 лет», - вспоминает профессор А. Е. Звягинцев.
В Евпатории на даче «Привет», где находилась база Крымской экспедиции по изучению соляных озер, под руководством Николая Семеновича проводились методические конференции, на которых осенью, по окончании полевых работ, съезжались его ученики из различных концов СССР — Кара-Богаз-Гола, Нижнего Поволжья, Казахстана, Западной Сибири.
Мы вместе с Николаем Семеновичем ездили на соляные озера и сиваши степного Крыма. Здесь же готовилась наша монография «Крымские соляные озера» (изд. Академии наук СССР, 1936 г.).
До последних дней жизни Н. С. Курнаков руководил созданным им Институтом общей и неорганической химии Академии наук СССР, директором которого он был. Сотрудники института — ученики Николая Семеновича — провели целую серию работ по определению рассолов, солей и минеральных грязей крымских озер.
В 1936 году Курнаков получил первую премию им. Менделеева за научные труды по химии, а в 1939 году он за свою выдающуюся научную и общественную деятельность награжден орденом Трудового Красного Знамени. Весной 1940 года, незадолго до смерти, академик Н. С. Курнаков был удостоен Сталинской премии.
P.S. 2 апреля 2017 года в городе Красноперекопске пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию со дня открытия памятника академику Николаю Семеновичу Курнакову. Сбор участников у Дворца культуры — в 9.30.
Участники мероприятия возложат цветы к мемориальному комплексу «Три штурма Перекопа», затем состоится автопробег от Дворца культуры к бромному заводу, где пройдут митинг и возложение цветов к памятнику Н. С. Курнакову. В этот же день пройдет научно-практическая конференция, посвященная памяти академика Н. С. Курнакова.
Приглашаем всех желающих принять участие в торжественных мероприятиях!
Крымские работы академика
Н. С. Курнакова
1. О метаморфизации рассолов крымских озер // Записки минералогического общества. - Серия 2, №XXXIV. - 1896.
2. Об эксплуатации керченской железной руды //Крымский вестник. - №№ 301 и 306. - 1897.
3.О химическом составе рассолов Генического и Перекопского соляных озер в Крыму // Записки минералогического общества. - Серия 2, №XXXVIII. - 1900.
4. Магниевые озера Перекопской группы // Известия Академии наук. - 1917.
5. О добывании калиевых и магниевых солей из маточных рассолов Сакского озера // Известия Института физико-химического анализа. - № 12. - 1919.
6. Соляные озера Крыма // М. - Л.: Издательство Академии наук, 1936.