Прощай, аджимушкаец!

27 февраля ветеран Михаил Петрович Радченко должен был принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», где ему собирались вручить награду от главы республики. Михаил Петрович приехал на встречу весь в наградах, но так и не принял в ней участие.
Его жизнь оборвалась на 90-м году…
Немцы всячески пытались выкурить оттуда гражданских (травили дымом), но подросток вырыл ямку и дышал через нее, но не вышел. Чуть позже он попал в штаб подземного гарнизона.
В каменоломнях он и другие бойцы создали секретный ход и вырыли колодец, чтобы добывать воду. Ночью делал вылазки, чтобы добывать ячмень, пшеницу и другую траву для пищи. Бывали и разведки боем на немецкую кухню. Так и выживали.
При необходимости парень брал оружие, как и все, и стрелял во врага. Иногда стоял на посту, чтоб немцы не прошли. Попался врагам, хотели расстрелять, но отправили в каменоломни добывать камень. Позже ему удалось бежать из концлагеря. Так он дождался освобождения Керчи в апреле 1944 года.
А когда появилась возможность, пошел добровольцем на фронт, в подразделение воздушного оповещения, наблюдения и связи. Войну окончил под Берлином.
Михаил Петрович, член Коммунистической партии с 1960 года, вел большую общественную и военно-патриотическую работу. Он неоднократно избирался депутатом сельского, районного и городского Советов, был председателем поселкового совета в Аджимушкае, являлся членом Совета ветеранов города Керчи. Он отмечен многими правительственными наградами.
Крымский реском, Керченское городское отделение КПРФ, редакция газеты «Коммунист Крыма» выражают глубокие соболезнования родным и близким Михаила Петровича, а также всей Керченской городской ветеранской организации.