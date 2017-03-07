Трижды славный

Чтобы стать полным кавалером ордена Трудовой Славы мало быть «простым тружеником». Надо как бригадир садоводческой бригады пятого отделения колхоза «Украина» Кировского района Николай Николаевич Второв жить своим любимым делом, отдаваясь ему полностью. Вспоминаю нашу давнюю встречу.
- Души прямо нет, полдня вчера в конторе пробыл, а уборка в разгаре. Столько дел! Оставил все на помощницу и переживаю: справилась ли?
Штабеля ящиков с яблоками - мечта фотокорреспондента: и в длину, и в высоту...
- Какая мечта?! Беда! Яблоки летних сортов долго не лежат. А попробуйте, каковы на вкус! Их бы сейчас в реализацию, в магазин, в детский сад! Вот зачем и в конторе вчера нервы тратил. Где механический погрузчик? Где поддоны, контейнеры? Легче всего такое добро на кальвадос пустить. А надо по-другому, по-умному... Вот завтра суббота, из райцентра люди приедут помогать, и в воскресенье приедут. Опять все на бригаде останется?!
Беспокойство Николая Николаевича было понятно вполне. За бригадой закреплено 130 гектаров садов, из них 86 гектаров - молодые насаждения. Об этих молодых садах разговор особый, чуть позже. Пока же Николай Николаевич Второв подсчитывает в записной книжке итоги с начала уборки.
- Урожай получили отменный. Персик и черешню собрали, теперь яблоки. Уже есть 530 тонн продукции, а сколько еще собирать! Я так думаю, дадим два плана.
Сад в пятом отделении колхоза «Украина» был совсем не обычным. Те самые молодые насаждения, составлявшие гордость и надежду бригадира, - это сады по интенсивной технологии: с уплотненной схемой посадки, привитые на низкорослых подвоях самыми перспективными сортами: Голден делишес, Ред делишес, Крымское зимнее, Превосходное и другими. Такие, если в нынешнее время вдруг появляются в продаже, идут на «ура». Согласно колхозному плану реконструкции многолетних насаждений, интенсивное ведение садоводства определялось как единственно возможное.
Но, говорил Николай Николаевич, со старыми методами организации труда такой сад не поднять, все трудоемкие процессы надо максимально механизировать.
- Пробовали, и снова будем весной применять контурный обрезчик кроны на черешне, на отдельных яблоневых участках, а детальную обрезку сделаем вручную, все легче женщинам. Кто не знает, каково это - день таскать высоченную лестницу и сто раз по ней подниматься-спускаться, тот не знает, как они устают. А у них и дома работа, дети...
Поначалу «девчата», как обращался к ним бригадир, сомневались в пользе контурной обрезки. Идет трактор с каким-то агрегатом, срезает ветки... Дерево, кажется, больше страдает, чем при обрезке ручной. Но полученный урожай доказал, что все в порядке, аккуратные, ставшие пониже и покомпактнее кроны живы-здоровы.
Бригадиром Николай Николаевич Второв стал в 1964 году. Случались и урожайные годы, и так себе. Но его коллектив всегда выполнял и перевыполнял план. Возможно потому, что в бригаде он был и руководителем, и воспитателем, и просто заботливым человеком. Не раз бывало, что на своем мотоцикле с коляской возил в райцентр кого-либо из односельчан в больницу, на почту... За это люди и ценили своего бессменного бригадира, шли к нему и с бедой, и с радостью.
Как вехи на пути передового бригадира-новатора - его три ордена Трудовой Славы. Третий по счету, орден I степени, коммунист Николай Николаевич Второв получил в октябре 1986 года в столице Украины Киеве. Но, приехав домой, на работу вышел как всегда без наград: рабочая спецовочка больше идет к лицу в трудовых буднях, в круговерти уборочной страды, считал он.
Сегодня внучка Николая Николаевича Ольга, сельский библиотекарь, с теплотой и любовью вспоминает деда:
- Он нам всем был примером. Трудолюбивый, заботливый, никогда не зазнавался, на все просьбы односельчан откликался. И непосредственной работой занимался, и общественными делами, включая организацию подвоза школьников из нашего отдаленного села в школу, и в клуб заходил - не надо ли помочь коллективу самодеятельности...
Немного подумав, Оля добавила:
- Вы недавно писали о нашем земляке - космонавте Циблиеве. Вот какое наше село Ореховка - малая Родина больших людей...
Так оно и было. Советская власть давала возможность каждому человеку, в городе или в крохотном селе он жил, подняться до больших высот, до подвига.
Как вот эти простые сельские парни: Василий Васильевич Циблиев взлетел к звездам на космическом корабле, три заслуженных ордена Трудовой Славы Николая Николаевича Второва по сути приравниваются к Звезде Героя Социалистического Труда. Он строил планы дальнейшего развития садоводства, видел широкие перспективы. Кто мог предположить, что всего через пять лет рухнет все, что строили советские люди, что найдутся предатели, до сих пор не понесшие справедливого суда?
Ностальгия - говорят некоторые. Будет ли кто ностальгировать о нынешней «демократической», «либеральной» четверти века, отбросившей нашу Родину далеко-далеко назад?
Нелли ВОЛОШИНА,
секретарь Кировского
районного отделения КПРФ