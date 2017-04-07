Медаль нашла своего героя

31 марта в городе Симферополе в конференц-зале Крымского рескома КПРФ состоялось вручение медали «Карибский кризис 1962-1963» ветерану Карибского кризиса, участнику боевых действий на Кубе в 1961-1963 годах Александру Дмитриевичу Парицкому. Медаль вручил второй секретарь Крымского рескома КПРФ Михаил Михайлович Голубев.
Участники мероприятия тепло поздравили ветерана Карибского кризиса Александра Дмитриевича Парицкого с высокой наградой и пожелали ему крепкого здоровья, боевого духа и активной работы по патриотическому воспитанию крымской молодежи.
Сергей Полищук,
первый секретарь
Красногвардейского районного отделения КПРФ