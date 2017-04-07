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пятница, 7 апреля 2017 г.

Медаль нашла своего героя

31 марта в городе Симферополе в конференц-зале Крымского рескома КПРФ состоялось вручение медали «Карибский кризис 1962-1963» ветерану Карибского кризиса, участнику боевых действий на Кубе в 1961-1963 годах Александру Дмитриевичу Парицкому. Медаль вручил второй секретарь Крымского рескома КПРФ Михаил Михайлович Голубев.
В церемонии награждения приняли участие первый секретарь Красногвардейского районного отделения КПРФ Сергей Борисович Полищук, председатель Крымского отделения Российского Союза ветеранов Анатолий Владимирович Кочетков, председатель Красногвардейского районного отделения Российского Союза ветеранов Анатолий Михайлович Кучин, представитель ополчения от Красногвардейского района Павел Иванович Полоцкий.
Участники мероприятия тепло поздравили ветерана Карибского кризиса Александра Дмитриевича Парицкого с высокой наградой и пожелали ему крепкого здоровья, боевого духа и активной работы по патриотическому воспитанию крымской молодежи.

Сергей Полищук,
первый секретарь
Красногвардейского районного отделения КПРФ