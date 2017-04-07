Ю. В. Афонин: «Крепить организационное и идейное единство партии»

3 и 4 апреля Республику Крым с двухдневным визитом посетил член Президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. В ходе встречи с главой региона, председателем Совета министров Сергеем Аксеновым и председателем Государственного Совета Владимиром Константиновым состоялся обмен мнениями о ситуации в республике, обсуждалась также роль регионального отделения КПРФ в общественной жизни Крыма.
– Важнейшими задачами для крымских коммунистов являются подготовка к отчетно-выборной конференции и съезду партии, – отметил Юрий Вячеславович на совещании с секретарями республиканского и местных отделений КПРФ. – Но главное – достойно встретить 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Сформирован оргкомитет во главе с Г.А. Зюгановым, утвержден план юбилейных мероприятий.
Новая работа лидера российских коммунистов «Время выбора, время действий. 1917-2017» также посвящена этой круглой дате. В своей книге автор сделал анализ ситуации в Российской империи к 1917 году, убедительно доказал неизбежность социалистической революции в стране после февральского хаоса, напомнил об основных достижениях Советской власти, назвал причины развала СССР и капиталистической реставрации, дал характеристику нынешней социально-экономической ситуации в стране и обозначил пути выхода из кризиса.
Член Президиума ЦК КПРФ подчеркнул, что мероприятия, посвященные юбилею Великого Октября, должны пройти максимально широко и публично, с вовлечением общественности. «Замыкаться в стенах партийных комитетов, делать все только для актива и, тем более, «для галочки», недопустимо».
О парламентских выборах и «баррикадах»
Касаясь прошлогодних парламентских выборов, Юрий Вячеславович напомнил о принципиальной оценке, данной осенней избирательной кампании Г.А. Зюгановым: «Эти выборы нельзя признать честными и прозрачными. К сожалению, и сами коммунисты не везде смогли обеспечить должный контроль за ходом голосования. Один из главных выводов, который нужно сделать: нельзя верить никаким заявлениям чиновников о «честности» предстоящих выборов, нужно в каждом регионе добиваться тотального перекрытия избирательных участков нашими наблюдателями и жесткой, грамотной фиксации всех нарушений.
Депутатские мандаты для Коммунистической партии не самоцель, а возможность защитить своих избирателей, используя полномочия парламентариев. Подготовленные фракцией КПРФ в Госдуме законопроекты направлены на защиту интересов большинства наших сограждан, страдающих от нарушения социальных и политических прав. Но уже в этом созыве единороссовское большинство отклонило внесенный коммунистами новый вариант законопроекта «Образование для всех», который предполагал выделение из бюджета не менее 7% от ВВП на нужды детсадов, школ, ссузов и вузов. Не дает хода «партия власти» и законопроекту «О детях войны», который так ждут люди старшего поколения, чье детство было отнято фашизмом.
Ничего не хотят слышать в «Единой России» и о том, чтобы государство взяло на себя основное бремя трат по капремонту многоквартирных домов, которые сегодня полностью переложены на жителей. Людей в очередной раз обманули, ведь, когда им дали возможность приватизировать свои квартиры, никто не предупредил, что совсем скоро придется полностью взять на себя все расходы по содержанию и ремонту дома. Льготы для пенсионеров старше 70-ти и 80-ти лет на поверку оказываются символическими или не положены вовсе из-за выплат по другим основаниям. Коммунисты предлагали профинансировать из бюджета 85% затрат на капремонт, а средства собственников квартир аккумулировать на специальных счетах дома, а не сваливать в бесконтрольный «общий котел» региональных операторов капремонта, но единороссы провалили и эту инициативу.
Не захотело парламентское большинство поддержать и законопроект о возвращении городу на Волге имени, под которым его знает весь мир, которое носят улицы и площади, проспекты и скверы городов Европы – Сталинград.
Главный их аргумент «против» – отсутствие средств. Фракция КПРФ неоднократно озвучивала источники финансирования, в том числе – прогрессивный подоходный налог с богатых, но «Единая Россия» зорко стережет интересы этой части населения, каждый раз причитая, что высокие налоги богачи просто не будут платить. В их же интересах был отклонен законопроект, запрещающий близким родственникам парламентариев заниматься бизнесом за рубежом. Тем самым, наши основные оппоненты фактически признаются, что, по их логике, заплатить должны бедные, в том числе пенсионеры, которым государство отказывает в льготах».
- Реакция парламентского большинства на наши инициативы предсказуема, но не должна нас обескураживать, - отметил Афонин. – Мы не намерены отступать, тем более, что примеры успешной борьбы в Госдуме у нас есть. Мы не позволили спороть серп и молот со Знамени Победы. Мы добились отставки Сердюкова с поста министра обороны. Мы настояли на принятии закона о промышленной политике. Ряд наших предложений вошел в действующую редакцию закона об образовании. Медленно, со скрипом, но сужается сфера действия пресловутого ЕГЭ, в школу вернулись сочинения, вводятся творческие задания на выпускных и вступительных экзаменах. Будем бороться и за отклоненные законопроекты!
Зюганов – наш лидер, Зюганова – в президенты!
Секретарь ЦК партии также проинформировал актив Крымского республиканского отделения, что в ходе уже состоявшихся региональных партконференций делегаты единодушно поддержали выдвижение Г.А. Зюганова на пост Председателя Центрального Комитета КПРФ. Главным политическим событием 2018 года станут выборы президента Российской Федерации. Также единодушно коммунисты предлагают кандидатуру Геннадия Андреевича на должность главы государства. На сегодняшний день – он наиболее узнаваемая и авторитетная фигура и в нашей партии, и в стране, и далеко за ее пределами.
Со своей стороны, лидер КПРФ и народно-патриотических сил попросил не торопиться и предложил провести широкое обсуждение его обращения «Время властно требует новой политики», отметив, что президентские выборы – это вопрос не только отдельных личностей, но, прежде всего, программ и команд. Вокруг Компартии и ее союзников сложилась целая плеяда государственных и общественных деятелей, военачальников, организаторов и руководителей производств, мастеров культуры, ученых, молодежных вожаков, многие из которых достойны занять самые разные, в том числе и весьма высокие посты в стране.
кто выводит людей на улицу?
Член Президиума ЦК также коснулся состоявшихся недавно массовых, преимущественно несанкционированных, акций протеста в России. Они практически не коснулись Крыма, но, тем не менее, невозможно не заметить, насколько все было четко организовано, информирование шло через соцсети, что и позволило вывести большое количество молодежи на улицы. Однако многие протестующие из числа старшеклассников и студентов плохо осведомлены или вообще не знают, кто такой Навальный и каков его «послужной список».
– Одно дело – бороться с коррупцией, а другое – только прикрываясь этим лозунгом, рваться к власти, – прокомментировал Афонин тактику либералов от оппозиции. Но, на самом деле, молодежь вышла на улицы в тревоге за свое будущее, против тотального засилья несправедливости, недоступности высшего образования для всех, невозможности получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь. А ведь это все наша повестка, то, с чем боремся мы, и важно найти ключики к умам и сердцам юношей и девушек, чьи мировоззрение, политическая позиция, еще только формируются. Им пока очень трудно разобраться кто есть кто, зато легко попасть на удочку политических авантюристов.
Центральный Комитет КПРФ выступил со специальным заявлением «Власть, а не «оранжевый революционер» выводит людей на улицу», смысл которого каждый коммунист должен довести до широкой общественности, чтобы разоблачить прозападных, либерально настроенных персонажей и указать на реальные причины массовых протестов граждан, вызванных антинародной политикой таких же, в сущности, либералов, но во власти.
В ходе принципиального товарищеского разговора секретари республиканского и местных отделений КПРФ рассказали о своей работе, дали оценку работе рескома и бюро, озвучили ряд предложений, касающихся как подготовки к региональной партийной конференции, назначенной на 22 апреля, – День рождения В.И. Ленина, так и деятельности парторганизации в целом. В преддверии важных событий в жизни партии и страны член Президиума и секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин призвал собравшихся крепить организационное и идейное единство.
Пресс-служба ЦК КПРФ