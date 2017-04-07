Слов много, а дел мало

Наша газета еще в прошлом году писала о проблемах Льговского поселения (№ 14 от 14 апреля 2016 года «Разве такая власть нам нужна?»). Жителей беспокоило, что избранная власть в 2014 году не торопится выполнять свои обещания, данные ею во время избирательной кампании. Наобещали много, а вот реализовать свои обещания местная власть почему-то не торопится. Прошло больше года, и мы вновь во Льговке. Что изменилось с тех пор? Каково настроение людей? Об этом наш репортаж.
Село Пруды Льговского сельского Совета Кировского района в советское время было настоящим райским уголком. В небольшом, но очень уютном селе был свой Дом культуры, детский сад, фельдшерский пункт, магазин, действовали фермы, собирали богатый урожай зерновых, разводили сады. Сегодня же, проезжая по улицам села Пруды, видишь одну разруху: заброшенные дома, разваленные бывшие совхозные фермы, неухоженный Дом культуры. Главная проблема села - отсутствие воды. И воды нет уже 18 лет. Вот что рассказали нам жители этого села.
Лилия Петровна: «Сами понимаете, что отсутствие воды для нас действительно большая проблема. Мы ждем ее уже 18 лет. Несколько лет назад были выделены бюджетные средства для проведения воды в наше село. Однако до работы дело так и не дошло. Потом трубы разворовали, и на этом все и закончилось. Куда мы только ни обращались с этой проблемой. Писали и в местную администрацию, отправляли запросы на имя Константинова и Аксенова. Недавно также отправили письмо президенту Российской Федерации В. В. Путину. Стоит отметить, что какие-то сдвиги уже начались. 28 марта в Пруды приезжали рабочие, смотрели состояние скважины, делали замеры для установки фильтров. В общем, начало работы положено, и мы очень надеемся на положительный результат».
Жанна Александровна: «Еще одна проблема в нашем селе — это отсутствие каких-либо знаков остановки общественного транспорта. Год назад моя дочь вышла на так называемой остановке, и тут же ее сбил автомобиль. Я писала запросы куда только можно, но пока никаких изменений в этом направлении нет».
Жители села Пруды рассказывают и о парадоксах власти. Сначала власть закрывает детский сад и Дом культуры, а затем торжественно их открывает. Беспокоит их и то, куда деваются деньги, которые выделяются их шефами из Белгородской области. Шефами было выделено уже свыше 160 миллионов рублей, но работы так и нет.
пос. Льговское
В поселке Льговское в местном Доме культуры был сделан отчет органов местного самоуправления Льговского сельского поселения о работе в 2016 году.
Отчитывался глава сельского Совета Сергей Александрович Дацюк. Он подробно расказал о проведенных 12 заседаниях сельского совета и что сельским Советом было принято 96 всевозможных решений. Подготовлены письма и обращения в различные инстанции. Администрацией Льговского сельского поселения было вынесено 236 постановлений, были отремонтированы отдельные участки дорог. Сельский Совет наладил работу МУП «Чистота и порядок». Были устранены аварийные ситуации в системе водоотведения. Не забыл сельский Совет и про кладбище, где был установлен забор. В отчете были отмечены и две новых остановки для общественного транспорта в селах Пруды и Льговское. На данный момент ведутся все необходимые работы, подготовлена документация для проведения газа. Звучали и другие бравурные примеры.
А жители, заполнившие зал Дома культуры, с ухмылкой слушали главу сельского Совета и перешептывались между собой: «Снова одни обещания, а никаких конкретных дел как не было, так и нет». Больше всего всех присутствующих интересовали проблемы, связанные с отсутствием аптеки, постоянного доктора, а также транспортное сообщение. Данные вопросы остаются нерешенными уже на протяжении нескольких лет.
На встрече присутствовал глава районной администрации Анатолий Петрович Покидченко, который подчеркнул, что в этот день администрация встретилась с сельчанами не для того, чтобы просто пообещать, а чтобы вместе найти пути решения той или иной проблемы. А. П. Покидченко в очередной раз пообещал взять под личный контроль все проблемы на территории Льговского сельского совета.
P.S. Как все-таки далека власть от жизни простых жителей. Крымчане мало видят позитивных изменений. Основная беда в том, что во власти, как в Кировском районе, так и в целом по Республике Крым, находятся «вчерашние», то есть, те, кто был в годы «незалежности». Тогда, правда, не хватало финансов, а сегодня все изменилось. Россия щедро финансирует Крым, да и шефы хорошо помогают. А вот результатов не видно. Есть проблемы, которые и не требуют больших финансовых вложений, например, открытие аптечного пункта или изменение работы общественного транспорта. Надо иметь желание и волю, а главное, любить не только свою работу, а и своих избирателей. Они и так достаточно настрадались, будучи на Украине. Жители этих поселений неравнодушны к судьбе своего села. Они — истинные патриоты и хотят участвовать в решении важнейших вопросов своих поселений. Жаль, что власть их не очень жалует. Но мы уверены, что гражданская активность селян даст свои результаты. Мы ждем от вас, жители Льговского и Прудов, информацию о том, как меняется ваша жизнь и все ли делает власть, чтобы быть истинными выразителями чаяний своих граждан.
Редакция газеты
«Коммунист Крыма»