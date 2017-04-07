Возвращение Ленина

Как сообщала наша газета, в ночь с 20 на 21 октября 2016 года местные вандалы разрушили памятник В. И. Ленину в Судаке. Бюро Крымского рескома КПРФ выступило с резким заявлением и потребовало от власти города восстановить памятник.
Торжественное открытие намечено на 21 апреля. Ожидается много гостей, в том числе и из Симферополя. Это будет праздник единения, праздник солидарности, праздник справедливости, праздник всех, кто чтит и уважает свою историю. Это особено важно в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Надеемся, что подобного больше никогда не повторится на нашей крымской земле. А ленинский скульптурный образ будет нам напоминать о возможности построения на нашей земле самого справедливого общества, что уже однажды у нас с вами было.
Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ