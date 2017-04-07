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пятница, 7 апреля 2017 г.

Возвращение Ленина


Как сообщала наша газета, в ночь с 20 на 21 октября 2016 года местные вандалы разрушили памятник В. И. Ленину в Судаке. Бюро Крымского рескома КПРФ выступило с резким заявлением и потребовало от власти города восстановить памятник.
Усилиями крымских коммунистов памятник В.И.Ленину в Судаке восстановлен. Судакское городское отделение КПРФ во главе с первым секретарем Виктором Федоровичем Поляковым постоянно держало этот вопрос на контроле. Надо отдать должное администрации города Судака, которая сдержала слово, данное ими коммунистам, что памятник В. И. Ленину будет восстановлен в начале апреля. Так и случилось. Отреставрированный памятник вернулся на свое прежнее место. Жители города Судака приветствовали возвращение памятника вождю мирового пролетариата. В эти теплые апрельские дни они с удовольствием гуляют по центру города и любуются вновь отреставрированным памятником.
Торжественное открытие намечено на 21 апреля. Ожидается много гостей, в том числе и из Симферополя. Это будет праздник единения, праздник солидарности, праздник справедливости, праздник всех, кто чтит и уважает свою историю. Это особено важно в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Надеемся, что подобного больше никогда не повторится на нашей крымской земле. А ленинский скульптурный образ будет нам напоминать о возможности построения на нашей земле самого справедливого общества, что уже однажды у нас с вами было.

Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ