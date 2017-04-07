Внимание! Конкурс!

Второй год подряд в честь Дня рождения русского поэта А. С. Пушкина Крымское республиканское отделение Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» совместно с другими общественными организациями при поддержке Крымского рескома КПРФ организует конкурс молодых поэтов.
29 марта Бюро Крымского рескома КПРФ приняло соответствующее постановление, в котором, в частности, говорится:
«Провести в рамках празднования 218-й годовщины со дня рождения А. С. Пушкина конкурс молодых поэтов в срок до 20 мая 2017 года. Подвести итоги конкурса ко дню рождения поэта и назначить торжественное чествование победителей конкурса на 6 июня, в день рождения поэта».
Уважаемые крымчане!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе молодых поэтов. Положение о Крымском республиканском конкурсе молодых поэтов, посвящённом 218-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина, размещено на сайте Крымского рескома КПРФ. Свои работы направляйте на электронную почту pushkin.konkurs@mail.ru.