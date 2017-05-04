Новый лидер крымских коммунистов

22 апреля в Симферополе прошла отчетно-выборная Конференция Крымского республиканского отделения КПРФ. В работе Конференции принял участие член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю. В. Афонин.
С отчетными докладами выступили О. А. Соломахин и Р. В. Семяшкин.
На Конференции подводились итоги трехлетней работы крымских коммунистов в новой политической ситуации – в условиях вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Этот период адаптации был связан со многими трудностями. Здесь и решение массы организационно-юридических вопросов. И незнание на начальном этапе весьма сложного российского избирательного законодательства. И всепоглощающая эйфория крымчан от присоединения полуострова к России. Несмотря на то, что КПРФ оказала всемерную поддержку присоединению Крыма, СМИ умело приписали все заслуги только российской исполнительной власти и «Единой России». И этот фактор до сих пор оказывает заметное влияние на настроения крымчан.
Все эти трудности привели к серьезной неудаче коммунистов на региональных выборах 2014 года. И результат КПРФ на выборах Госдумы 2016 года в Крыму оказался очень низким. Делегаты Конференции очень серьезно и откровенно обсудили непростую ситуацию в республиканском отделении и определили конкретные задачи, вокруг которых будет сосредоточена работа крымских коммунистов.
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ
Богатыренко Сергей Васильевич родился 7 октября 1978 года в г. Севастополе в семье рабочих.
В 1994 году окончил среднюю школу №22 г. Севастополе, а в 2000 году - Севастопольский государственный технический университет по специальности «Инженер-технолог».
С 1998 по 2008 гг. – руководитель предприятия.
В октябре 2008 г. вступил в ряды Коммунистической партии.
В 2010 году закончил Высшую партийную школу в г. Киеве.
С марта 2010 г. - заведующий отделом организационно-партийной работы Севастопольского городского комитета партии.
В октябре 2010 года был избран депутатом Севастопольского городского Совета от Коммунистической партии.
В апреля 2011 года избран вторым секретарем Севастопольского городского комитета партии.
В сентябре 2016 г. - депутат, заместитель Председателя Совета Гагаринского муниципального округа г. Севастополя.
22 апреля 2017 г. единогласно избран Первым секретарем Крымского рескома КПРФ.
22 апреля 2017 г. единогласно избран Первым секретарем Крымского рескома КПРФ.
Жена - Екатерина, 1978 г. рождения.
Сын - Илья, 2010 г. рождения.
Сын - Илья, 2010 г. рождения.
Вместе с тем, у крымских коммунистов уже есть и очевидные достижения. Организация отличается весьма высокими показателями приема новых коммунистов (13,87% в 2016 году). Регулярно выходит газета «Коммунист Крыма». Созданы региональные отделение общественных структур, традиционно выступающих союзниками КПРФ, – женского движения «Надежда России», движения «Русский лад», Союза советских офицеров. Действуют комсомольская и пионерская организации. Крымский комсомол выступил в регионе главным организатором патриотической акции «Знамя нашей Победы». В Республике Крым масштабно прошли мероприятия, посвященные 70-летию Крымской (Ялтинской) Конференции глав государств антигитлеровской коалиции, 95-летие установления советской власти в Крыму и принятие крымской конституции, подписанной В.И.Лениным, 70-летие со дня основания города Красноперекопска и другие. В регионе широко проходит конкурс «Земля талантов»: в местных отборочных этапах последнего конкурса приняли участие до 1000 человек.
Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин в своем выступлении на Конференции отметил, что руководство партии очень хорошо понимает все трудности, с которым столкнулись крымские коммунисты в переходный период. Именно поэтому парторганизациям Республики Крым и Севастополя была оказана очень мощная поддержка.
Несмотря на некоторые имеющиеся проблемы, сегодня можно с оптимизмом смотреть в будущее Крымской республиканской организации. Главное – у парторганизации высокий кадровый потенциал. Меняются и настроения крымчан. Люди сталкиваются со всеми реалиями российского капитализма. Время, когда за возвращение в состав России крымчане готовы были простить власти все, это время уходит. А по своим глубинным характеристикам овеянный ратной славой Крым – это очень патриотический и просоветски настроенный регион. И в будущем это обязательно положительно скажется на поддержке КПРФ.
Коммунисты должны закрепить поворот в сознании крымчан постоянной активной защитой их интересов. Нужно также очень мощно провести в регионе празднование 100-летия Великого Октября. В рамках посвященного юбилею партийного призыва надо постараться привлечь в партию максимум молодежи.
Ю. В. Афонин подчеркнул, что сегодня КПРФ вновь подвергается серьезной атаке. Пропагандистские спецоперации ведутся против лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова. А также против руководителей, которых коммунисты провели на выборах в исполнительную власть. И это несмотря на очевидные достижения красных губернаторов и мэров. Иркутская область под руководством губернатора-коммуниста Сергея Левченко показала в 2016 году 6% промышленного роста. Это колоссальный успех на фоне стагнации промышленного производства в подавляющем большинстве регионов России. Тем не менее, и Сергей Левченко, и Вадим Потомский, и Анатолий Локоть стали сегодня целями для информационной травли. А внесенный на днях в Госдуму антиленинский законопроект также, по-видимому, является ответом на принципиальную позицию КПРФ и жесткую критику социально-экономического курса власти со стороны коммунистов.
С другой стороны, в стране нарастает угроза либерального реванша. Определенные СМИ целенаправленно «раскручивают» фигуру Навального. «Я встречался с молодыми людьми, которые выходили на митинги навальнистов, – сказал Юрий Афонин. – Разговор сразу показывает, что их интересуют в первую очередь социальные вопросы – доступность образования, работа и жилье для молодых специалистов. Именно те вопросы, решения которых предлагает КПРФ. Но массированная информационная накачка привела к тому, что эта молодежь пошла на митинги Навального. А ведь либералы в принципе не способны решить эти проблемы. Они показали это в 90-е».
Для России неприемлем и нынешний социально-экономический курс, и либеральный реванш, заметил секретарь ЦК. Реальный путь выхода страны из кризиса предлагаем только мы, коммунисты. Фактически, КПРФ сейчас снова на фронте, на переднем крае политической борьбы в стране. Это требует от нас высочайшей сознательности и сплоченности партийных рядов.
Конференция избрала 66 членов Крымского рескома и 22 члена КРК КРО.
После Конференции состоялся организационный пленум вновь избранного состава Крымского рескома КПРФ. Новым первым секретарем коммунисты единогласно выбрали 38-летнего Сергея Васильевича Богатыренко, партийного работника с большим стажем, имеющего также значительный опыт депутатской работы на разных уровнях. До этого момента он являлся вторым секретарем Севастопольского городского Комитета КПРФ. Секретарями Крымского рескома избраны: Валерий Васильевич Лавров, Алексей Иванович Нестеренко, Михаил Михайлович Голубев. Председателем КРК КРО избран Соломахин Олег Андреевич.
Новый первый секретарь Крымского рескома КПРФ напомнил вновь избранным членам Крымского рескома о серьезных политических достижениях крымских коммунистов в недавнем прошлом. Крым был настоящим «красным поясом» Украины. На последних выборах Верховной Рады за коммунистов в Крыму проголосовало почти 20% избирателей, а в Севастополе – почти 30%. Новый первый секретарь рескома выразил уверенность, что у крымских коммунистов есть все возможности вернуть свои политические позиции.
Делегатами на Съезд КПРФ, который состоится в мае 2017 года, от Крымского республиканского партийного отделения избраны:
- Авидзба Анатолий Мканович, академик РАН, заслуженный работник сельского хозяйства, член Крымского рескома КПРФ;
- Богатыренко Сергей Васильевич, первый секретарь Крымского рескома КПРФ;
- Соболев Виктор Иванович, председатель движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», генерал-лейтенант, член ЦК КПРФ;
- Соломахин Олег Андреевич, председатель Контрольно-ревизионной комиссии республиканского отделения КПРФ.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ
Бюро Крымского рескома КПРФ
Богатыренко Сергей Васильевич
Голубев Михаил Михайлович
Грищенко Юрий Владимирович
Лавров Валерий Васильевич
Лысенко Владимир Александрович
Нараев Геннадий Павлович
Нестеренко Алексей Иванович
Осауленко Владимир Карпович
Перестенко Марина Владимировна
Полищук Сергей Борисович
Синяков Павел Анатольевич
Тихомиров Алексей Николаевич
Чернышёв Александр Иванович
Шкляренко Виктор Николаевич
Члены Крымского рескома КПРФ
Авидзба Анатолий Мканович
Аксютин Юрий Евгеньевич
Белицкий Роман Викторович
Бетин Николай Иванович
Бобылев Дмитрий Иванович
Богатыренко Сергей Васильевич
Бондаренко Геннадий Игоревич
Булах Олег Борисович
Головчин Роман Сергеевич
Голубев Михаил Михайлович
Грищенко Юрий Владимирович
Гупало Андрей Григорьевич
Донченко Илья Григорьевич
Желтенко Иван Николаевич
Капшук Георгий Иванович
Кискин Степан Степанович
Ковганов Лев Михайлович
Колесников Николай Иванович
Кононенко Дина Дмитриевна
Короткова Надежда Яковлевна
Костенко Александр Иванович
Кутик Игорь Анатольевич
Лавров Валерий Васильевич
Лихин Максим Юрьевич
Лысенко Владимир Александрович
Милютина Марина Ивановна
Мирошниченко Евгений Алексеевич
Нараев Геннадий Павлович
Нестеренко Алексей Иванович
Нечитайло Анатолий Васильевич
Никитин Олег Алексеевич
Никифоров Вениамин Юрьевич
Николаенко Иван Иванович
Ончева Ольга Георгиевна
Осауленко Владимир Карпович
Осипенко Юрий Митрофанович
Остапенко Александр Иванович
Павличенко Иван Петрович
Перестенко Марина Владимировна
Подовиникова Раиса Ивановна
Полищук Сергей Борисович
Поляков Виктор Фёдорович
Пузанов Алексей Александрович
Рафалович Виктор Павлович
Рожко Евгения Ивановна
Рямбов Михаил Борисович
Саенко Василий Николаевич
Семяшкин Руслан Владимирович
Синопол Андрей Григорьевич
Синяков Павел Анатольевич
Стародубцева Майя Яковлевна
Стасевич Виктор Степанович
Таран Станислав Степанович
Тараненко Александр Анатольевич
Тихомиров Алексей Николаевич
Турчина Галина Николаевна
Узунов Владимир Николаевич
Цымбал Андрей Андреевич
Чебукин Владимир Павлович
Чернышев Александр Иванович
Чечулин Сергей Васильевич
Чичиков Дмитрий Александрович
Шавель Алла Николаевна
Шевченко Людмила Николаевна
Шищенко Андрей Сергеевич
Шкляренко Виктор Николаевич