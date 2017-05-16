З А Я В Л Е Н И Е

Бюро Крымского республиканского отделения КПРФ
Наказать вандалов, пресечь антисоветизм!
В ночь с 15 на 16 мая вандалами были облиты краской памятники пионерам-героям, которые установлены в Детском парке г. Симферополя. Варварский акт вандализма состоялся накануне 95-летия создания пионерской организации в Крыму.
Бюро Крымского рескома КПРФ расценивает осквернение памятников пионерам-героям как надругательство над нашей общей историей. Осквернение памятников стало следствием длительной и планомерной антисоветской истерии. В Крыму ещё при Украине распространялись подтасовки и откровенные фальшивки в отношении героической советской истории. В Крыму имеют случаи осквернения памятников В.И.Ленину и других памятников, относящихся к советской эпохе. Продолжают звучать призывы о переносе памятника В.И.Ленину в Красноперекопске, в Симферополе работает специальная комиссия по переименованию улиц, получивших свои названия в советское время. И всё это происходит, когда наша страна готовится отметить 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции.
Бюро Крымского республиканского отделения КПРФ осуждает вылазки антисоветчиков и русофобов и требует от полиции Симферополя, чтобы вандалы политической провокации были найдены и преданы суду.
Мы заявляем, что русофобия и антисоветизм в Крыму не пройдут!
Коммунисты сумеют защитить историческую память о героических страницах нашей истории!
Бюро Крымского рескома КПРФ
г. Симферополь
16 мая 2017 года