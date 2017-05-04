ДОРОГА К ПОБЕДЕ

Нет краше, страна родная,
Счастья – тебе служить.
Идем мы, смерть презирая,
Не умирать, а жить!
Евгений Березницкий,
погиб в боях под Ельней в 1941 г.
9 мая – 72-ая годовщина Победы над фашистской Германией. Все дороже и дороже сообщения ветеранов о своих боевых дорогах к Победе.
Замечательная инициативная группа в лице депутата сельского совета Введенской Н.А., Состравчук Т.В., Олейник О.Д., председателя Совета ветеранов Вожжова Н.Т. организовали встречу с Николаем Петровичем, который празднично одетый, с супругой нас уже давно ожидали. За праздничным столом Николай Петрович рассказал: «Я был танкистом».
Встречая очередную годовщину Победы, вспоминается мне моя молодость военная, связанная с Великой Отечественной войной. В Красной Армии с 1940 г., начинал в Харькове в танковом училище. Я танкист, 50-я танковая бригада, в которой я служил, получила первое боевое крещение на Западном фронте в Белоруссии, в 80 км западнее города Могилева.
6 июля 1941 г. при наступлении на населенный пункт (деревню), наш танк был подбит, а я и командир танка были ранены. Тяжелое ранение левого плеча – доставлен в госпиталь Москвы самолетом. После выздоровления, направлен в 92-ю танковую бригаду на Калининский фронт.
Бригада получила американские танки М-5 средние и М-3 легкие, и с 10 июня 1942 г. по 5 ноября 1942 г. участвовала в боях на Ржевско-Вяземском направлении. Бригада освободила город Погорелое Городище и ряд других городов и населенных пунктов (деревень), а в день Октябрьской социалистической революции, 7 ноября был освобожден пригород Ржева и железнодорожная станция.
За участие в этих боевых действиях я был награжден орденом Красной Звезды.
Наша бригада была выведена на пополнение, а я в декабре 1943 года воевал на 2-м Украинском фронте, в 18-м танковом корпусе, 181-й танковой бригаде, 3-м танковом батальоне командиром танка Т-34.
9 декабря 1943 г. освободили город Знаменку и железнодорожную станцию Кировоградской области. Бригаде присвоено название «Знаменская». Я был награжден медалью «За отвагу». При освобождении правобережья Днепра был ранен.
В феврале – марте 1944 г. бригада участвовала в Корсунь-Шевченковской операции, затем подошли к границе Румынии.
В августе 1944 г. был нанесен удар в районе Кишинева-Яссы. Мне довелось форсировать реку Прут – государственную границу Румынии, освобождать город Яссы, преодолевать Карпаты, освобождать Румынию, Венгрию (город Дебрецен) и ряд других городов и населенных пунктов Венгрии. В этих боях я был контужен и лечился в полевом госпитале в Дебрецене. Войну закончил в Чехословакии под городом Брно. В отставку вышел в 1946 году в июне.
Итак, мне пришлось воевать и за Белоруссию, и за Украину. Пол-Европы на танке проехать. Надеялись, что мир принесет нам лучшую жизнь. Мы все делали для ее процветания. И сейчас хочется, чтобы мой Танк-34 навечно остался на пьедестале, как символ героизма, остался «на запасном пути» моей Родины.
И если натовские миротворцы будут учить нас, как жить, будут разжигать конфликты, «заварушки», мы вспомним слова из песни про «трех танкистов, про экипаж машины боевой». А наша военная танковая молодость, путь моей танковой бригады будут примерами для молодых бойцов сегодня.
После войны закончил пединститут, учитель естествознания, труда. Работал в колхозе им. Калинина с 1970-х годов, потом ушел на пенсию конец 90-х – начало 2000-х годов.
Рассказ записала
секретарь первичного
отделения КПРФ
Первушина Т.В.
С. Наташино, Сакский р-н