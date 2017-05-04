ТАК ЕМУ СЕРДЦЕ ВЕЛЕЛО

Повсеместно, где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного невпроворот,
…Сквозь века, на века, навсегда, до конца:
- Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!
А.Межиров
Фурманов Петр Степанович, ветеран Коммунистической партии (с 1943 года), ветеран Великой Отечественной войны и Советских Вооруженных Сил, подполковник в отставке.
Родился 3 июля 1924 года в поселке Приазовском Запорожской области. Затем семья переехала в Краснодарский край, где и застала его война.
Защищать Родину пошел по зову сердца добровольцем после 9-го класса, приписав в военкомате для солидности год… Добился призыва в Вооруженные Силы и был направлен в 68-ю бригаду морской пехоты.
Воевать начал под Грозным в сентябре 1942 года. Враг рвался к нефти. Решили встретить немца огнем до неба, заполнив огромную траншею горючим. 200 новичков, вчерашних школьников встали на пути нацистов, а с ними моряки из затонувших кораблей. Против автоматов и винтовок со штыками новобранцев и моряков – танки фрицев.
«Было страшно», - вспоминает ветеран, но тогда же он впервые увидел, как совершается подвиг: политрук батальона обвязался гранатами и бросился под танк…И все бросились в атаку. Каждым нервом чувствовал – Родину защищаем! Немец отступил. В этом бою Петр был ранен. После 3-х недель в медсанбате вернулся на передовую.
Бригада уже ушла далеко и его определили в 7-ю Гвардейскую стрелковую – автомат сменил на пушку. Затем воевал в составе 110-й Гвардейской стрелковой дивизии. Был награжден медалью «За боевые заслуги» за освобождение Воронежа. Довелось испытать пекло Курской дуги. В душе осталась горькая память – горящее хлебное поле…
В тех огненных буднях он подал заявление о вступлении в Коммунистическую партию, начался его кандидатский стаж на Курской дуге, а закончился после форсирования Днепра в октябре 1943 г. «Никто меня не агитировал – сердцем чувствовал…», - вспоминает ветеран. За битву на Курской дуге был награжден орденом «Красной звезды».
После окончания курсов комсоргов, получил 1-е офицерское звание за Корсунь-Шевченковскую операцию.
Географию Украины изучил дорогами войны – между жизнью и смертью. Участвовал в боях на территории Румынии и Польши. Форсировал Одер. Был ранен, потерял сознание, замерз. Пока лечился в госпитале, из части отправили матери синюю бумажку – похоронку. А героя представили к ордену «Боевого Красного Знамени» - посмертно. Орден вручил ему – командиру взвода танков «Т-44» позже на фронте маршал Конев.
На Сандомирском плацдарме вновь был ранен.
Награжден 2-м орденом «Красной Звезды».
После выздоровления – опять на фронт. Участвовал в штурме Берлина. Войну закончил в Карловых Варах, в Чехословакии.
У Петра Степановича давние счеты с войной. Отец погиб на фронте. Мать получила сразу три похоронки в 1942 году. Но старший брат вернулся с войны искалеченным. А Петра судьба пощадила: четырежды был ранен, но выжил.
После окончания Великой Отечественной войны, продолжил службу в рядах Советской Армии. Служил в Чехословакии, Австро-Венгрии, Латвии, в Калининграде, в г.Советск. Из Советска уволился в запас. Закончил службу в чине подполковника.
Затем Петр Степанович переехал в Крым, в Алушту, в пгт. Партенит. Здесь работал начальником МЧС д/о «Айвазовское», председателем профкома здравницы до 2009 года.
Теперь коммунист-ветеран на заслуженном отдыхе, но продолжает активную общественную деятельность: участвует в жизни поселка, в работе региональной ветеранской организации, ведет военно-патриотическую работу среди молодежи.
Коммунистическим идеалам верен по сей день, является членом Алуштинской городской организации КПРФ.
Алла Шавель, первый секретарь
Алуштинского городского отделения КПРФ
P.S. А недавно, при очередном посещении ветерана – Петра Степановича в беседе выяснилось, что он был награжден Орденом Октябрьской революции к 90-летию Великого Октября за активную и плодотворную работу в должности председателя профкома д/о «Айвазовское». С гордостью он показал орден на форменном кителе.
Так держать, товарищ полковник, уважаемый защитник дела Великого Октября!
14 апреля он выступал на митинге, посвященном Дню освобождения Алушты от немецко-фашистских захватчиков.
Вот выдержка-отзыв из газеты «Алуштинский вестник»: «Особенно впечатлила всех речь легендарного ветерана-фронтовика Петра Степановича Фурманова». С Днем Победы, наш герой!