Ежегодно в нашей стране отмечаются наиболее значительные события Великой Отечественной войны: битва за Москву, Сталинградская битва, сражение на Курской Дуге, прорыв блокады Ленинграда и других крупных событий боевого времени. Но почему-то менее заметной остается завершающая операция Великой Отечественной войны – Берлинская операция. Видимо кому-то не с руки отмечать апофеоз Великой освободительной борьбы, наиболее концентрированное выражение победоносного советского полководческого искусства и непобедимости Советской армии?!
16 – 19 апреля советские войска прорвали одерско-нейсенский рубеж обороны противника. Маршал Жуков и генерал Телегин в обращении к своим войскам напомнили, что и в XVIII веке и у Кунисдорфа русские богатыри разбили прусаков и взяли Берлин. Мы не хуже наших предков и прославим наше советское оружие: «Смелей на врага!» В полосе наступления 1-го Белорусского фронта противник очень сильно укрепил свою оборону. Тогда ставка решила осуществить маневр на окружение берлинской группировки противника ударом танковой армии 1-го Украинского фронта по Берлину с Юга. 20 апреля войска, 1-го Белорусского фронта начали штурм столицы фашистской Германии. Использовали сотни прожекторов, чтобы ослепить противника. К 25 апреля было завершено окружение берлинской группировки, насчитавших около 500 тысяч человек. В тот же день войска 5-й гвардейской армии встретились на Эльбе с подошедшими частями американской 1-й армии. 30 апреля 1945 года в 22 часа 50 минут разведчики 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили Победное Красное знамя над Рейхстагом. В 23.00 немцы по радио на русском языке сообщили: «Алло, алло! Говорит штаб 56-го танкового корпуса германской армии! Просим прекратить огонь. К 24.00 по берлинскому времени высылаем парламентеров на Потсдамский мост. Опознавательный знак – белый флаг. Ждем ответа!» В предъявленных документах говорилось, что подполковник Зейферт уполномочен Верховным командованием германской армии установить место и время перехода линии фронта начальником Генштаба сухопутных войск генералом Кребсом, который намерен передать Верховному главнокомандованию Красной армии особо важное сообщение. 1-го мая генерал Кребс сообщил генерал-полковнику Чуйкову: «Вы первый иностранец, которому я сообщаю, что 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством». Кребс вручил Чуйкову обращение рейхсканцлера Геббельса к Верховному главнокомандованию Красной армии, в котором говорилось, что сегодня в 15.30 добровольно ушел из жизни фюрер. «В оставленном им завещании власть он передал Деницу, мне и Борману». Вскоре о заявлении Кребса было сообщено Верховному главнокомандующему И.В. Сталину. Сталин ответил: «Доигрался, подлец! Жаль, что не удалось взять его живым! Никаких сепаратных переговоров, кроме безоговорочной капитуляции ни с Кребсом, ни с другими фашистскими бандами не вести!»
К 15-ти часам 2-го мая сопротивление противника в Берлине прекратилось. Улицы города по волшебству покрылись белым цветом. Берлинцы как бы сигнализировали о их полной капитуляции, о признании неоспоримой Победы советского народа.
В ночь на 9 мая 1945 года представители германского верховного командования подписали Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии. В ходе операции советские войска разгромили 70 пехотных, 23 танковых и моторизованных дивизий. С 16 апреля по 7 мая они взяли в плен 480 тысяч солдат и офицеров. Захватили свыше 1500 танков и штурмовых орудий, 4500 самолетов и другую технику. День 9 мая стал Днем Победы над фашистской Германией.
В действительности Советский Союз воевал не только с Германией, а с геополитическим образованием, которое, скорее, правильно бы назвать предшественником современного Евросоюза или, образно выражаясь «гитлеровским Евросоюзом». В составе германских войск и их сателлитов, вторгшихся на территорию Советского Союза, были кроме немцев, австрийцы, чехи, словаки, бельгийцы, голландцы, испанцы, французы. (Французская дивизия СС обороняла Рейхстаг даже после самоубийства Гитлера). Об этом же говорил национальный состав военнопленных солдат и офицеров Вермахта и СС, захваченных Красной армией. Помимо 2 млн. 389 тысяч немцев, среди них оказались 150 тысяч австрийцев, 69 тысяч чехов и словаков, 60 тысяч поляков, почти 5 тысяч голландцев, около 2 тысяч бельгийцев, около 1700 люксембуржцев. В целом следует сказать, что за период второй мировой войны, в Вермахте прошли службу около 2 млн. европейцев.
А мы еще удивляемся: почему европейцы не хотят почитать память наших воинов, победивших фашизм? Почему они стремятся всячески умалить нашу победу? А все очень просто. Потому, что это была война не одной Германии, а всей объединенной Европы против России. Европейцы в этой войне проиграли, и они не прощают нам эту историческую обиду. Читатели «Советской России» предлагают к 75-летию Победы выпустить книгу, в которой подробно описать войну Советского Союза не только с фашистской Германией, но и со всей Европой, воевавшей совместно с Германией. Хотелось бы видеть в этой книге подлинный вклад в победу наших союзников США и Великобритании, их помощь нашей стране оружием и техникой, вклад в победу сил сопротивления и антифашистского подполья стран Европы. Правдиво показать участие европейских стран в войне с Советским Союзом, а также участие предателей из нашей страны, власовцев например. Назвать еще раз главных фальсификаторов Великой Отечественной войны: Резуна-Суворова, Солженицына, Волкогонова, Млечина и других.
В отдельной главе книги показать как неблагодарно относятся в некоторых странах Европы, на Украине, в Прибалтийских странах к священной памяти о советских героях-освободителях. Вижу необходимость объявить в нашей стране сбор пожертвований на издание этой книги.
Ветеран Вооруженных Сил СССР
Виктор Павлович .Баженов