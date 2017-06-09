Крымскому комсомолу – 96 лет

Крымский
комсомол начал жизненный путь в первые
годы становления советской власти.
2
июня на центральной аллее Детского
парка Симферополя у памятника «Комсомольцам
всех поколений» собрались ветераны
комсомольского движения Крыма и актив
Симферопольского горкома ЛКСМ РФ, для
кого крымский комсомол – поистине
дорогое понятие. Собравшихся поздравили
с праздником Председатель Союза ветеранов
комсомола Крыма Владимир Михайлович
Максимов, член Центрального Комитета
КПРФ, первый секретарь Крымского рескома
Сергей Васильевич Богатыренко, второй
секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ
Александра Руденко. Комсомольцев разных
лет также поздравили студенты Крымского
университета культуры, искусств и
туризма, а также солист-вокалист
Государственного академического
музыкального театра Игорь Юрченко. В
завершении мероприятия, по доброй
традиции, его участники возложили цветы
к памятнику «Комсомольцам всех поколений»
и сфотографировались на память.
Пресс-служба
Крымского
рескома ЛКСМ РФ
P.S.
Редакция газеты “Коммунист Крыма»
поздравляет Союз ветеранов комсомола
Крыма с успешной регистрацией организации
в главном Управлении Министерства
юстиции РФ по Республике Крым и городу
Севастополю. Мы уверены, что Союз
ветеранов комсомола Крыма будет и дальше
работать в деле патриотического
воспитания молодежи, передавать свой
богатый опыт и рассказывать правду об
истории и деятельности Ленинского
комсомола.
Это
жизненно необходимая работа, особенно
в преддверии 100-летия Великого октября
и создания комсомола.
Поздравляем,
дорогие наши коллеги, и желаем плодотворной
совместной работы во благо нашей любимой
Родины и Крыма.