Подзаработать на детях

Уважаемая
редакция!
Мы,
жители села Ивановки Нижнегорского
района, постоянно читаем любимую газету
«Коммунист Крыма». Газета интересная,
а главное – вы затрагиваете «больные
вопросы» простых людей. Вот и мы хотели
бы поделиться с вами о нововведениях в
нашей Ивановской школе.
В
нашей школе вводится с 1 сентября школьная
форма. Начнём с главного – общешкольного
собрания не было, передали через детей,
чтобы родители принесли аванс за форму
– по 2000 руб., а кто не купит форму, которую
заказывают в свадебном салоне «Натали»
в пгт. Нижнегорский за 4-5 тыс. руб. (а для
полных деток более 7000 руб.), тот пусть
ищет другую школу. Форма сшита из
синтетики – 60% полиэстер, 30% вискоза, да
и фасончик не очень. Почему закупают
именно в «Натали», никто внятно не
ответил. Когда одна из мам двоих детей
пыталась объяснить, что две формы (это
8 – 9 тыс.) для нее дорого, ей сказала
классный руководитель, что не надо было
рожать! А детям учителя сказали, что все
равно вы купите форму в «Натали», только
стоить потом это будет дороже. Почему
вопрос о форме пытаются решить, запугивая
детей? Почему не хотят собрать общешкольное
собрание и всем миром решить вопрос с
формой, учитывая доходы и пожелания
большинства семей школьников. У нас в
селе работы нет, основной доход с огорода
и хозяйства, но этот доход нестабильный.
Но мы думаем, что можно придти к какому-то
компромиссу, но, опять же повторяемся,
что решать вопрос надо всем вместе.
Просим помочь нам разобраться со
сложившейся в нашей школе непростой
ситуацией.
Родители
детей
Ивановской
школы
Нижнегорского
района
P.S.
Получив это письмо, мы встретились с
некоторыми родителями. Они подтвердили,
что такая работа в школе проводится по
указанию директора. Мы начали собирать
более детальную информацию, хотели
переговорить с учителями. Как только в
школе узнали, что приехали корреспонденты,
то мгновенно отменили побор.
Пусть
маленькая, но победа. Мы хотели бы
обратить внимание, что в условиях
капитализма такая практика будет
продолжаться. Главная забота действующей
власти – переложить все на людей. Мы,
коммунисты, против чиновничьего
беспредела. Мы с вами и будем стоять на
страже людей труда.