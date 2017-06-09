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пятница, 9 июня 2017 г.

Подзаработать на детях


Уважаемая редакция!
Мы, жители села Ивановки Нижнегорского района, постоянно читаем любимую газету «Коммунист Крыма». Газета интересная, а главное – вы затрагиваете «больные вопросы» простых людей. Вот и мы хотели бы поделиться с вами о нововведениях в нашей Ивановской школе.
В нашей школе вводится с 1 сентября школьная форма. Начнём с главного – общешкольного собрания не было, передали через детей, чтобы родители принесли аванс за форму – по 2000 руб., а кто не купит форму, которую заказывают в свадебном салоне «Натали» в пгт. Нижнегорский за 4-5 тыс. руб. (а для полных деток более 7000 руб.), тот пусть ищет другую школу. Форма сшита из синтетики – 60% полиэстер, 30% вискоза, да и фасончик не очень. Почему закупают именно в «Натали», никто внятно не ответил. Когда одна из мам двоих детей пыталась объяснить, что две формы (это 8 – 9 тыс.) для нее дорого, ей сказала классный руководитель, что не надо было рожать! А детям учителя сказали, что все равно вы купите форму в «Натали», только стоить потом это будет дороже. Почему вопрос о форме пытаются решить, запугивая детей? Почему не хотят собрать общешкольное собрание и всем миром решить вопрос с формой, учитывая доходы и пожелания большинства семей школьников. У нас в селе работы нет, основной доход с огорода и хозяйства, но этот доход нестабильный. Но мы думаем, что можно придти к какому-то компромиссу, но, опять же повторяемся, что решать вопрос надо всем вместе. Просим помочь нам разобраться со сложившейся в нашей школе непростой ситуацией.

Родители детей
Ивановской школы
Нижнегорского района
P.S. Получив это письмо, мы встретились с некоторыми родителями. Они подтвердили, что такая работа в школе проводится по указанию директора. Мы начали собирать более детальную информацию, хотели переговорить с учителями. Как только в школе узнали, что приехали корреспонденты, то мгновенно отменили побор.
Пусть маленькая, но победа. Мы хотели бы обратить внимание, что в условиях капитализма такая практика будет продолжаться. Главная забота действующей власти – переложить все на людей. Мы, коммунисты, против чиновничьего беспредела. Мы с вами и будем стоять на страже людей труда.