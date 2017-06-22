Коррупции – нет!

Одна из проблем Крыма – коррупция. Эта социальная болезнь повязала весь Крым. Коррупция, естественно, не пришла вместе с Россией. Ее истоки уходят в эпоху «незалежности». Но, к сожалению, ее видимый расцвет пришелся на переходный период – вхождения Крыма в состав России.
Коррупционная система настолько пронизала крымскую власть, что даже те чиновники, которые впервые пришли к власти после «Крымской весны», вынуждены были выбирать для себя дороги, прямо как в русской сказке: налево пойдешь – коррупция, направо – коррупция и прямо – то же самое. Правда, надо отметить, что в Крыму есть и честные чиновники, которые не встали на дорогу коррупции. Они молчаливо покинули свои посты. Отсюда и многочисленные вакансии в чиновничьей среде, особенно среди голов сельских поселений. Значит, не все еще у нас потеряно.
Очередной коррупционный скандал грянул в городе-герое Керчи. В мае Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту получения взятки в размере 50 тыс. долларов (около 3,2 млн. рублей) экс-главой администрации Керчи, Сергеем Писаревым. Следователями была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в самое ближайшее время будет направлено в суд.
По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении экс-главы города Керчи, Следственный комитет направил письмо в адрес руководства города за подписью следователя по особым делам Е.В. Овчаренко о принятии необходимых мер по устранению обстоятельств, способствующих преступлению. В этом письме, в частности, сообщалось, что в действиях председателя Керченского городского совета Ларисы Викторовны Щербулы Следственным комитетом установлены факты нарушения последней Федерального Закона «О противодействии коррупции», выразившиеся в несообщении государственным службам (т.е. Щербулой Л.В.) об известном факте готовящегося тяжкого преступления со стороны С.Н. Писарева. Письмо было зачитано на сессии Керченского городского совета. Часть депутатов на этой же сессии потребовала отстранить от должности своего председателя. Мотив такого требования был продиктован тем, что Щербула Л.В. знала о взятках и, по мысли некоторых депутатов, напрямую причастна к ним. В депутатском корпусе произошел раскол (смотри нашу публикацию «Бунт депутатов» в № 9 от 9 июня).
Среди тех, кто выступил за отставку Щербулы, были депутаты от КПРФ. Их поддержали некоторые депутаты от Единой России и ЛДПР. Сессия городского совета не приняла никакого решения и объявила перерыв в своей работе. Тогда депутаты от КПРФ подали заявку на проведение публичной акции «Керчане – за чистый город без коррупции». Акция протеста должна была пройти 17 июня на центральной площади имени Ленина.
Конечно, такое решение депутатов от КПРФ никак не устраивало и так «подмоченную» репутацию властей города. Под разными причинами «больная» власть пыталась отказать инициаторам акции протеста в проведении публичного мероприятия.
Думали, думали и придумали: «А не устроить ли нам в этот день детские спортивные соревнования? Что могут коммунисты сказать против детей, любящих спорт». Логика властей железная, да и вообще это их излюбленный прием, чтобы не допустить какой-либо противовластной акции. Не желала власть, чтобы скандальное дело в отношении «отцов и матерей» города стало известно всем гражданам города. Вот и приняли наспех решение о невозможности дать согласие коммунистам в проведении акции протеста. Кстати о поспешности такого решения говорит и тот факт, что чиновники перепутали не только дату проведения, но и неправильно указали отчество своего нынешнего городского головы. В ответе за подписью заместителя главы администрации города Д.А.Мельгазиева была указана дата 17 июля (вместо июня), а Бороздин стал «Александровичем» вместо Вадимовича. Правда, чиновники, боясь разгневанного собственного народа, предложили место проведения – сквер летчиков.
Администрация города рассчитывала, что своим административным ресурсом (мобилизация школьников, учителей, родителей и т.д.) она перекроет свое наскоро надуманное мероприятие количеством участвующих, тем самым надеясь на одиночное выступление коммунистов: «пусть там себе, в дали от центра, размахивают своими знаменами и сотрясают воздух», – подумали керченские чиновники. Ответ чиновников поступил поздно – в 16.00, накануне акции. Вполне естественно, что организаторы митинга не смогли своевременно сообщить всем участникам митинга о новом месте проведения акции.
Участники акции прибыли в назначенный час на площадь Ленина. А там уже вовсю проходит спортивно-показательные выступления учащихся. Правда, многие учителя и родители выражали свое возмущение, что так спешно власть города заставила вывести их детей на площадь под сильно палящее солнце.
Необходимо отметить вполне характерную работу полиции города. Они предоставили участникам акции протеста большой комфортабельный автобус и сопроводили их к парку летчиков.
Почти в одно время в городе-герое проходили два разных общественных мероприятия: спортивные соревнования детей и акция «Керчане – за чистый город без коррупции». В первом случае власть прикрылась детьми. «Вот, мол, какие мы хорошие, о детях думаем, не то, что коммунисты, вечно чем-то недовольные». Во втором случае все происходило наоборот: на акцию протеста никто никого не сгонял. Керчане сами инициировали эту акцию и дружно вышли на ее проведение.
Вполне логично, что никто из чиновников не удосужился прибыть на акцию протеста. Это и понятно, ибо речь шла о них «милых»: о наглости и нахальстве, о коррупции и вымогательстве, о пропасти, которая образовалась между жителями города и вороватой коррумпированной властью.
Этого чиновники не желали слушать. Куда приятнее, когда по твоей волшебной палочке соревнуются детки. Все мирно и хорошо.
И все-таки, несмотря на ползучие провокации со стороны властей, эпицентром событий в городе все же стал сквер летчиков. Здесь на акцию протеста собрались неравнодушные граждане города, которые устали от произвола властей, насажденных в свое время еще «украинским» руководством города. Здесь, на акции протеста звучали вольные голоса тех, кто устал от административного своеволия городских чиновников, о системе коррупции в городе, о «длинной дистанции», которая определяет водораздел между властью и трудящимися. И действительно, город-герой не только погряз в коррупционных скандалах, но и становится городом неуютным, непривлекательным и грязным. Город очень быстро теряет свое лицо, здесь нет спокойствия для стариков, повседневного и хорошего заработка для трудящихся, и, конечно, Керчь не может привлекать молодежь, которая связала бы свое будущее с этим городом.
Один за одним закрываются предприятия, некогда составляющие не только гордость города, но и страны в целом, оптимизируются учебные и лечебные заведения, одновременно превращая их в платные услуги. Все это не может не волновать коммунистов и патриотически настроенных граждан города. На акцию протеста их позвала боль за судьбу своего города-героя, боль за людей, которые защищали и обустраивали и возрождали город после войны. Боль за молодое поколение, которое оказалось на распутье, на путях-дорожках, ведущих в никуда. И это при том, что город имеет вековые традиции, здесь работают настоящие подвижники по сохранению историко-культурного наследства, имеются хорошие базы образования и медицины. Все идет не туда. По-другому и быть не может, ибо у власти в очередной раз оказались люди случайные и воровитые. Прямо скажем, и депутатский корпус, представленный в Госсовете Крыма и Государственной думе РФ и представляющих Единую Россию от Керчи, практически не живет проблемами своих избирателей.
Город переживает глубокий кризис, как в социально-экономическом своем развитии, так и в кадровой политике, погрязшей в коррупции. Именно об этом с тревогой и болью говорили выступившие на акции протеста. Участники акции держали в руках многочисленные плакаты, главным мотивом которых был призыв: «Керчанин, скажи нет коррупции!»
Участники акции протеста призвали председателя городского совета от Единой России Щербулу подать в отставку и приняли резолюцию по социально-экономическому положению в городе, которую направили руководителям Республики Крым, городскому совету и правоохранительным органам.
Участники митинга поручили депутатам городского совета от КПРФ т. Желтенко И.Н. и Милютиной М.И. ознакомить жителей города с принятой резолюцией и постоянно вести мониторинг за действиями властей города, и в случае необходимости проводить подобные акции постоянно.
Сергей Белов
P.S. Мы солидарны и благодарны участникам акции протеста «Керчане – за чистый город без коррупции» за их прекрасную гражданскую позицию, ибо она полностью совпадает с требованием президента России о борьбе с коррупцией, и самое главное – желанием людей строить Россию в Крыму деловой, привлекательной и комфортной. На этом можно было бы поставить точку, но… В газете «Керченский рабочий» от 20 июня были напечатаны статьи Елизаветы Кашкиной с громким названием «Коммунистический митинг керчане не поддержали». В статье указывается, что в городе живут 150 тысяч жителей и, мол, многие проигнорировали акцию, проведенную коммунистами. Да, уважаемая коллега, действительно по летописи оно как будто и так, но в действительности все по-другому. Добрая половина жителей города давно уже находится на заработках в других местах, далеко от Керчи. Да и это не так уж важно. Сколько бы ни вышло людей на акцию не является показателем в пользу власти, которую вы собираетесь защитить. Даже голос одного человека для нас очень важен, ибо из этих одиночных голосов и состоит многоголосье, полифония. Так что слушать, а уж тем более слышать голоса своих горожан, пусть и оппозиционные, необходимо всем, в том числе и журналистам.
РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга-протеста против коррупции
жителей Керченского городского округа
«Керчане − за чистый город без коррупции»
Мы, жители Керченского городского округа, члены общественных организаций, члены КПРФ и все активные граждане, собравшиеся на митинг, отмечаем ухудшение социально-экономической, общественно-политической обстановки в городе. Нас всех объединяет желание сделать жизнь каждого керчанина достойной.
Мы не хотим, чтобы председатель Керченского городского Совета и каждый приходящий к власти глава администрации города воспринимали Керчь как свою вотчину, данную им на кормление. Коммерческие, семейные интересы узкой группы лиц ставятся выше общественных интересов жителей целого города. Не является исключением и председатель Керченского городского Совета Лариса Викторовна Щербула, исходя из обращения Главного следственного комитета по Республике Крым в части нарушения ею статьи 9 273 – Федерального Закона Российской Федерации «О противодействии коррупции».
Участники митинга-протеста считают:
- обратиться:
1. К первому секретарю Керченского городского отделения КПРФ, депутату Керченского городского Совета Ивану Николаевичу Желтенко с просьбой инициировать на ближайшей сессии Керченского городского Совета отставку Председателя Керченского городского Совета Ларисы Викторовны Щербулы, нарушившей Федеральный Закон Российской Федерации.
2. В прокуратуру города Керчи о проверке фактов, изложенных в письме Главного следственого комитета в отношении председателя Керченского городского Совета Ларисы Викторовны Щербулы.
3. К главе Республики Крым С. В. Аксенову и Председателю Государственного Совета Республики Крым В. А. Константинову с просьбой изучения вопроса о целесообразности нахождения в должности председателя Керченского городского Совета Ларисы Викторовны Щербулы.
4. К главе администрации города Сергею Вадимовичу Бороздину с просьбой о проведении кадровой ротации в исполнительных органах власти с целью дальнейшего недопущения использования людей, когда-либо привлекаемых к уголовной ответственности. В срочном порядке укрепить городское руководство ЖКХ, навести финансовую дисциплину в этой сфере.
5. Депутату Керченского городского Совета Ивану Николаевичу Желтенко довести до сведения принятую резолюцию, ознакомить с ней все выше перечисленные органы власти, прокуратуру и жителей города Керчи.
Принята единогласно.
г. Керчь,
17 июня 2017 г.