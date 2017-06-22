С заботой о детях

Феодосийский горком КПРФ организовал для пионеров Феодосии поездку в дельфинарий.
Организаторами поездки стали первый секретарь Алексей Александрович Пузанов, секретарь городского отделения Светлана Сергеевна Гармашова и учитель средней общеобразовательной школы № 10 Мария Серафимовна Тиманова.
Это мероприятие, в первую очередь, направлено на познавательную работу со школьниками города. Многие впервые посетили дельфинарий и узнали для себя много нового. В ходе программы дети познакомились с черноморскими дельфинами, также перед ними выступили морские львы. Представление было ярким, красочным и незабываемым. Все ребята остались довольны.
Феодосийский городской Комитет КПРФ и в дальнейшем будет организовывать интересные и познавательные поездки для пионеров, так как всестороннее и гармоничное развитие наших детей является основой нашего будущего.
Пресс-служба
Феодосийского
городского отделения КПРФ