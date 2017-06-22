Поиск по газете

четверг, 22 июня 2017 г.

С заботой о детях

Феодосийский горком КПРФ организовал для пионеров Феодосии поездку в дельфинарий.
Инициатором посещения дельфинария пионерами города воинской славы был второй секретарь Комитета Феодосийского отделения КПРФ Максим Юрьевич Лихин.
Организаторами поездки стали первый секретарь Алексей Александрович Пузанов, секретарь городского отделения Светлана Сергеевна Гармашова и учитель средней общеобразовательной школы № 10 Мария Серафимовна Тиманова.
Это мероприятие, в первую очередь, направлено на познавательную работу со школьниками города. Многие впервые посетили дельфинарий и узнали для себя много нового. В ходе программы дети познакомились с черноморскими дельфинами, также перед ними выступили морские львы. Представление было ярким, красочным и незабываемым. Все ребята остались довольны.
Феодосийский городской Комитет КПРФ и в дальнейшем будет организовывать интересные и познавательные поездки для пионеров, так как всестороннее и гармоничное развитие наших детей является основой нашего будущего.

Пресс-служба
Феодосийского
городского отделения КПРФ