Герой войны и труда

Петр
Степанович Фурманов - ветеран
Коммунистической партии, ветеран Великой
Отечественной войны и Советских Вооруженных
Сил, подполковник в отставке, родился
3 июля 1924 года в поселке Приазовском
Запорожской области. Затем семья
переехала в Краснодарский край, где и
застала его война. Защищать Родину пошел
по зову сердца добровольцем после 9-го
класса, приписав себе год в военкомате.
Добился призыва в Вооруженные Силы, и
был направлен в 68-ю бригаду морской
пехоты.
Воевать
начал под Грозным в сентябре 1942 года.
Враг рвался к нефти. Против автоматов
и винтовок со штыками новобранцев и
моряков - танки. Там он впервые увидел,
как совершается подвиг: политрук
батальона обвязался гранатами и бросился
под танк. Все бросились в атаку. Немец
отступил. В этом бою Петр был ранен.
Медсанбат - и снова на передовую. Попал
в 7-ю Гвардейскую стрелковую, сменив
автомат на пушку. Воевал в составе 110-й
Гвардейской стрелковой дивизии. Был
награжден медалью «За боевые заслуги»
за освобождение Воронежа. Воевал на
Курской дуге. В огненных буднях подал
заявление о вступлении в Коммунистическую
партию: начался кандидатский стаж на
Курской дуге, а закончился после
форсирования Днепра в 1943 году. За битву
на Курской дуге был награжден орденом
«Красной звезды». После окончания курсов
комсоргов получил 1-е офицерское звание
за Корсунь-Шевченковскую операцию.
Участвовал в боях на территории Румынии
и Польши. Форсировал Одер. Был ранен.
Госпиталь. Мать получила похоронку, а
героя представили к ордену «Боевого
Красного Знамени» - посмертно. Орден
ему, командиру взвода танков «Т-44»,
вручил на фронте маршал Конев. На
Сандомирском плацдарме вновь был ранен.
Награжден 2-м орденом «Красной Звезды».
После госпиталя - опять на фронт. Штурмовал
Берлин. Войну закончил в Чехословакии.
После победного окончания войны продолжил
службу в рядах Советской Армии. Служил
в Чехословакии, Австрии, Венгрии, Латвии,
Калининграде, в г. Советске. Из Советска
уволился в запас. Закончил службу в чине
подполковника. Переехал в Крым, в Алушту,
в пгт. Партенит. Работал начальником
МЧС д/о «Айвазовское». Был председателем
профкома до 2009 года. К 90-летию Великого
Октября награжден орденом Октябрьской
революции.
Теперь
коммунист-ветеран на заслуженном отдыхе,
но продолжает активную общественную
деятельность: участвует в работе
региональной ветеранской организации
среди молодежи, желанный гость в
партенитской школе.
Алла
ШАВЕЛЬ,
первый
секретарь
Алуштинского
городского отделения КПРФ