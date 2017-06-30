Поиск по газете

пятница, 30 июня 2017 г.

Герой войны и труда

Петр Степанович Фурманов - ветеран Коммунистической партии, ветеран Великой Отечественной войны и Советских Вооруженных Сил, подполковник в отставке, родился 3 июля 1924 года в поселке Приазовском Запорожской области. Затем семья переехала в Краснодарский край, где и застала его война. Защищать Родину пошел по зову сердца добровольцем после 9-го класса, приписав себе год в военкомате. Добился призыва в Вооруженные Силы, и был направлен в 68-ю бригаду морской пехоты.
Воевать начал под Грозным в сентябре 1942 года. Враг рвался к нефти. Против автоматов и винтовок со штыками новобранцев и моряков - танки. Там он впервые увидел, как совершается подвиг: политрук батальона обвязался гранатами и бросился под танк. Все бросились в атаку. Немец отступил. В этом бою Петр был ранен. Медсанбат - и снова на передовую. Попал в 7-ю Гвардейскую стрелковую, сменив автомат на пушку. Воевал в составе 110-й Гвардейской стрелковой дивизии. Был награжден медалью «За боевые заслуги» за освобождение Воронежа. Воевал на Курской дуге. В огненных буднях подал заявление о вступлении в Коммунистическую партию: начался кандидатский стаж на Курской дуге, а закончился после форсирования Днепра в 1943 году. За битву на Курской дуге был награжден орденом «Красной звезды». После окончания курсов комсоргов получил 1-е офицерское звание за Корсунь-Шевченковскую операцию. Участвовал в боях на территории Румынии и Польши. Форсировал Одер. Был ранен. Госпиталь. Мать получила похоронку, а героя представили к ордену «Боевого Красного Знамени» - посмертно. Орден ему, командиру взвода танков «Т-44», вручил на фронте маршал Конев. На Сандомирском плацдарме вновь был ранен. Награжден 2-м орденом «Красной Звезды». После госпиталя - опять на фронт. Штурмовал Берлин. Войну закончил в Чехословакии. После победного окончания войны продолжил службу в рядах Советской Армии. Служил в Чехословакии, Австрии, Венгрии, Латвии, Калининграде, в г. Советске. Из Советска уволился в запас. Закончил службу в чине подполковника. Переехал в Крым, в Алушту, в пгт. Партенит. Работал начальником МЧС д/о «Айвазовское». Был председателем профкома до 2009 года. К 90-летию Великого Октября награжден орденом Октябрьской революции.
Теперь коммунист-ветеран на заслуженном отдыхе, но продолжает активную общественную деятельность: участвует в работе региональной ветеранской организации среди молодежи, желанный гость в партенитской школе.

Алла ШАВЕЛЬ,
первый секретарь
Алуштинского городского отделения КПРФ